Прогулка по городу романтиков и интеллигенции

Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии

Индивидуально
для 15 чел.
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии.

Город, который объединяет людей разных сословий и чинов.

Вы увидите как все это многообразие отобразилось в архитектуре Петербурга, узнаете много нового и просто приятно прогуляетесь по красивым улицам города.
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции
Прогулка по городу романтиков и интеллигенции

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевская площадь
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Поцелуев мост
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • дом старухи процентщицы
  • Апраксин двор
  • Гостиный двор
  • Екатерининский сад
  • улица Малая Садовая.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Город романтиков и поэтов

Вы увидите Петербург с абсолютно другой стороны. Не парадный, не «открыточный». Увидите город романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город вдохновения. Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.
Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию.

Город, который объединяет

Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью. Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов. Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом. Зачастую, они не принадлежали ни к одному из установленных сословий и сформировали разночинский слой, который стал синонимом слова интеллигенция.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в Исаакиевский собор от улицы Малая Морска
Завершение: Улица Малая Садовая
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 12.00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Место начала: у входа в Исаакиевский собор от улицы Малая Морская, Исаакиевская площадь, 4, Санкт-Петербург.
  • Гид с табличкой excursions.city. Номер телефона гида 89522122797 доступен в день экскурсии.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 12.00

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