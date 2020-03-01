Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

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Взглянуть на Петербург глазами великих поэтов на обзорной авто-экскурсии в белую ночь

Наталья Анатольевна
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Наталья Анатольевна – ваш гид
Ночью, когда шум и суета уходят с улиц, на шедевры архитектуры так легко взглянуть глазами поэтов, которые здесь жили и творили и 100, и 200 лет назад … и услышать их голоса.

Я предлагаю пройтись по следам великих творцов и узнать, как отразили они город в своих стихах.
8400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
«Серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом»
«Серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом»

Белые ночи

Петербург — самый северный из крупных городов мира. Он лежит на широте Аляски и Магадана. Такое высокоширотное положение города определяет его климатические особенности — ранние сумерки зимой, когда темнеет уже в 4 часа дня, и знаменитые белые ночи летом. Они искупают все — всю тьму зимы и осени. Каждый год природа дарит Петербургу 50 белых ночей. На нашу землю они приходят в середине мая и продолжаются до середины июля. В эту пору можно часами наблюдать, как на небесах свет борется с тьмой, и побеждает свет, ночь отступает, приходит рассвет. И наверное, царь Петр был очарован такой белой ночью, коль основал Петербург в мае, всего за пару недель до своего 31 дня рождения. Получается, что в подарок себе, а заодно и миру…

Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают на берега Невы в волшебную пору белых ночей, чтобы увидеть “серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом“. Так сказал о Петербурге Теофиль Готье.

Программа

Петербург, как никакой другой город мира, воспет и в прозе, и в стихах знаменитых поэтов. На экскурсии вы увидите площади и набережные Петербурга, которые служат пьедесталами архитектурным ансамблям. С петербургскими набережными неразрывно связаны и мосты. Их более 700 в Петербурге, и 21 мост из них разводной. Мосты в Петербурге разводят каждую ночь 7 месяцев в году, весь период навигации — с середины апреля по конец ноября. Вы увидите памятники архитектуры в самых лучших ракурсах и сиянии белой ночи и услышите стихи и отрывки из прозы, восхваляющие прекрасный город на Неве.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включен транспорт. Вы также можете заказать экскурсию на автомобиле (до 3 чел.), миниавтобусе (до 6 чел.), микроавтобусе (до 20 чел.), автобусе (до 50 чел.).

«Серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом»
«Серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом»
«Серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом»
«Серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья Анатольевна
Наталья Анатольевна
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