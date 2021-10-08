Посетите Эрмитаж самостоятельно с удобным билетом для прохода без очереди. Благодаря этой услуге вам визит в одну из самых популярных художественных галерей мира пройдет эффективно и без лишних хлопот. Более того, ваш заранее забронированный билет с определенным временем входа будет доставлен представителем компании, который также поможет вам войти в музей. Вам расскажут о правилах музея, дадут подсказки и при необходимости помогут с получением аудиогидов и музейных карт.

Оказавшись внутри музея, вы можете оставаться там до закрытия. Познакомьтесь с потрясающими коллекциями мирового уровня в Эрмитаже в собственном темпе, без спешки осматривая каждый великолепный экспонат. Дополнительные билеты потребуются только для определенных зон музея: например, здания Главного штаба и коллекции импрессионистов. Но не волнуйтесь, вы можете добавить их к своему стандартному билету после входа. Сопровождающий сотрудник покажет, как это сделать, по прибытии в музей.