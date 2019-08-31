В рамках этого тура вы увидите Петергоф с его дворцами и парками, задуманный Петром I как летняя резиденция, не имеющая равных в Европе. Большой дворец спроектирован так, чтобы потрясти воображение посетителей. В нем была построена первая в России картинная галерея.

Нижний парк имения, раскинувшийся между Большим дворцом и морским берегом, может похвастаться самой обширной в мире системой фонтанов, благодаря которой Петергоф называют «русским Версалем». Уникальная система фонтанов была спроектирована в XVIII веке и не требует насосов. В парке находятся 3 больших каскада и более 140 фонтанов. Самый впечатляющий из них – Большой каскад, располагающийся прямо перед Большим дворцом и украшенный внушительной золотой статуей Самсона, разрывающего пасть льву.

После посещения дворца и прогулки по парку вам предстоит приятное путешествие в центр города на скоростном судне на подводных крыльях, которое займет всего 30 минут.

В зимнее время вы сможете посетить Большой дворец и парк. Фонтаны осушают, чтобы они не замерзли, но спокойная атмосфера заснеженного парка и красота русской зимы не оставят вас равнодушными.