Тур начнется с трансфера в Петергоф, во время которого вы сможете полюбоваться живописными видами. Петергоф был задуман Петром Великим и, без сомнения, был самым амбициозным его проектом.

Посетите Нижний сад, облик которого остался неизменным с середины XVIII века, и полюбуйтесь великолепными фонтанами и статуями. Во время прогулки к Финскому заливу вы можете почувствовать масштабы комплекса и полюбоваться небольшими стилизованными павильонами, расположенными в разных уголках парка.

В центре парка располагается крупнейший и элегантнейший каскад в Европе. Верхний сад – еще одна жемчужина Петергофа, именно там находится старейший фонтан «Нептун». Увлекательную историю фонтана можно проследить до XVII века, когда он был создан в Германии.

Затем вы побываете на экскурсии в Большом дворце. Дворец служил официальной королевской летней резиденцией до революции 1917 года. Полюбуйтесь интерьером в барочном, классическом и ориентальном стилях. Одной из главных достопримечательностей дворца является кабинет Петра I, вид которого не менялся почти 3 века.