Что вы увидите
- Храм Спаса нерукотворного образа (где отпевали А. С. Пушкина)
- Михайловский замок
- Цирк
- Аничков дворец
- Александринский театр
- ул. Зодчего Росси
Вы узнаете:
- Почему императора Павла I называют царь — мученик?
- Какими были последние дни Пушкина после роковой дуэли?
- Где находится место смертельного ранения императора Александра II?
- В каком театре состоялась премьера самой дорогой и последней постановки Дирекции императорских театров прямо в разгар февральской революции?
- И многое другое.
- На этой экскурсии 🧭 Вы узнаете и посетите места великих трагедий, которые повлияли на историю 📖 Российской империи.
Начало
🚩 У главного входа в Храм Спаса на Крови
Место завершения
🏁 Ул. Зодчего Росси
Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 12. 00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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