Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди

Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом

4.8
1548 отзывов
В группе
до 15 чел.
Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом.

Вы сможете пройти по залам Зимнего дворца и осмотреть художественную галерею с великими шедеврами западноевропейского искусства.
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Зимний дворец
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Александровская колонна
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите одну из крупнейших картинных галерей в мире в ходе 3-часовой экскурсии
  2. Насладитесь одной из лучших коллекций западноевропейского искусства
  3. Осмотрите шедевры Рафаэля, Леонардо, Рембрандта и многих других
  4. Почувствуйте величие бывшей царской зимней резиденции
  5. Посетите сокровищницу или архив Эрмитажа
Государственный музей Эрмитаж, как и Лувр, музей Прадо и музей искусств Метрополитен — это одна из самых значительных и богатых художественных галерей в мире. Вы сможете изучить музей и больше узнать больше о его коллекции в ходе 3-часовой экскурсии в Санкт-Петербурге.
Изначально коллекция имела 225 картин, которые в 1764 г. купила Екатерина Великая. Сегодня в музее сегодня хранятся более трех миллионов предметов искусства. «Мадонна» Рафаэля и Леонардо, «Святой Себастьян» Тициана, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, а также «Золотой павлин» работы Джеймса Кокса и «Скорчившийся мальчик» Микеланджело — это лишь малая часть великолепных образцов западноевропейского искусства в Эрмитаже.
В музее собраны сокровища и артефакты почти всех известных культур, включая уникальную коллекцию греческих драгоценностей из Черноморского региона, Скифское золото, Скульптуры Древнего Египта, иранское серебро, китайски манускрипты, русские иконы и византийское прикладное искусство. В качестве дополнения к туру вы можете посетить Сокровищницу Эрмитажа. Имейте в виду, что экскурсия по Сокровищнице доступна только по предварительному запросу и зависит от разрешения музея.
После экскурсии с гидом вы можете остаться в Эрмитаже до конца дня, чтобы насладиться искусством. Еще одно популярное дополнение — экскурсия по коллекции импрессионистов в здании Главного штаба.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей
  • Экскурсия в небольшой группе
  • Разрешение на фото
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Питание
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Крупногабаритный багаж
Важная информация
  • Визит в небольшой группе, максимум 10 человек. Возможны индивидуальные договоренности и скидки для групп свыше восьми человек. Укажите название вашего отеля в Санкт-Петербурге на случай, если местному туроператору понадобится связаться с вами. Трансфер до музея можно организовать за дополнительную плату
  • Если вы путешествуете на круизном лайнере, выберите вариант безвизового режима. Не забывайте, что туристический ваучер не дает вам автоматическое право на безвизовый въезд. Специальные документы должен подготовить туроператор
  • Обзор коллекции импрессионистов не входит в стандартную стоимость. Это дополнительная опция
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны предоставить отрицательный результат экспресс-теста, сделанного в день тура
  • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
5 авг 2021
Я настоятельно рекомендую использовать Get a Guide при посещении Эрмитажа, особенно сейчас, когда протоколы covid действуют, количество туристов, которым разрешен доступ в Эрмитаж, контролируется, а маршруты на выбор. Наш гид Тим был очень осведомленным и экспертом в своей области. Перед тем, как отправиться в тур, он рассказал нам интересную предысторию и историю Зимнего дворца, Александровской колонны и Главного штаба. Во время нашей экскурсии по Эрмитажу Тим провел нас по каждой комнате, выделяя важные детали и указывая интересные вещи, которые стоит увидеть, которые, если бы мы не были в сопровождении гида, были бы упущены, например, как потолки и мозаичные полы отражают друг друга в Троне. Комната. Его познания в искусстве очень хорошие, и он поделился знаниями о методах, стилях и стилях художников и о том, что искать в картинах, что было очень интересно.
P
18 июня 2021
Тим, наш гид был очень хорошо осведомлен и помогал со всеми нашими вопросами. У него был отличный английский, и посещение Эрмитажа было очень захватывающим. Мы взяли один в 3 часа дня, и из-за covid там было не так много людей. Это заняло у нас почти 3 часа, но с гидом Тима это было здорово.
А
25 июля 2019
Гид Тим прекрасно объяснил разные картины и очень хорошо знал историю. При поиске тура я обнаружил, что у меня было так много вариантов тура для Эрмитажа, что я случайно наткнулся на этого туроператора, и я должен сказать, что сделал правильный выбор! Очень подробный тур и приятный! Вам, безусловно, нужно организовать экскурсию по Эрмитажу, чтобы сэкономить время на ожидание входа (длинные очереди) и имеет смысл попросить кого-нибудь объяснить вам историю и то, как появляются все произведения искусства,
Ещё 1545 отзывов

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