По следам великих трагедий русской истории

5
2 отзыва
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга
По историческим меркам Санкт-Петербург город 🏙️ совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти.

Тут рождались, жили, страдали, любили и умирали величайшие люди российской истории 📖.

Мы познакомимся с ними поближе, узнаем тайны и посетим места их великих трагедий.
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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По следам великих трагедий русской истории
По следам великих трагедий русской истории

Что вы увидите

  • Храм Спаса нерукотворного образа (где отпевали А. С. Пушкина)
  • Михайловский замок
  • Цирк
  • Аничков дворец
  • Александринский театр
  • ул. Зодчего Росси

Вы узнаете:

  • Почему императора Павла I называют царь — мученик?
  • Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли?
  • Где находится место смертельного ранения императора Александра II?
  • В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции?
  • И многое другое.
  • На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю 📖 Российской империи.
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У главного входа в Храм Спаса на Крови
Место завершения
🏁 Ул. Зодчего Росси
По следам великих трагедий русской истории
По следам великих трагедий русской истории
По следам великих трагедий русской истории
По следам великих трагедий русской истории

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 12. 00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Excursions. city
Excursions. city
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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