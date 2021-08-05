Государственный музей Эрмитаж, как и Лувр, музей Прадо и музей искусств Метрополитен — это одна из самых значительных и богатых художественных галерей в мире. Вы сможете изучить музей и больше узнать больше о его коллекции в ходе 3-часовой экскурсии в Санкт-Петербурге.

Изначально коллекция имела 225 картин, которые в 1764 г. купила Екатерина Великая. Сегодня в музее сегодня хранятся более трех миллионов предметов искусства. «Мадонна» Рафаэля и Леонардо, «Святой Себастьян» Тициана, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, а также «Золотой павлин» работы Джеймса Кокса и «Скорчившийся мальчик» Микеланджело — это лишь малая часть великолепных образцов западноевропейского искусства в Эрмитаже.

В музее собраны сокровища и артефакты почти всех известных культур, включая уникальную коллекцию греческих драгоценностей из Черноморского региона, Скифское золото, Скульптуры Древнего Египта, иранское серебро, китайски манускрипты, русские иконы и византийское прикладное искусство. В качестве дополнения к туру вы можете посетить Сокровищницу Эрмитажа. Имейте в виду, что экскурсия по Сокровищнице доступна только по предварительному запросу и зависит от разрешения музея.

После экскурсии с гидом вы можете остаться в Эрмитаже до конца дня, чтобы насладиться искусством. Еще одно популярное дополнение — экскурсия по коллекции импрессионистов в здании Главного штаба.