Сап прогулка по реке Тосна

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Ответы на вопросы
Хотите по-настоящему насладиться природой и отдохнуть от городского шума? Тогда вам стоит отправиться на загородную сап прогулку по тихой и живописной реке Тосна. Это очень спокойная река, с красивыми пологими берегами. Плыть по ней будет легко даже новичкам.
Сап прогулка по реке Тосна
Сап прогулка по реке Тосна
Сап прогулка по реке Тосна
Сап прогулка по реке Тосна
Сап прогулка по реке Тосна
Сап прогулка по реке Тосна
Ближайшие даты:
15
мая
17
мая
21
мая
22
мая
24
мая
28
мая
29
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Уникальный загородный маршрут недалеко от Санкт-Петербурга в Ленинградской области. Катаем только мы и только вашу небольшую группу. Это отличная прогулка на сап, чтобы отдохнуть от городского шума и окунуться в мир природы, послушать пение птиц и покормить уточек. А вечером встречаем красивый закат с воды.

Важно:

  • Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя!
  • Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются!
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями.

с понедельника по пятницу в 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оборудование (доска, лиш, весло)
  • Инструктаж и сопровождение сертифицированного инструктора на прогулке
  • Гермочехол для телефона
  • Гермомешок для вещей
  • Дождевик
  • Спасательный жилет
  • Классные фото и видео с прогулки в подарок
  • Чай, сладости после прогулки
  • Место для переодевания
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Никольское
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Дети с 7 до 18 лет допускаются на экскурсию только в сопровождении родителя!
  • Лица в алкогольном, наркотическом или ином опьянении к прогулке не допускаются!
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена в связи с погодными условиями
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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