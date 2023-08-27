Сенная площадь

Сенная площадь проделала долгий и трудный путь, чтобы из самого злачного места города превратиться в одну из красивейших площадей Петербурга, наряду с Дворцовой и Исаакиевской.

История площади

За свою историю она побывала рыночной площадью на окраине города, пережила холерный бунт, здесь находились десятки борделей и притонов на протяжении столетия, жуткая барахолка в 90-е, потом два периода реконструкции, обустройство территории вокруг и вот наконец обрела спокойную, размеренную жизнь.