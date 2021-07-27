Во время этого тура вы совершите путешествие под разведенными мостами и восхититесь великолепием ночного Санкт-Петербурга.

Полюбуйтесь архитектурными ансамблями, посмотрите на уникальную панораму Санкт-Петербурга с узнаваемыми изящными шпилями и куполами и взгляните на различные мосты. Во время круиза посмотрите на дворцы и особняки, знаменитые соборы города, рукотворный остров Новая Голландия, здание Мариинского театра, отремонтированный цирк Чинизелли, гранитные стены Петропавловской крепости и позолоченный шпиль Петропавловского собора.

Вас ждет захватывающее дух зрелище. Места, которые особенно красивы при осмотре из воды, включая гениальный ансамбль на Васильевском острове, затейливые узоры ограды Летнего сада, таинственный замок Святого Михаила и Площадь семи мостов. Поучаствуйте в этом туре и получите незабываемые впечатления.