От фонтана ⛲ Нептун до Малой Садовой мы пройдем по улицам, где сформировался новый разночинский слой населения, который стал синонимом слова интеллигенция. Вы узнаете, как купцы, дворяне, военнослужащие разных рангов, писатели и изобретатели уживались вместе друг с другом. И какой след они оставили в истории 📖 города.
+Что входит
Профессиональный гид
–Что не входит
Личные расходы туриста
Начало
🚩 У фонтана Нептун
Место завершения
🏁 улица Малая Садовая
Экскурсия проводится Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14. 00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.