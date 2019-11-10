Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь неограниченным проездом по Санкт-Петербургу в течение 48 или 72 часов на автобусе hop-on hop-off
Исследуйте великолепный Исаакиевский собор
Полюбуйтесь панорамным видом с открытого верхнего яруса автобуса
Оцените впечатляющую Петропавловскую крепость
Осмотрите дворцы, а также посетите универмаги и модные книжные магазинчики на Невском проспекте
Поднимитесь на двухэтажный экскурсионный автобус и совершите поездку по бывшей имперской столице России с гибким проездным билетом на автобусный рейс на 24 или 48 часов или осмотрите некоторые исторические достопримечательности с расслабляющей и уникальной точки зрения. вода на лодочной экскурсии.
Автобусный тур включает более 20 остановок на 2 маршрутах и дает вам возможность исследовать город в удобном для вас темпе. Вы увидите такие памятники, как Исаакиевский собор с золотым куполом.
Откройте для себя прекрасную архитектуру Санкт-Петербурга, слушая комментарии к туру на борту, которые позволят вам заглянуть в прошлое этих мест.
Полюбуйтесь панорамным видом на Летний сад и Казанский собор с открытой террасы. Или расслабьтесь и наслаждайтесь полным циклом маршрута, этот тур позволяет вам составить собственное расписание.
Красный маршрут:
Остановка 1 - Исаакиевский собор.
Остановка 2 - Адмиралтейство.
Остановка 3 - Невский проспект.
Остановка 4 - Казанский собор.
Остановка 5 - Большой гостевой двор.
Остановка 6 - Аничков дворец.
Остановка 7 - Владимирский проспект.
Остановка 8 - Площадь Восстания.
Остановка 9 - Литейный проспект.
Остановка 10 - Торговый комплекс братьев Елисеевых.
Остановка 11 - Площадь Искусств.
Остановка 12 - Большой цирк Чинизелли.
Остановка 13 - Летний сад.
Остановка 14 - Эрмитаж.
Остановка 15 - Храм Спаса на Крови.
Остановка 16 - Дворцовая набережная.
Остановка 17 - Адмиральская набережная.
Зеленый маршрут:
Остановка 1 - Исаакиевский собор.
Остановка 2 - Сфинксы.
Остановка 3 - Кунсткамера.
Остановка 4 - Стрелка Васильевского острова.
Остановка 5 - Петропавловская крепость.
Остановка 6 - Крейсер Аврора.
Остановка 7 - Дворцовая набережная.
Остановка 8 - Адмиральская набережная.
Лодочный тур:
Выберите 1 из 4 лодочных туров:
Тур 1: круиз по каналу
Тур 2: Золотой треугольник
Тур 3: Гала Санкт-Петербург и залив Финского залива
Тур 4: Северные острова дельты Невы и Финский залив
Ответы на вопросы
Что входит
В билет на автобус Hop-on Hop-off входит проездной на 24 или 48 часов
Что не входит
Билеты на посещение достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Ваучер предоставляет вам гибкий доступ к услуге на срок до 12 месяцев с даты начала поездки, которую вы выберете во время бронирования
С мая по сентябрь: первый тур начинается в 09:00, последний — в 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
С октября по апрель: первый тур начинается в 10:00, последний тур — 17:30 PM, перерыв с 13:00 до 14:00
На красном маршруте предусмотрены комментарии на русском, английском, французском, немецком, финском, испанском, итальянском, китайском, турецком, японском и корейском языках
Маршрут по каналу сопровождается комментариями только на русском языке. Другие прогулки на корабле предлагаются с комментариями на русском, английском, китайском, немецком и испанском языках
В связи с Covid-19 аудиогиды в настоящее время недоступны
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 541 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
David
10 ноя 2019
(Великобритания)
Это стоило и отлично, хотя мы могли использовать билет только на один день. Билет намного дешевле, чем покупать в билетном киоске Святого Исаака. Хороший вежливый англоговорящий персонал. Мы взяли маршрут Green на более старом автобусе и Red на более новом, который имел немного лучшую звуковую систему. В остальном оба отлично с хорошей информацией и отличным видом с верхней палубы. Крыша была закрыта, поэтому в салоне довольно тепло. Рекомендуется билет на 48 часов, так как вам нужно много времени, чтобы увидеть весь Санкт-Петербург и включить / выключить все его сайты.
A
Alex
15 авг 2019
(ОАЭ)
Лучший вариант совершить поездку по городу, если у вас мало времени. Я бы посоветовал взять 48-дневный проездной, так как это то, что мы взяли и дали нам достаточно времени, чтобы посетить все места в нашем собственном темпе. Единственная проблема в том, что между автобусами слишком много времени (может быть, из-за загруженности дорог) … Стоит денег!
Т
Татьяна
26 июня 2018
(Россия)
Отсутствие информации об изменении режима работы в связи с праздником «Алые паруса» лишил нас возможности воспользоваться корабликом. Зря потратили деньги на совмещенный билет. На пристани Адмиралтейства выяснилось, что с кораблика начать нельзя, обязательно сначала активировать электронный билет в автобусе. Это не удобно. Проводник в автобусе посмотрел наш электронный билет и сказал, что это другая компания и не пустил в автобус. Подошедший же следом, слава богу, нас признал за «своих» и мы заняли места. К этому времени прошло 1,5 часа. Остальное все хорошо: программа, маршрут, комфорт в салоне. Предлагаю обратить больше внимания на обученность и клиентоориентированность персонала.
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