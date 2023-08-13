Приобрести билет на просмотр фильмов о космосе в Планетарии Санкт-Петербурга
Сеанс 2: 3 фильмы для любого возраста — История создания Планетария (авторский фильм), «Освоение Космоса. Буран», «Разноцветная вселенная».
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- История создания Планетария (авторский фильм). Программу открывает авторский фильм, из которого зрители узнают о перерождении старинного газгольдера в планетарий, возникновении Вселенной и освоении космоса.
- «Освоение Космоса. Буран». Новый фильм про легендарный советский космический корабль «Буран». В фильме рассказывается про развитие отечественной космонавтики и первый полет комплекса «Энергия-Буран».
- «Разноцветная вселенная». Этот фильм перевернет ваше представление об окружающем мире и откроет небо в новых оттенках. Он расскажет о всеволновой астрономии, которая позволила увидеть Вселенную в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Вы сможете собственными глазами увидеть мир в невидимом излучении, побывать внутри звездной туманности, открыть множество новых светил и встретиться с самыми мощными объектами во всем Космосе.
Важная информация:
- Приходите заблаговременно до начала сеанса. Рекомендуемое время: за пять минут до начала. Это вам позволит выбрать наилучшее место для просмотра, т. к. звездный зал планетария включает свободную рассадку посетителей.
- Дети, студенты очной формы, пенсионеры, школьники, инвалиды 2,3 группы (льготные билеты только по предоставлению документов), многодетные со справкой.
Ежедневно в 11:30, 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- набережная Обводного канала, 74 Ц, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:30, 19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Важная информация
- 1. Приходите заблаговременно до начала сеанса. Рекомендуемое время: за пять минут до начала. Это вам позволит выбрать наилучшее место для просмотра, т. к. звездный зал планетария включает свободную рассадку посетителей.
- 2. Если вы опоздали на сеанс, вы можете пройти в зал. Просим вас не включать фонарик на телефоне и не двигать пуфы, а располагаться в соответствии со свободными местами.
- 3. В звездный зал планетария вы можете взять с собой воду в пластиковой бутылке. Еду, а также другие напитки в стеклянной таре и алкоголь проносить запрещено.
- 4. Во время просмотра фильмов разрешено фотографировать без использования фотовспышки. Пожалуйста, уважайте других посетителей.
- 5. В зимний период вы можете воспользоваться услугами гардероба. У нас не требуется сменная обувь при посещении планетария.
- 6. На территорию планетария также запрещено проносить острые, колюще-режущие предметы, огнестрельное оружие, газовые, перцовые баллончики.
- 7. При входе осуществляется проверка ручной клади. В случае отказа посетитель не допускается в планетарий даже при наличии билета. Нам важно обеспечить вам безопасный досуг.
- 8. Обратите внимание, если вы вышли из здания планетария во время сеанса, обратно зайти на сеанс возможно только при покупке нового билета.
- 9. Дети, студенты очной формы, пенсионеры, школьники, инвалиды 2,3 группы (льготные билеты только по предоставлению документов), многодетные со справкой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании