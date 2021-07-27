Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите, как разводят два главных моста на Неве прямо у вас на глазах
Полюбуйтесь красотой белых ночей, если вы примете участие в туре в мае или июне
Посмотрите на волшебные огни ночного города
Во время этого тура вы совершите путешествие под разведенными мостами и восхититесь великолепием ночного Санкт-Петербурга.
Полюбуйтесь архитектурными ансамблями, посмотрите на уникальную панораму Санкт-Петербурга с узнаваемыми изящными шпилями и куполами и взгляните на различные мосты. Во время круиза посмотрите на дворцы и особняки, знаменитые соборы города, рукотворный остров Новая Голландия, здание Мариинского театра, отремонтированный цирк Чинизелли, гранитные стены Петропавловской крепости и позолоченный шпиль Петропавловского собора.
Вас ждет захватывающее дух зрелище. Места, которые особенно красивы при осмотре из воды, включая гениальный ансамбль на Васильевском острове, затейливые узоры ограды Летнего сада, таинственный замок Святого Михаила и Площадь семи мостов. Поучаствуйте в этом туре и получите незабываемые впечатления.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги русскоязычного гида
Рассадка в салоне или на открытой палубе
Туалет на борту
Что не входит
Напитки или еда (можно взять с собой)
Теплые пледы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Не допускаются
Крупногабаритный багаж
Курение
Важная информация
Обратите внимание, что детские коляски и инвалидные кресла придется оставить на причале
По возможности возьмите с собой наушники (разъем — 3,5 мм), в некоторых случаях они могут пригодиться
Обратите внимание: на пирсе продаются теплые пледы, которые обеспечат комфорт в ветреную погоду
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 585 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
М
Мария
27 июля 2021
(Россия)
Увлекательная вечерняя экскурсия с аудиогидом по ходу продвижения. Очень интересно и познавательно узнавать что-то новое из истории и видеть знакомые места с нового ракурса. Приветливый и отзывчивый персонал. Только есть одно НО…. обещали, что будут теплые пледы. Замерзли, попросили, оказалось, что они почему-то запрещены на данном судне. Хорошо, что стоят теплые дни, ночью не так холодно. Конечно, можно спуститься в салон, но на открытом воздухе все же красивее и интереснее, тем более данная опция была включена в стоимость.
N
NASEEMA
30 сен 2020
Тур был отличным, и внутренняя кабина была отапливаемой. Сказав это, возникло два вопроса: Весь комментарий на русском языке, а это значит, что я НИЧЕГО не понял из того, что мы видели, кроме Эрмитажа, который я посетил. Какая жалость, учитывая, что Санкт-Петербург полон истории! Еще одна незначительная проблема заключается в том, что на сайте указано, что еду и напитки можно покупать на борту. Это НЕ было доступно. В целом, видеть открытые мосты и т. Д. Было фантастически, НО турпакет не соответствовал содержанию и удобствам. Я мог бы легко взять тур NEVA TRAVEL, который предлагает то же самое (без еды и напитков и все на русском)
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Nandita
14 окт 2019
Удивительно, что люди были такими капризными, они так хорошо заботились о нас. Нам предоставили тонкие одеяла, это было так хорошо. После поездки нам понадобилось такси, и мы спросили парня, который управлял лодкой, он был очень любезен, чтобы заказать Убер для нас со своего телефона. Я благодарю всех вас за такое теплое гостеприимство. Это было ценное и приятное воспоминание на всю жизнь. Еще раз спасибо
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