Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию

Воспользуйтесь возможностью услышать увлекательную историю еврейской жизни

В группе
до 100 чел.
Воспользуйтесь возможностью услышать увлекательную историю еврейской жизни в Санкт-Петербурге во время тура, посетившего самые важные исторические места, а также современный еврейский общинный центр.
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию
Санкт-Петербург: тур по еврейскому наследию

Что вы увидите 🤩

  • Невский проспект
  • Государственный Русский музей
  • Большая хоральная синагога
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите еврейский район Санкт-Петербурга и узнайте о его настоящем и прошлом
  2. Полюбуйтесь интерьерами Большой хоральной синагоги
  3. Узнайте об истории евреев в Русском этнографическом музее
  4. Посетите местный еврейский общинный центр YESOD
Начните экскурсию по городу с поездки по старому району Коломны, который был центром еврейской жизни в 19 веке. Остановитесь в Санкт-Петербургской консерватории, основанной Антоном Рубинштейном, и узнайте о ее выдающихся еврейских выпускниках.
Затем поездка по некоторым историческим достопримечательностям, связанным с первыми евреями 18-го века, включая богато украшенные дворцы Гинзбургов и Поляковых, двух могущественных династий еврейских банкиров. Посмотрите Невский проспект, центральную улицу города с монументальным зданием Вавельбергского банка, принадлежавшего самым богатым банкирам Польши, и другими известными сооружениями.
После обзорной экскурсии вы попадете в Большую хоральную синагогу и узнаете об ее архитектуре, истории ее основания и строительства, а также о ее жизни сегодня и в прошлом. В Русском этнографическом музее вы узнаете об истории евреев, проживавших на территории Российской империи, их повседневной деятельности, занятиях и культуре.
Прежде чем вернуться в отель, вы посетите центр YESOD, где вы увидите, как живет еврейская община сегодня. Этот центр объединяет еврейские организации, обслуживающие людей всех возрастов, от маленьких детей до пожилых людей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Русский этнографический музей, Большую хоральную синагогу и ЕСОД
  • Профессиональный гид
  • Автомобиль с кондиционером и профессиональный водитель
  • Встреча в отеле или порту и высадка
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые (необязательно, но приветствуются)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Шорты
  • Майки
Важная информация
  • Это частный тур на автомобиле
  • Большая хоральная синагога закрыта по субботам и во время религиозных праздников
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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