Вы увидите:

Садовую улицу

Апраксин двор

Гостиный двор

Екатерининский сад

Елисеевский магазин

улицу Малая Садовая

Город 🏙️, который объединяет

От фонтана ⛲ Нептун до Малой Садовой мы пройдем по улицам, где сформировался новый разночинский слой населения, который стал синонимом слова интеллигенция. Вы узнаете, как купцы, дворяне, военнослужащие разных рангов, писатели и изобретатели уживались вместе друг с другом. И какой след они оставили в истории 📖 города.