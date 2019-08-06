Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прокатитесь на скоростном судне на подводных крыльях по Финскому заливу
Прогуляйтесь по парку в Петергофе
Осмотрите знаменитые фонтаны Петергофа
Тур начнется на набережной Невы. Встретьтесь с гидом у Александровской колонны, а затем совершите 15-минутную прогулку к реке. Поднимитесь на борт скоростного судна на подводных крыльях и насладитесь путешествием по Финскому заливу.
По пути гид расскажет вам об истории Санкт-Петербурга и его окрестностей . Сойдите на берег в Петергофе, прогуляйтесь по парку и осмотрите все фонтаны, в том числе «Большой каскад», а также Банный корпус, Екатерининский корпус и дворец Монплезир. В течение тура вас будет сопровождать гид, поэтому вы не заблудитесь. Вечером вы вернетесь в город на скоростном судне на подводных крыльях.
Ответы на вопросы
Что входит
Частный гид
Билеты на скоростное судно на подводных крыльях
Билеты в парк Петергоф
Что не входит
Обед
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Важная информация
Обед не входит в стоимость, но у вас будет время, чтобы перекусить
Концессионные туры недоступны
Проведение тура зависит от погодных условий
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
2
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1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Rodolfo
6 авг 2019
(Филиппины)
Нам так повезло, что у нас есть лучший гид по Санкт-Петербургу - Петергоф и Сады на подводных крыльях! Анна, наш гид такой добрый, знающий и очень красивый, объяснил нам все о Петергофе и саду, терпеливо отвечает. все наши вопросы и даже просвещает нас о культуре и традициях в России. . Спасибо GetYourGuide за этот замечательный опыт.
C
Connie
9 авг 2018
(Россия)
Наша личная экскурсия в сады Петергофа прошла отлично, так как в нашей группе было всего 3 человека. Наш гид так много знала об истории всех фонтанов и Петергофа в целом, что проделала увлекательную пару часов. Она позаботилась обо всех деталях, на мой взгляд, это был лучший способ осмотреть сады Петергофа.
А
Аноним
26 июля 2021
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