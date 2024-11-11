Почти 900 дней голода, смерти, отчаяния и борьбы, оставившие неизгладимый след в прошлом города… Вы узнаете, каким был Невский проспект в страшные и героические дни блокады. И погрузитесь в воспоминания, архивные и документальные истории, факты и легенды. Наши гиды умеют говорить о важном на понятном детям языке, не акцентируя тему ужасов войны.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Мы пройдём по главному проспекту города и на примере разных зданий обсудим, чем жили горожане в годы войны. Сравним облик улицы 80 лет назад и сейчас. И рассмотрим:
- Елисеевский магазин, а напротив него репродуктор, у которого замирали ленинградцы в ожидании хороших новостей с фронта
- Гостиный двор, который не прекращал работу в годы блокады
- Казанский собор и памятники Кутузову и Барклаю де Толли, сыгравшие важную роль для тех, кто отправлялся на фронт
- Дом на Невском, где сохранилась табличка, предупреждающая об обстрелах
- Адмиралтейство, давшее всем жителям надежду на победу
Вы узнаете:
- чем для спасения обманывали голодных тигрят в блокадном зоопарке
- как устраивали новогодние праздники для детей самой страшной зимой 1941 года
- как бесстрашные девушки и юноши укрывали золочёные купола и шпили ленинградских зданий и храмов
- кто первым вышел на Ладожский лёд Дороги жизни
- в чём заключался план фашистских захватчиков и какой ценой удалось его разрушить
- какие самые значимые события случились в Ленинграде во время блокады
Организационные детали
- Эта программа рекомендована для детей от 7 лет
- Мы не проводим эту экскурсию для школьных классов
- В зимний период группа заходит в помещения, чтобы согреться
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Елисеевского магазина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5465 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьямиЗадать вопрос
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