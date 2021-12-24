Город романтиков и поэтов

Вы увидите Петербург с абсолютно другой стороны. Не парадный, не «открыточный». Увидите город романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город вдохновения. Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.

Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию.

Город, который объединяет

Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью. Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов. Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом. Зачастую, они не принадлежали ни к одному из установленных сословий и сформировали разночинский слой, который стал синонимом слова интеллигенция.

Важно знать: