Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне

Прокатитесь на скоростном судне на подводных крыльях и осмотрите фонтаны Петергофа с гидом

4.7
45 отзывов
В группе
до 10 чел.
Прокатитесь на скоростном судне на подводных крыльях и осмотрите фонтаны Петергофа с гидом.

Начните тур на набережной Невы и проплывите по Финскому заливу до Петергофа.

Прогуляйтесь по парку, взгляните на фонтаны, а затем вернитесь в Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне
Санкт-Петербург: тур в парк Петергоф на скоростном судне

Что вы увидите 🤩

  • Петергоф
  • Финский залив, Санкт-Петербург
  • Река Нева
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на скоростном судне на подводных крыльях по Финскому заливу
  2. Прогуляйтесь по парку в Петергофе
  3. Осмотрите знаменитые фонтаны Петергофа
Тур начнется на набережной Невы. Встретьтесь с гидом у Александровской колонны, а затем совершите 15-минутную прогулку к реке. Поднимитесь на борт скоростного судна на подводных крыльях и насладитесь путешествием по Финскому заливу.
По пути гид расскажет вам об истории Санкт-Петербурга и его окрестностей . Сойдите на берег в Петергофе, прогуляйтесь по парку и осмотрите все фонтаны, в том числе «Большой каскад», а также Банный корпус, Екатерининский корпус и дворец Монплезир. В течение тура вас будет сопровождать гид, поэтому вы не заблудитесь. Вечером вы вернетесь в город на скоростном судне на подводных крыльях.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный гид
  • Билеты на скоростное судно на подводных крыльях
  • Билеты в парк Петергоф
Что не входит
  • Обед
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обед не входит в стоимость, но у вас будет время, чтобы перекусить
  • Концессионные туры недоступны
  • Проведение тура зависит от погодных условий
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
12
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
6 авг 2019
(Филиппины)
Нам так повезло, что у нас есть лучший гид по Санкт-Петербургу - Петергоф и Сады на подводных крыльях! Анна, наш гид такой добрый, знающий и очень красивый, объяснил нам все о Петергофе и саду, терпеливо отвечает. все наши вопросы и даже просвещает нас о культуре и традициях в России. . Спасибо GetYourGuide за этот замечательный опыт.
C
9 авг 2018
(Россия)
Наша личная экскурсия в сады Петергофа прошла отлично, так как в нашей группе было всего 3 человека. Наш гид так много знала об истории всех фонтанов и Петергофа в целом, что проделала увлекательную пару часов. Она позаботилась обо всех деталях, на мой взгляд, это был лучший способ осмотреть сады Петергофа.
А
26 июля 2021

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥ГрупповыеПетергоф🗽ДостопримечательностиКультура и историяИстория и наследиеКруизы и водные турыАренда и прокатКатера и яхтыHigh-risk activitiesЭкскурсии по садам и паркамЦветы и садыСкоростные катераНебольшая группаОтдых на водеРека НеваФинский залив, Санкт-Петербург⛲️Фонтаны🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург: Петергоф с возвращением на скоростном судне
Индивидуально
для 1 чел.
4.7
29
22 402
за всё
Санкт-Петербург: Петергоф с возвращением на скоростном судне
Проведите полдня в частном туре по Петергофу (Петродворцу) , одной из самых популярных достопримечательностей
Санкт-Петербург: тур на целый день в петергоф и эрмитаж
Индивидуально
4.6
221
14 002
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур на целый день в петергоф и эрмитаж
Не спеша оцените главные достопримечательности Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
В группе
до 50 чел.
4
541
1 225
за 1 чел.
Санкт-Петербург: обзорный тур на автобусе / водная прогулка
🚌 Hop-on hop-off
Осмотрите лучшее, что есть в Санкт-Петербурге, в рамках обзорного тура на автобусе на 24 или 48 часов
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Входной билет
4.4
8
13 914
за 1 чел.
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Возьмите как можно больше из города в день осмотра достопримечательностей с хорошо осведомленным и опытным гидом
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
В группе
до 20 чел.
4.6
36
1 500
за 1 чел.
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
👣 Пешеходная
Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной атмосферой
3 дек
4 дек
10 дек
ещё...
Ждем вас каждую пятницу в 19:30 и субботу в 19:00
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Входной билет
4.8
79
9 300
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур по Петергофу и парку фонтанов
Посетите летнюю резиденцию российских царей и полюбуйтесь роскошными фонтанами
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
В группе
до 30 чел.
4.2
538
4ч 30м
1 600
за 1 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 2 чел.
4.7
22
2 975
за 1-2 чел.
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
🚘 Трансфер
Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
В группе
до 15 чел.
4.5
59
9 364
за 1 чел.
Петергофский дворец: частный тур с трансфером из отеля
🚘 Трансфер
Совершите путешествие в эпоху Российской империи в 5-часовом туре по дворцово-парковому комплексу Петергоф с проходом
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
Входной билет
3.6
123
2 000
за 1 чел.
Санкт-Петербург: билет на автобус hop-on hop-off (1-2 д. )
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Осмотрите имперские памятники Санкт-Петербурга в удобном для вас темпе благодаря билету на hop-on hop-off автобус,
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
50
11 000
за 1-3 чел.
Экскурсия в Петергоф на автомобиле. Дворец и фонтаны
🚗 На машине
Экскурсия в Большой Петергофский дворец и Нижний парк с фонтанами
ежедневно в 9:30
Полет над центром Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
58 000
за 1-3 чел.
Полет над центром Санкт-Петербурга
🚁 На вертолёте
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь
В любое время по договоренности

Marina Wilson Private Tours проводит ещё 7 экскурсий

Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.7
1548
3 875
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом
Санкт-Петербург выберет тур
В группе
до 8 чел.
4.3
7
6 974
за 1 чел.
Санкт-Петербург выберет тур
Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
В группе
до 15 чел.
4.8
158
7 672
за 1 чел.
Петергоф: тур на полдня по дворцу и парку
Ни один визит в летний Петербург не обходится без поездки в Петергоф - живописную летнюю резиденцию российского
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
В группе
до 8 чел.
4.8
92
12 399
за 1 чел.
Екатерининский и Павловский дворцы: тур из Санкт-Петербурга
Откройте для себя историю русской императорской семьи и аристократии, побывав две бывшие императорские резиденции
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
Индивидуально
для 2 чел.
5
4
19 373
за 1-2 чел.
Осада Ленинграда 8-часовая экскурсия
С 1941 по 1944 год город пережил самую разрушительную осаду в истории человеческой войны
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Входной билет
4.7
80
12 399
за 1 чел.
Тур по императорским резиденциям Санкт-Петербурга
Перенеситесь в дореволюционную Россию и посетите 2 самые знаменитые императорские резиденции Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург: тур по Екатерининскому дворцу в Пушкине
В группе
до 15 чел.
4.8
60
11 237
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур по Екатерининскому дворцу в Пушкине
Совершите путешествие в прошлое в туре в небольшой группе с выездом из Санкт-Петербурга
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺