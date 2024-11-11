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в музейной среде, садах и парках Петербурга. С 2016 года мы специализируемся на экскурсиях для родителей с детьми от 4 лет. Я как мама 2 детей прекрасно понимаю, насколько сложно найти экскурсию, на которой будет нескучно детям и интересно взрослым. Наши гиды имеют педагогическое образование и профессиональные навыки экскурсовода. Это дает нам возможность доступно подавать информацию родителям и их детям. Мы влюблены в город и всегда эмоционально рассказываем об истории, заряжая вас своими чувствами.