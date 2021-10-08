Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените удобство прохода без очереди
Осмотрите огромную коллекцию Эрмитажа в своем темпе
Получите бесплатную карту Эрмитажа, чтобы сориентироваться в многочисленных галереях музея
Посетите Эрмитаж самостоятельно с удобным билетом для прохода без очереди. Благодаря этой услуге вам визит в одну из самых популярных художественных галерей мира пройдет эффективно и без лишних хлопот. Более того, ваш заранее забронированный билет с определенным временем входа будет доставлен представителем компании, который также поможет вам войти в музей. Вам расскажут о правилах музея, дадут подсказки и при необходимости помогут с получением аудиогидов и музейных карт.
Оказавшись внутри музея, вы можете оставаться там до закрытия. Познакомьтесь с потрясающими коллекциями мирового уровня в Эрмитаже в собственном темпе, без спешки осматривая каждый великолепный экспонат. Дополнительные билеты потребуются только для определенных зон музея: например, здания Главного штаба и коллекции импрессионистов. Но не волнуйтесь, вы можете добавить их к своему стандартному билету после входа. Сопровождающий сотрудник покажет, как это сделать, по прибытии в музей.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет (на забронированное время, действителен для одного посещения)
Услуга сопровождения
Карта Эрмитажа
Что не входит
Гид
Трансфер от отеля
Аудиогиды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Важная информация
Этот входной билет, к сожалению, не включает экскурсию с гидом
Сопровождающий сотрудник будет ждать вас на Дворцовой площади рядом с Александровской колонной
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Все участники старше 16 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации или законного освобождения от вакцинации. Всех участников в возрасте до 16 лет должен сопровождать полностью вакцинированный взрослый из их семьи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 259 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
146
4
67
3
29
2
12
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
8 окт 2021
(Россия)
Эрмитаж завораживает!
Т
Татьяна
25 июня 2021
(Россия)
Хорошая организация, замечательный гид Тимур! Благодарю за услугу! Осталась довольна)))
А
Аноним
5 мар 2021
(Россия)
Красиво
S
Scott
13 янв 2020
(США)
Не могу сказать достаточно хороших вещей … сделай это!
S
Sabrina
10 янв 2020
(Россия)
Я опоздал на пару минут, потому что я перепутал с метро, но гид все еще ждал меня.
J
Jennifer
9 янв 2020
(Россия)
Замечательный хозяин, который был внимательным и эффективным.
H
Hans-Christian Peder
6 янв 2020
(Швеция)
Гид был очень знающим и приятным
А
Аноним
5 янв 2020
(Швейцария)
Ясное место встречи. Небольшая путаница в распределении групп.
M
Marina
5 янв 2020
(Чешская Республика)
Все круто
m
marie odile
5 янв 2020
(Франция)
Музейные карточки не раздаются … они у вас есть!
J
Jean-Claude
22 дек 2019
(Франция)
Возвышенный … но не нашел группу, потому что мы опоздали. . повторно взяли билеты на месте!! И невероятно … я вижу это точно!!
Daniel
19 дек 2019
Тур был средним в лучшем случае. Гид был очень хорошим, но слишком много. Как турист, я бы хотел увидеть больше.
А
Аноним
2 дек 2019
(Германия)
Все работало хорошо!
А
Аноним
5 ноя 2019
(Франция)
Невозможно найти Хозяина, который должен был дать нам входные билеты. Нет контакта с его стороны.
А
Аноним
2 ноя 2019
(Финляндия)
Будьте вовремя! Мы были там в 10.43 утра и согласованное время было 10.45 утра, но инструктора нигде не было видно ….?? Мы пошли в поисках подходящего входа, проникли в дверь покупателя интернет-билетов и контрольно-пропускной пункт без подсказки, где было что-то … к счастью, позвонил гид и пришел, чтобы забрать нас и куртки с койки, забрал нас внутрь, дал нам карту и объяснил, какие отделы должны видеть. Может быть, гид мог бы подождать минуту дольше, чтобы все желающие были там, когда у него был список желающих и он увидел, что некоторые пропали без вести …
Ещё 244 отзыва
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