Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов

Посетите летнюю резиденцию российских царей и полюбуйтесь роскошными фонтанами

4.9
79 отзывов
Входной билет
Посетите летнюю резиденцию российских царей и полюбуйтесь роскошными фонтанами.

Воспользуйтесь правом прохода без очереди во время этого частного тура.
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Большой дворец с оригинальным дубовым кабинетом Петра I
  2. Осмотрите крупнейший каскад в Европе и прогуляйтесь по парку фонтанов
  3. Полюбуйтесь великолепными видами Финского залива
Тур начнется с трансфера в Петергоф, во время которого вы сможете полюбоваться живописными видами. Петергоф был задуман Петром Великим и, без сомнения, был самым амбициозным его проектом.
Посетите Нижний сад, облик которого остался неизменным с середины XVIII века, и полюбуйтесь великолепными фонтанами и статуями. Во время прогулки к Финскому заливу вы можете почувствовать масштабы комплекса и полюбоваться небольшими стилизованными павильонами, расположенными в разных уголках парка.
В центре парка располагается крупнейший и элегантнейший каскад в Европе. Верхний сад – еще одна жемчужина Петергофа, именно там находится старейший фонтан «Нептун». Увлекательную историю фонтана можно проследить до XVII века, когда он был создан в Германии.
Затем вы побываете на экскурсии в Большом дворце. Дворец служил официальной королевской летней резиденцией до революции 1917 года. Полюбуйтесь интерьером в барочном, классическом и ориентальном стилях. Одной из главных достопримечательностей дворца является кабинет Петра I, вид которого не менялся почти 3 века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет со входом в музей вне очереди. Трансфер в обе стороны
  • Гид и водитель
Что не входит
  • Обед
  • Чаевые (по желанию)
  • Обратите внимание, что из-за погодных условий фонтаны не работают с середины октября до середины апреля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что из-за погодных условий фонтаны не работают с середины октября до середины апреля
  • Продолжительность тура – 5 часов в высокий сезон (с 27 апреля по 13 октября) и 4 часа с низкий сезон (с 14 октября по 26 апреля)
  • Размер группы не может превышать 8 человек если вы хотите заказать частный тур, пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
  • Обратите внимание, что этот тур не доступен пассажирам круизных кораблей
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
6
3
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
29 сен 2018
(Израиль)
Гид Елена ждала нас в холле гостиницы в назначенное время. Снаружи нас ждал большой роскошный автомобиль на 40 минут езды за город. Во время поездки мы получили исчерпывающие объяснения по историческим и городским достопримечательностям, которые мы прошли. На протяжении всей поездки Елена демонстрировала обширные знания и знания как о дворце, который мы посетили, так и о его истории в частности и истории русского народа в целом. Елена свободно говорит по-английски и на очень высоком уровне внесла большой вклад в визит и атмосферу в целом. Спасибо, Елена, за действительно ОТЛИЧНЫЙ ТУР.
a
13 июля 2018
(США)
Анна, наш гид, была очень профессионально знающей и замечательной личностью. За 4 дня до тура она прислала мне письмо по электронной почте, в котором спрашивала, можно ли нам начать тур в 8:30 утра, чтобы у нас было раннее начало с меньшим количеством людей во дворце Петергофа, и это было лучше всего еще не был забит сотнями туристов, и мы наслаждались красотой дворца. Анна и чофер ждали нас у отеля ровно в 8:30. Настоятельно рекомендую этот тур
N
12 июля 2018
(Индия)
Легкое и мгновенное онлайн-бронирование тура. GYG организовали удобное время для получения по электронной почте. Водитель Борис и наш гид Анна ждали нас в точное время под нашими апартаментами. Они были любезны в своем приеме и очень любезны, когда мы их сделали. подождите, чтобы выпить кофе на утро. Борис - безопасный и плавный водитель, а фургон был чистым и просторным. По дороге в Петергоф Анна провела для нас великолепную экскурсию по всем историческим местам, которые мы проезжали. Она дала интересные идеи в город Петербург, русскую культуру и историю. Она свободно говорит по-английски, и она отвечает на любые вопросы, которые вы можете придумать. Экскурсия по нижним паркам и Большому дворцу Петергофа была завершена примерно за 2,5 часа. вход и прогулка были гладкими без Она знает Петергоф безгранично, и она дает подробную, но быструю информацию, когда вы проходите через различные комнаты, мимо которых спешат проводники. Мы настоятельно рекомендуем эту идеально рассчитанную экскурси

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