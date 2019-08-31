Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите великолепный Большой дворец
Полюбуйтесь самой сложной в мире системой фонтанов
Осмотрите роскошный Тронный зал, Бальный зал и другие помещения с грандиозным декором
Прогуляйтесь по Верхнему саду и Нижнему парку и полюбуйтесь Большим каскадом и Монплезиром, дворцом-апартаментами Петра I
В рамках этого тура вы увидите Петергоф с его дворцами и парками, задуманный Петром I как летняя резиденция, не имеющая равных в Европе. Большой дворец спроектирован так, чтобы потрясти воображение посетителей. В нем была построена первая в России картинная галерея.
Нижний парк имения, раскинувшийся между Большим дворцом и морским берегом, может похвастаться самой обширной в мире системой фонтанов, благодаря которой Петергоф называют «русским Версалем». Уникальная система фонтанов была спроектирована в XVIII веке и не требует насосов. В парке находятся 3 больших каскада и более 140 фонтанов. Самый впечатляющий из них – Большой каскад, располагающийся прямо перед Большим дворцом и украшенный внушительной золотой статуей Самсона, разрывающего пасть льву.
После посещения дворца и прогулки по парку вам предстоит приятное путешествие в центр города на скоростном судне на подводных крыльях, которое займет всего 30 минут.
В зимнее время вы сможете посетить Большой дворец и парк. Фонтаны осушают, чтобы они не замерзли, но спокойная атмосфера заснеженного парка и красота русской зимы не оставят вас равнодушными.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Профессиональный гид-искусствовед
Трансфер из отеля
Частный тур в Петергоф (Петродворец)
Проезд на автомобиле или минивэне с кондиционером
Тур с маленькой группой для лучших впечатлений
Обратная поездка в город на скоростном судне
Что не входит
Сувенирные фотографии (можно приобрести)
Чаевые (рекомендуются)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Вы получите подтверждение при оформлении заказа
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Детские кресла предоставляются по запросу, если это указано во время бронирования
Если по какой-либо причине Большой дворец будет закрыт, вы посетите вместо него один из менее крупных церемониальных дворцов
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Roberto
31 авг 2019
(Испания)
все было хорошо, транспорт, гид и организация. Мы были разочарованы тем, что не увидели большой дворец и его сады, гид сказал нам, что он открыт только для больших групп. Увидеть только небольшой дворец и сад водопадов кажется непомерно высокой ценой. Они должны предупредить, что большой дворец нельзя посетить, так как они только говорят, что если бы он был закрыт, посетил бы маленький, хотя им уже нужно знать, что летом он открыт только для групп круизных пассажиров. Если бы знали, то взяли бы экскурсию в Екатерининский дворец.
G
Glenn
21 июля 2019
(Австралия)
Анна, наш гид, была рано, взяла нас на экскурсию по Санкт-Петербургу по дороге в Петергоф. Она была очень хорошо осведомлена об истории, архитектуре и обо всем, что мы могли бы спросить. Она была подготовлена с билетами и руководила проходом большинства толпы. Анна прекрасно говорила по-английски, и я очень рекомендую этот тур с Анной.
А
Аноним
12 июля 2019
(Новая Зеландия)
Хорошо. Исключительно дорогой тур Петергоф потрясающий, но, к сожалению, безумно занятый нами туристами! Очень понравилось ездить на автобусе и возвращаться на подводных крыльях. Гид был немного измучен, было очевидно, что она много раз была в этом туре, а ее английский порой было трудно понять. Английский язык не был уникальным для этого руководства, в целом у русских гидов, которые у нас были, был очень сильный акцент на английском, и он изо всех сил пытался понять вопросы. Им просто нравится говорить без перерыва! Ее знание истории было превосходным. В нашей группе было двое детей, и она даже не признала их в начале, во время или в конце тура.
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