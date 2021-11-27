В крупнейшем музее страны есть на что посмотреть, от богато украшенных интерьеров до знаменитых картин и античных статуй. Ваш тур начнется со знаменитых интерьеров, в числе которых Иорданская лестница, Георгиевский зал, Гербовый зал, Павильонный зал, где вы увидите императорский образ жизни во всей его славе.

Вдохновитесь множеством картин старых мастеров, полюбуйтесь висячим садом Малого Эрмитажа, точной копии Лоджий Рафаэля в Ватикане, скульптурой Микеланджело «Скорчившийся мальчик», а также работами Леонардо да Винчи и Рафаэля. Самый необычный экспонат Эрмитажа – часы «Павлин» середины XVIII века, которые заворожат любого посетителя музея. Профессиональный гид буквально заставит историю искусства ожить на ваших глазах в прекрасных залах этой царской резиденции. После завершения тура вы можете остаться в музее и осмотреть его коллекции.