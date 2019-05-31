В Эрмитаже хранится более трех миллионов шедевров искусства. Среди них 15 000 картин, 12 000 скульптур, рисунков, монет, медалей и множество других шедевров. Коллекция Галереи драгоценностей включаетв себя богатое собрание шедевров ювелирного искусства, принадлежавших российской императорской семье. Два великолепных зала познакомят посетителей с многочисленными ювелирными изделиями из разных стран — от древних времен до начала XX века.

В первой галерее, которая называется Золотая кладовая, находятся произведения из Евразии, античного Причерноморья и Востока. Это порядка 1 500 изделий из золота, созданных в период с VII века до нашей эры до XIX века. Главная идея второй секции под названием Бриллиантовая кладовая — показать развитие ювелирного искусства на протяжении многовековой истории человечества, от третьего тысячелетия до нашей эры до начала XX века. После экскурсии с гидом вы можете остаться в Эрмитаже до конца дня, чтобы полюбоваться огромным количеством произведений искусства.