Приезжаете в Петербург, но не знаете с чего начать знакомство с городом? Мы собрали для вас лучшие аудиоэкскурсии в Петербурге, чтобы посмотреть на город с разных сторон!

Этот тур состоит из 3 аудиоэкскурсий в приложении, и в отличии от стандартных групповых экскурсий, здесь вам не придется никуда торопиться. Вы сами запланируете время своих экскурсий и отправитесь наслаждаться городом в своем темпе и с максимальным комфортом!

Ваш тур начнется в самом сердце Петербурга с посещения величественного Эрмитажа. Вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов, побываете в зале с часами «Павлин» и в столовой, где революционеры арестовали Временное правительство. Кстати, билеты уже включены в стоимость, поэтому вам не придется стоять в огромной очереди на входе.

Отдохнув после посещения музея, вы самостоятельно сможете спланировать время следующей экскурсии и отправиться на неспешную прогулку по живописным уголкам парадного Петербурга. Вы пройдете по стопам архитектора Карла Росси, который создал знакомый многим торжественный образ Петербурга и узнаете об истории города.

А на десерт мы подготовили для вас путешествие в удивительный мир Петроградской стороны. Ваш маршрут пройдет по парадным проспектам, узким улицам и дворам-лабиринтам. Вы увидите выразительные здания с атмосферными питерскими дворами, соединенными коридорами и запутанными переходами и узнаете мистические истории и интересные факты о строительстве Петербурга.

Ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение будет вести вас по городу, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь.