Сейчас тур не проводится-ограничения во время пандемии, музей закрыт.

Со стороны Невы Вы увидите необычную панораму, раскрывающую вид на Каменный остров, Каменноостровский дворец, Военно-Медицинскую Академию, где также работал Академик Павлов. Можно не сомневаться, что именно Иван Петрович стал главным прототипом булгаковского профессора Филиппа Филипповича Преображенского.

На закрытой территории Института Экспериментальной медицины находится множество памятников архитектуры и скульптуры: это и башня молчания, и кирпичные корпуса института, и памятники-фонтаны. Отдельно стоит отметить библиотеку ИЭМа, построенную в стиле модерн со стилизацией мотивов романского и древнерусского зодчества. Её потрясающий майоликовый портал изначально был создан для гигиенической выставки в Дрездене в 1911 году. «Над тяжелой, дубовой дверью с латунными накладками из красивых майоликовых плиток выложен громадный российский герб, несомый двумя прекрасными ангелами…» - писали местные газеты.

Прогулявшись по территории, мы зайдем в мемориальный кабинет Павлова, расположенный на территории Института. В экспозиции представлены реликвии, произведения живописи, скульптуры и графики, личные инструменты, приборы, фотографии И. П. Павлова.

В конце нашей экскурсии Вы сможете прогуляться по Лопухинскому саду, зайти в музей Истории Искусства веера, музей-квартиру Шаляпина, мастерскую Аникушина или вернуться со мной к станции метро Петроградская.