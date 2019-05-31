Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите самые важные экспонаты всемирно известного музея Эрмитаж и здание Главного штаба с профессиональным гидом
Полюбуйтесь произведениями западноевропейского искусства, среди которых шедевры Ренуара, Леонардо да Винчи и других мастеров
Прогуляйтесь по «Лоджиям Рафаэля» работы Кваренги — реплике станцев Рафаэля в Ватикане
Оцените величие бывшей царской зимней резиденции
Полюбуйтесь экстравагантным интерьером Эрмитажа
В Эрмитаже хранится более трех миллионов шедевров искусства. Среди них 15 000 картин, 12 000 скульптур, рисунков, монет, медалей и множество других шедевров. Коллекция Галереи драгоценностей включаетв себя богатое собрание шедевров ювелирного искусства, принадлежавших российской императорской семье. Два великолепных зала познакомят посетителей с многочисленными ювелирными изделиями из разных стран — от древних времен до начала XX века.
В первой галерее, которая называется Золотая кладовая, находятся произведения из Евразии, античного Причерноморья и Востока. Это порядка 1 500 изделий из золота, созданных в период с VII века до нашей эры до XIX века. Главная идея второй секции под названием Бриллиантовая кладовая — показать развитие ювелирного искусства на протяжении многовековой истории человечества, от третьего тысячелетия до нашей эры до начала XX века. После экскурсии с гидом вы можете остаться в Эрмитаже до конца дня, чтобы полюбоваться огромным количеством произведений искусства.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный гид
Вход в государственный музей Эрмитаж
Экскурсия с гидом в небольшой группе
Разрешение на фотографирование
Трансфер от отеля (по желанию)
Что не входит
Питание
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Максимальный размер группы - 8 человек
Экскурсия по дворцу и парку займет около 3 часов. Этот тур доступен для всех гостей отеля и для туристов с российской визой. Большой дворец закрыт по понедельникам (также в последнюю пятницу месяца), поэтому в этих случаях вы посетите дворец Монплезир и банный павильон. Обратите внимание, что фонтаны не работают с середины октября до середины апреля из-за погодных условий
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 221 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
Brett
31 мая 2019
(Австралия)
Знание было отличным, английский хороший и с удовольствием отвечал на наши вопросы. Небольшая группа (нам повезло иметь только 4) и настойчивость Леды в том, чтобы сделать наш вход быстрым, была высоко оценена. Необходимо держать красный знак GYG, хотя в будущем согласно инструкциям на нашем билете. Мы рекомендуем этот трехчасовой тур.
C
Claudia
16 авг 2019
(Франция)
Италоязычный гид, который показал нам музей, был очень хорошо осведомлен. Экскурсия позволила нам увидеть самые важные картины в огромном музее. Мероприятия, которые я также рекомендую, потому что они позволили нам избежать очереди за входными билетами.
M
Maud
31 июля 2019
(Швеция)
The guide Lydia Nerobova gave us a very good tour in the fantastic Hermitage. She was really devoted. It is really an overwhelming building and collection.
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