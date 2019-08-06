Тур начнется на набережной Невы. Встретьтесь с гидом у Александровской колонны, а затем совершите 15-минутную прогулку к реке. Поднимитесь на борт скоростного судна на подводных крыльях и насладитесь путешествием по Финскому заливу.

По пути гид расскажет вам об истории Санкт-Петербурга и его окрестностей . Сойдите на берег в Петергофе, прогуляйтесь по парку и осмотрите все фонтаны, в том числе «Большой каскад», а также Банный корпус, Екатерининский корпус и дворец Монплезир. В течение тура вас будет сопровождать гид, поэтому вы не заблудитесь. Вечером вы вернетесь в город на скоростном судне на подводных крыльях.