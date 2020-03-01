Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу

Белые ночи

Петербург — самый северный из крупных городов мира. Он лежит на широте Аляски и Магадана. Такое высокоширотное положение города определяет его климатические особенности — ранние сумерки зимой, когда темнеет уже в 4 часа дня, и знаменитые белые ночи летом. Они искупают все — всю тьму зимы и осени. Каждый год природа дарит Петербургу 50 белых ночей. На нашу землю они приходят в середине мая и продолжаются до середины июля. В эту пору можно часами наблюдать, как на небесах свет борется с тьмой, и побеждает свет, ночь отступает, приходит рассвет. И наверное, царь Петр был очарован такой белой ночью, коль основал Петербург в мае, всего за пару недель до своего 31 дня рождения. Получается, что в подарок себе, а заодно и миру…

Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают на берега Невы в волшебную пору белых ночей, чтобы увидеть “серебряный город на золотом горизонте, где вечер белеет рассветом“. Так сказал о Петербурге Теофиль Готье.

Программа

Петербург, как никакой другой город мира, воспет и в прозе, и в стихах знаменитых поэтов. На экскурсии вы увидите площади и набережные Петербурга, которые служат пьедесталами архитектурным ансамблям. С петербургскими набережными неразрывно связаны и мосты. Их более 700 в Петербурге, и 21 мост из них разводной. Мосты в Петербурге разводят каждую ночь 7 месяцев в году, весь период навигации — с середины апреля по конец ноября. Вы увидите памятники архитектуры в самых лучших ракурсах и сиянии белой ночи и услышите стихи и отрывки из прозы, восхваляющие прекрасный город на Неве.