Что вас ожидает:

Прогуливаясь по Дворцовой набережной, вы увидите знаменитые великокняжеские резиденции — Мраморный, Ново-Михайловский, Владимирский дворцы — за стенами которых кипели нешуточные страсти, устраивались роскошные балы или текла по-домашнему уютная жизнь. Вы узнаете о том, сбылось ли страшное проклятие, наложенное на род Романовых Мариной Мнишек.

Экскурсионные остановки:

угол М. Морской ул. и Невского пр., Собственный сад Зимнего дворца, Эрмитажный театр, Дворец Владимира Александровича, Ново-Михайловский дворец, Мраморный дворец, дом «княгини Полночь», Новый Эрмитаж

Узнаете в каком из дворцов с разницей почти в 100 лет произошло два преступления — сначала убийство, а затем кража. Как семья Романовых породнилась с поэтом А. С. Пушкиным, а император Александр II влюбился в 13-летнюю княжну. Почему дочь Николая I скрывала от отца свой брак с любимым человеком и множество других интересных историй.

Важная информация: