Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью.

Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов.

Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом.
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Разночинный Петербург
Разночинный Петербург

Что вы увидите

  • Садовая улица
  • Апраксин двор
  • Гостиный двор
  • Екатерининский сад
  • Елисеевский магазин
  • улица Малая Садовая

Вы увидите:

  • Садовую улицу
  • Апраксин двор
  • Гостиный двор
  • Екатерининский сад
  • Елисеевский магазин
  • улицу Малая Садовая
Город 🏙️, который объединяет
От фонтана ⛲ Нептун до Малой Садовой мы пройдем по улицам, где сформировался новый разночинский слой населения, который стал синонимом слова интеллигенция. Вы узнаете, как купцы, дворяне, военнослужащие разных рангов, писатели и изобретатели уживались вместе друг с другом. И какой след они оставили в истории 📖 города.
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У фонтана Нептун
Место завершения
🏁 улица Малая Садовая
Разночинный Петербург
Разночинный Петербург
Разночинный Петербург
Разночинный Петербург

Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
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