Excursions. city – Гид из Санкт-Петербурга

По историческим меркам Санкт-Петербург город 🏙️ совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти.



Тут рождались, жили, страдали, любили и умирали величайшие люди российской истории 📖.



Мы познакомимся с ними поближе, узнаем тайны и посетим места их великих трагедий.