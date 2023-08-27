Бордели и притоны Сенной. «На дне» непарадного Петербурга

Санкт-Петербург: Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сенной площади

Описание
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Ответы на вопросы
Мы с вами пройдемся по Сенной площади и услышим захватывающие, а порой и леденящую душу истории.

Экскурсия продолжительностью два часа, за это время вы увидите Вяземскую лавру, Здание Гаптвахты, Переулок Бринько.
Бордели и притоны Сенной. «На дне» непарадного Петербурга
Бордели и притоны Сенной. «На дне» непарадного Петербурга
Бордели и притоны Сенной. «На дне» непарадного Петербурга
Бордели и притоны Сенной. «На дне» непарадного Петербурга
Бордели и притоны Сенной. «На дне» непарадного Петербурга
Ближайшие даты:
27
авг
3
сен
10
сен
17
сен
24
сен
1
окт
8
окт
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Что вас ожидает:

  • Сенная площадь
  • Вяземская лавра
  • Здание Гауптвахты
  • Переулок Бринько
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сенная площадь

Сенная площадь проделала долгий и трудный путь, чтобы из самого злачного места города превратиться в одну из красивейших площадей Петербурга, наряду с Дворцовой и Исаакиевской.

История площади

За свою историю она побывала рыночной площадью на окраине города, пережила холерный бунт, здесь находились десятки борделей и притонов на протяжении столетия, жуткая барахолка в 90-е, потом два периода реконструкции, обустройство территории вокруг и вот наконец обрела спокойную, размеренную жизнь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ефимова 2Ч (мемориальный камень)
Завершение: Московский проспект 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Время экскурсии 2 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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