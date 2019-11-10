Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка

Осмотрите лучшее, что есть в Санкт-Петербурге, в рамках обзорного тура на автобусе на 24 или 48 часов

4.1
541 отзыв
В группе
до 50 чел.
Осмотрите лучшее, что есть в Санкт-Петербурге, в рамках обзорного тура на автобусе на 24 или 48 часов.

В качестве альтернативы можете отправиться на водную прогулку и оценить город с воды.
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Летний сад, Санкт-Петербург
  • Площадь Искусств
  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Медный всадник
  • Река Нева
  • Дворцовый мост
  • Аничков мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь неограниченным проездом по Санкт-Петербургу в течение 48 или 72 часов на автобусе hop-on hop-off
  2. Исследуйте великолепный Исаакиевский собор
  3. Полюбуйтесь панорамным видом с открытого верхнего яруса автобуса
  4. Оцените впечатляющую Петропавловскую крепость
  5. Осмотрите дворцы, а также посетите универмаги и модные книжные магазинчики на Невском проспекте
Поднимитесь на двухэтажный экскурсионный автобус и совершите поездку по бывшей имперской столице России с гибким проездным билетом на автобусный рейс на 24 или 48 часов или осмотрите некоторые исторические достопримечательности с расслабляющей и уникальной точки зрения. вода на лодочной экскурсии.
Автобусный тур включает более 20 остановок на 2 маршрутах и дает вам возможность исследовать город в удобном для вас темпе. Вы увидите такие памятники, как Исаакиевский собор с золотым куполом.
Откройте для себя прекрасную архитектуру Санкт-Петербурга, слушая комментарии к туру на борту, которые позволят вам заглянуть в прошлое этих мест.
Полюбуйтесь панорамным видом на Летний сад и Казанский собор с открытой террасы. Или расслабьтесь и наслаждайтесь полным циклом маршрута, этот тур позволяет вам составить собственное расписание.

Красный маршрут:

  • Остановка 1 - Исаакиевский собор.
  • Остановка 2 - Адмиралтейство.
  • Остановка 3 - Невский проспект.
  • Остановка 4 - Казанский собор.
  • Остановка 5 - Большой гостевой двор.
  • Остановка 6 - Аничков дворец.
  • Остановка 7 - Владимирский проспект.
  • Остановка 8 - Площадь Восстания.
  • Остановка 9 - Литейный проспект.
  • Остановка 10 - Торговый комплекс братьев Елисеевых.
  • Остановка 11 - Площадь Искусств.
  • Остановка 12 - Большой цирк Чинизелли.
  • Остановка 13 - Летний сад.
  • Остановка 14 - Эрмитаж.
  • Остановка 15 - Храм Спаса на Крови.
  • Остановка 16 - Дворцовая набережная.
  • Остановка 17 - Адмиральская набережная.

Зеленый маршрут:

  • Остановка 1 - Исаакиевский собор.
  • Остановка 2 - Сфинксы.
  • Остановка 3 - Кунсткамера.
  • Остановка 4 - Стрелка Васильевского острова.
  • Остановка 5 - Петропавловская крепость.
  • Остановка 6 - Крейсер Аврора.
  • Остановка 7 - Дворцовая набережная.
  • Остановка 8 - Адмиральская набережная.

Лодочный тур:

    Выберите 1 из 4 лодочных туров:

      Тур 1: круиз по каналу
      Тур 2: Золотой треугольник
      Тур 3: Гала Санкт-Петербург и залив Финского залива
      Тур 4: Северные острова дельты Невы и Финский залив

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • В билет на автобус Hop-on Hop-off входит проездной на 24 или 48 часов
      Что не входит
      • Билеты на посещение достопримечательностей
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 2 дней
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Не допускаются
      • Домашние животные
      • Курение
      Важная информация
      • Ваучер предоставляет вам гибкий доступ к услуге на срок до 12 месяцев с даты начала поездки, которую вы выберете во время бронирования
      • С мая по сентябрь: первый тур начинается в 09:00, последний — в 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
      • С октября по апрель: первый тур начинается в 10:00, последний тур — 17:30 PM, перерыв с 13:00 до 14:00
      • На красном маршруте предусмотрены комментарии на русском, английском, французском, немецком, финском, испанском, итальянском, китайском, турецком, японском и корейском языках
      • Маршрут по каналу сопровождается комментариями только на русском языке. Другие прогулки на корабле предлагаются с комментариями на русском, английском, китайском, немецком и испанском языках
      • В связи с Covid-19 аудиогиды в настоящее время недоступны
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      Отзывы и рейтинг

      4.1
      Основано на 541 отзыве
      Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
      5
      269
      4
      126
      3
      75
      2
      22
      1
      49
      Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
      D
      10 ноя 2019
      (Великобритания)
      Это стоило и отлично, хотя мы могли использовать билет только на один день. Билет намного дешевле, чем покупать в билетном киоске Святого Исаака. Хороший вежливый англоговорящий персонал. Мы взяли маршрут Green на более старом автобусе и Red на более новом, который имел немного лучшую звуковую систему. В остальном оба отлично с хорошей информацией и отличным видом с верхней палубы. Крыша была закрыта, поэтому в салоне довольно тепло. Рекомендуется билет на 48 часов, так как вам нужно много времени, чтобы увидеть весь Санкт-Петербург и включить / выключить все его сайты.
      A
      15 авг 2019
      (ОАЭ)
      Лучший вариант совершить поездку по городу, если у вас мало времени. Я бы посоветовал взять 48-дневный проездной, так как это то, что мы взяли и дали нам достаточно времени, чтобы посетить все места в нашем собственном темпе. Единственная проблема в том, что между автобусами слишком много времени (может быть, из-за загруженности дорог) … Стоит денег!
      Т
      26 июня 2018
      (Россия)
      Отсутствие информации об изменении режима работы в связи с праздником «Алые паруса» лишил нас возможности воспользоваться корабликом. Зря потратили деньги на совмещенный билет.
      На пристани Адмиралтейства выяснилось, что с кораблика начать нельзя, обязательно сначала активировать электронный билет в автобусе. Это не удобно.
      Проводник в автобусе посмотрел наш электронный билет и сказал, что это другая компания и не пустил в автобус.
      Подошедший же следом, слава богу, нас признал за «своих» и мы заняли места. К этому времени прошло 1,5 часа.
      Остальное все хорошо: программа, маршрут, комфорт в салоне.
      Предлагаю обратить больше внимания на обученность и клиентоориентированность персонала.

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

      👥ГрупповыеОсмотр достопримечательностейАвтобусы и минивэны🔭Обзорные🚌Hop-on hop-offТематические турыПрирода и приключенияКруизы и водные турыПарусные катера и яхтыМероприятияАренда и прокат🎧АудиогидыКатера и яхтыИсследование городской средыОсеньЛетоВеснаТуры для соло-путешественниковСемейные мероприятияБюджетГрупповые мероприятияТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиЛетний сад, Санкт-ПетербургПлощадь ИскусствНевский проспектДворцовая площадьМедный всадникРека НеваДворцовый мостАничков мост

      Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

      Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
      Входной билет
      3.6
      123
      2 000
      за 1 чел.
      Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
      🚌 Hop-on hop-off
      🚌 На автобусе
      Осмотрите имперские памятники Санкт-Петербурга в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off автобус,
      Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
      В группе
      до 10 чел.
      4.8
      65
      700
      за 1 чел.
      Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
      👣 Пешеходная
      Наша обзорная пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу займет два часа
      30 ноя
      2 дек
      4 дек
      ещё...
      Вторник, четверг и суббота с 11:00
      Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
      В группе
      до 20 чел.
      4.5
      657
      1ч 30м
      750
      за 1 чел.
      Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
      🚌 На автобусе
      Осмотрите все основные достопримечательности Петербурга на комфортабельном автобусе
      30 ноя
      1 дек
      ещё...
      Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
      Санкт-Петербург: тур по Екатерининскому дворцу в Пушкине
      В группе
      до 15 чел.
      4.8
      60
      11 237
      за 1 чел.
      Санкт-Петербург: тур по Екатерининскому дворцу в Пушкине
      Совершите путешествие в прошлое в туре в небольшой группе с выездом из Санкт-Петербурга
      Санкт-Петербург выберет тур
      В группе
      до 8 чел.
      4.3
      7
      6 974
      за 1 чел.
      Санкт-Петербург выберет тур
      Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре
      Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
      В группе
      до 15 чел.
      4.7
      1548
      3 875
      за 1 чел.
      Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
      Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом
      Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
      Индивидуально
      для 7 чел.
      4.8
      44
      6 200
      за 1-7 чел.
      Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
      🚌 На автобусе
      🚗 На машине
      Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
      Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
      Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
      В группе
      до 20 чел.
      4.6
      36
      1 500
      за 1 чел.
      Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
      👣 Пешеходная
      Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной атмосферой
      3 дек
      4 дек
      10 дек
      ещё...
      Ждем вас каждую пятницу в 19:30 и субботу в 19:00
      Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
      В группе
      до 10 чел.
      4.4
      34
      1 350
      за 1 чел.
      Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
      🚌 На автобусе
      Автобусная экскурсия по центру Петербурга, которая подстраивается под вас
      30 ноя
      1 дек
      2 дек
      ещё...
      Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
      Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
      В группе
      до 50 чел.
      1 300
      за 1 чел.
      Разводка мостов и Санкт-Петербург из окна автобуса
      🚌 На автобусе
      Из окна тёплого автобуса вы сможете полюбоваться мостами Петербурга в незабываемой подсветке
      30 ноя
      ещё...
      Ежедневно в 22:00
      Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
      Входной билет
      4.7
      80
      12 399
      за 1 чел.
      Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
      Перенеситесь в дореволюционную Россию и посетите 2 самые знаменитые императорские резиденции Санкт-Петербурга
      Санкт-Петербург: тур на целый день в петергоф и эрмитаж
      Индивидуально
      4.6
      221
      14 002
      за 1 чел.
      Санкт-Петербург: тур на целый день в петергоф и эрмитаж
      Не спеша оцените главные достопримечательности Санкт-Петербурга
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
      🇷🇺