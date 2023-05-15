Ближайшие даты:
15
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16
мая
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17
мая
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18
мая
мая
19
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мая
Что вас ожидает:
- Архитектура города Колпино
- Парки
- Проплывем под мостами
- Встретим закат на воде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальный маршрут недалеко от Санкт-Петербурга в городе Колпино. Катаем только мы и только вашу небольшую группу. Во время прогулки на сап-досках по акватории реки Ижора Вы насладитесь видами города, его парками, проплавете под мостами, а вечером встретите красивый закат с воды.
c понедельника по пятницу с 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Оборудование (доска, лиш, весло)
- Инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке
- Гермочехол для телефона
- Гермомешок для вещей
- Дождевик
- Спас. жилет
- Классные фото и видео с прогулки в подарок!
- Чай, сладости после прогулки
- Место для переодевания
- Что не входит
- Трансфер
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 1 / 40
- Когда и сколько длится?
- Когда: c понедельника по пятницу с 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя!
- Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются!
- Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии