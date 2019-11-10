Поднимитесь на двухэтажный экскурсионный автобус и совершите поездку по бывшей имперской столице России с гибким проездным билетом на автобусный рейс на 24 или 48 часов или осмотрите некоторые исторические достопримечательности с расслабляющей и уникальной точки зрения. вода на лодочной экскурсии.

Автобусный тур включает более 20 остановок на 2 маршрутах и дает вам возможность исследовать город в удобном для вас темпе. Вы увидите такие памятники, как Исаакиевский собор с золотым куполом.

Откройте для себя прекрасную архитектуру Санкт-Петербурга, слушая комментарии к туру на борту, которые позволят вам заглянуть в прошлое этих мест.

Полюбуйтесь панорамным видом на Летний сад и Казанский собор с открытой террасы. Или расслабьтесь и наслаждайтесь полным циклом маршрута, этот тур позволяет вам составить собственное расписание.

Красный маршрут:

Остановка 1 - Исаакиевский собор.

Остановка 2 - Адмиралтейство.

Остановка 3 - Невский проспект.

Остановка 4 - Казанский собор.

Остановка 5 - Большой гостевой двор.

Остановка 6 - Аничков дворец.

Остановка 7 - Владимирский проспект.

Остановка 8 - Площадь Восстания.

Остановка 9 - Литейный проспект.

Остановка 10 - Торговый комплекс братьев Елисеевых.

Остановка 11 - Площадь Искусств.

Остановка 12 - Большой цирк Чинизелли.

Остановка 13 - Летний сад.

Остановка 14 - Эрмитаж.

Остановка 15 - Храм Спаса на Крови.

Остановка 16 - Дворцовая набережная.

Остановка 17 - Адмиральская набережная.

Зеленый маршрут:

Остановка 1 - Исаакиевский собор.

Остановка 2 - Сфинксы.

Остановка 3 - Кунсткамера.

Остановка 4 - Стрелка Васильевского острова.

Остановка 5 - Петропавловская крепость.

Остановка 6 - Крейсер Аврора.

Остановка 7 - Дворцовая набережная.

Остановка 8 - Адмиральская набережная.

Лодочный тур:

Выберите 1 из 4 лодочных туров:

Тур 1: круиз по каналу

Тур 2: Золотой треугольник

Тур 3: Гала Санкт-Петербург и залив Финского залива

Тур 4: Северные острова дельты Невы и Финский залив