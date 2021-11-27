Начните экскурсию по городу с поездки по старому району Коломны, который был центром еврейской жизни в 19 веке. Остановитесь в Санкт-Петербургской консерватории, основанной Антоном Рубинштейном, и узнайте о ее выдающихся еврейских выпускниках.

Затем поездка по некоторым историческим достопримечательностям, связанным с первыми евреями 18-го века, включая богато украшенные дворцы Гинзбургов и Поляковых, двух могущественных династий еврейских банкиров. Посмотрите Невский проспект, центральную улицу города с монументальным зданием Вавельбергского банка, принадлежавшего самым богатым банкирам Польши, и другими известными сооружениями.

После обзорной экскурсии вы попадете в Большую хоральную синагогу и узнаете об ее архитектуре, истории ее основания и строительства, а также о ее жизни сегодня и в прошлом. В Русском этнографическом музее вы узнаете об истории евреев, проживавших на территории Российской империи, их повседневной деятельности, занятиях и культуре.

Прежде чем вернуться в отель, вы посетите центр YESOD, где вы увидите, как живет еврейская община сегодня. Этот центр объединяет еврейские организации, обслуживающие людей всех возрастов, от маленьких детей до пожилых людей.