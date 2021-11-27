Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя художественные коллекции Эрмитажа
Осмотрите оригинальные парадные залы Зимнего дворца
Полюбуйтесь произведениями искусства западноевропейских художников, таких как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рембрандт
Взгляните на Лоджии Рафаэля, Висячий сад, часы «Павлин» и другие шедевры императорской коллекции
В крупнейшем музее страны есть на что посмотреть, от богато украшенных интерьеров до знаменитых картин и античных статуй. Ваш тур начнется со знаменитых интерьеров, в числе которых Иорданская лестница, Георгиевский зал, Гербовый зал, Павильонный зал, где вы увидите императорский образ жизни во всей его славе.
Вдохновитесь множеством картин старых мастеров, полюбуйтесь висячим садом Малого Эрмитажа, точной копии Лоджий Рафаэля в Ватикане, скульптурой Микеланджело «Скорчившийся мальчик», а также работами Леонардо да Винчи и Рафаэля. Самый необычный экспонат Эрмитажа – часы «Павлин» середины XVIII века, которые заворожат любого посетителя музея. Профессиональный гид буквально заставит историю искусства ожить на ваших глазах в прекрасных залах этой царской резиденции. После завершения тура вы можете остаться в музее и осмотреть его коллекции.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей Эрмитаж
Профессиональный гид
Разрешение на фотосъемку
Трансфер (если выбрана такая опция)
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Этот тур проходит в группах до 6 человек, но если вы хотите принять участие в частном туре, пожалуйста, укажите это при бронировании
Пожалуйста, обратите внимание, что Эрмитаж оставляет за собой право корректировать время входа – в этом случае вам сообщат об изменении заранее
Пожалуйста, сообщите название своего отеля в Санкт-Петербурге при бронировании
Обратите внимание, что этот тур не доступен пассажирам круизных кораблей
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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