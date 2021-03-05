Секреты Академика Павлова

Я расскажу Вам историю создания Института Экспериментальной медицины

5
1 отзыв
Я расскажу Вам историю создания Института Экспериментальной медицины, где Академик работал, проводил опыты и занимался научной деятельностью-открыл условные рефлексы, после чего стал первым русским лауреатом Нобелевской премии.
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова
Секреты Академика Павлова

Что вас ожидает 🤩

  • На закрытой территории Института Экспериментальной медицины находится множество памятников архитектуры и скульптуры: Башня молчания
  • Кирпичные корпуса института
  • Памятники-фонтаны. Каменноостровский дворец со стороны Аптекарской набережной
  • Лопухинский сад
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сейчас тур не проводится-ограничения во время пандемии, музей закрыт.
Со стороны Невы Вы увидите необычную панораму, раскрывающую вид на Каменный остров, Каменноостровский дворец, Военно-Медицинскую Академию, где также работал Академик Павлов. Можно не сомневаться, что именно Иван Петрович стал главным прототипом булгаковского профессора Филиппа Филипповича Преображенского.
На закрытой территории Института Экспериментальной медицины находится множество памятников архитектуры и скульптуры: это и башня молчания, и кирпичные корпуса института, и памятники-фонтаны. Отдельно стоит отметить библиотеку ИЭМа, построенную в стиле модерн со стилизацией мотивов романского и древнерусского зодчества. Её потрясающий майоликовый портал изначально был создан для гигиенической выставки в Дрездене в 1911 году. «Над тяжелой, дубовой дверью с латунными накладками из красивых майоликовых плиток выложен громадный российский герб, несомый двумя прекрасными ангелами…» - писали местные газеты.
Прогулявшись по территории, мы зайдем в мемориальный кабинет Павлова, расположенный на территории Института. В экспозиции представлены реликвии, произведения живописи, скульптуры и графики, личные инструменты, приборы, фотографии И. П. Павлова.
В конце нашей экскурсии Вы сможете прогуляться по Лопухинскому саду, зайти в музей Истории Искусства веера, музей-квартиру Шаляпина, мастерскую Аникушина или вернуться со мной к станции метро Петроградская.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по территории Института Экспериментальной Медицины
  • Экскурсия в Мемориальный кабинет Академика Павлова
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Петроградская, улица Академика Павлова дом 7
Завершение: метро Петроградская, улица Академика Павлова дом 14
Когда и сколько длится?
Когда: Все доступные даты проведения экскурсии отображаются в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Я буду ждать Вас у здания" Avenue Apart", напротив Салона красоты “Lucky Avenue” со стороны улицы Академика Павлова по адресу: улица Академика Павлова, дом 7 литера А
  • От станции метро Петроградская пешком 15 минут в сторону Аптекарской набережной или Кантемировского моста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 мар 2021
Прекрасная экскурсия, содержательная, материал подан доступно, понятно, интересно! Время пролетело незаметно, очень интересно для всех, кто интересуется деятельностью Павлова, его экспериментами и историей создания Института Экспериментальной медицины. После экскурсии прогулялись по Лопухинскому саду и зашли в мастерскую скульптора Аникушина по рекомендациям Ирины. Спасибо большое! Рекомендуем для всех, кто ещё не открыл для себя Аптекарский остров!

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