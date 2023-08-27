Санкт-Петербург: Индивидуальная экскурсия по историческим местам Сенной площади
Мы с вами пройдемся по Сенной площади и услышим захватывающие, а порой и леденящую душу истории.
Экскурсия продолжительностью два часа, за это время вы увидите Вяземскую лавру, Здание Гаптвахты, Переулок Бринько.
Экскурсия продолжительностью два часа, за это время вы увидите Вяземскую лавру, Здание Гаптвахты, Переулок Бринько.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сенная площадь
- Вяземская лавра
- Здание Гауптвахты
- Переулок Бринько
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сенная площадь
Сенная площадь проделала долгий и трудный путь, чтобы из самого злачного места города превратиться в одну из красивейших площадей Петербурга, наряду с Дворцовой и Исаакиевской.
История площади
За свою историю она побывала рыночной площадью на окраине города, пережила холерный бунт, здесь находились десятки борделей и притонов на протяжении столетия, жуткая барахолка в 90-е, потом два периода реконструкции, обустройство территории вокруг и вот наконец обрела спокойную, размеренную жизнь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Туалет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Ефимова 2Ч (мемориальный камень)Завершение: Московский проспект 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Время экскурсии 2 часа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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