Семейные тайны дома Романовых

Они занимали трон огромной державы, в их руках были жизни миллионов подданных, любое желание было...

Они занимали трон огромной державы, в их руках были жизни миллионов подданных, любое желание было исполнимо, но был ли счастлив хоть один из них… Наша экскурсия приоткроет завесу тайны личной жизни русских императоров и членов их семей.

В ходе экскурсии Вы проследите жизненный путь представителей дома Романовых, вспомните, какой след в русской истории они оставили.
Семейные тайны дома Романовых
Семейные тайны дома Романовых
Семейные тайны дома Романовых
Семейные тайны дома Романовых
Семейные тайны дома Романовых
Семейные тайны дома Романовых

Что вы увидите 🤩

  • Зимний дворец
  • Эрмитажный театр
  • Владимирский дворец
  • Ново-Михайловский дворец
  • Мраморный дворец
  • Атланты Нового Эрмитажа
  • Александровская колонна
  • Новый, Большой и Малый Эрмитажи

Что вас ожидает:

  • Прогуливаясь по Дворцовой набережной, вы увидите знаменитые великокняжеские резиденции — Мраморный, Ново-Михайловский, Владимирский дворцы — за стенами которых кипели нешуточные страсти, устраивались роскошные балы или текла по-домашнему уютная жизнь. Вы узнаете о том, сбылось ли страшное проклятие, наложенное на род Романовых Мариной Мнишек.

Экскурсионные остановки:

    угол М. Морской ул. и Невского пр., Собственный сад Зимнего дворца, Эрмитажный театр, Дворец Владимира Александровича, Ново-Михайловский дворец, Мраморный дворец, дом «княгини Полночь», Новый Эрмитаж
    Узнаете в каком из дворцов с разницей почти в 100 лет произошло два преступления — сначала убийство, а затем кража. Как семья Романовых породнилась с поэтом А. С. Пушкиным, а император Александр II влюбился в 13-летнюю княжну. Почему дочь Николая I скрывала от отца свой брак с любимым человеком и множество других интересных историй.

    Важная информация:

    • Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало: ст. метро «Адмиралтейская» (на выходе с эскалатора)
    🏁 Место завершения: Дворцовая площадь
     Что входит
    • услуги экскурсовода
     Что не входит
    • Личные расходы
    Важная информация
    • Протяженность экскурсии: 2 км. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Время проведения: По воскресеньям в 10:30
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    ГК Т.
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