Сап прогулка по реке Ижора в Колпино

Описание
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Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Сап прогулка по реке Ижора в Колпино
Ближайшие даты:
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая

Что вас ожидает:

  • Архитектура города Колпино
  • Парки
  • Проплывем под мостами
  • Встретим закат на воде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальный маршрут недалеко от Санкт-Петербурга в городе Колпино. Катаем только мы и только вашу небольшую группу. Во время прогулки на сап-досках по акватории реки Ижора Вы насладитесь видами города, его парками, проплавете под мостами, а вечером встретите красивый закат с воды.

c понедельника по пятницу с 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оборудование (доска, лиш, весло)
  • Инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке
  • Гермочехол для телефона
  • Гермомешок для вещей
  • Дождевик
  • Спас. жилет
  • Классные фото и видео с прогулки в подарок!
  • Чай, сладости после прогулки
  • Место для переодевания
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 1 / 40
Когда и сколько длится?
Когда: c понедельника по пятницу с 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя!
  • Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются!
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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