Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга

5
3 отзыва
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Весенний Петербург приглашает вас на выходные! За три дня вы успеете посетить Царское село, Петергоф и пройтись по центру города. Вас ждет прекрасная Петропавловская крепость и праздник открытия фонтанов. А еще вы побываете во всемирно известной Янтарной комнате.
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Серебряные нити в золотом ожерелье Петербурга
Ближайшие даты:
19
мая

Что вас ожидает:

Открытие фонтанов в Петергофе
Открытие фонтанов в Петергофе
Насладитесь фейерверком и костюмированным представлением на Большом каскаде
Роскошь Екатерининского дворца
Роскошь Екатерининского дворца
Прогуляетесь по садам Царского села и заглянете во дворец на экскурсию
Шедевры Северной столицы
Шедевры Северной столицы
Познакомитесь с историей возникновения города на реке Неве и Петропавловской крепостью

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»

Самостоятельный заезд до 11:00.

Размещение в гостинице после 14:00.

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы, самыми известными памятниками монументальной скульптуры и удивительными панорамами невских берегов.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей самой крепости, бывшей политической тюрьмы и уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»
2 день

Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с посещением Нижнегопарка Петергоф – драгоценная жемчужина и старейшая загородная царская резиденция.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.

Праздник открытия фонтанов с фейерверком и костюмированным представлением на Большом каскаде.

Возвращение в город.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату:

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».

Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.

У вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
3 день

Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца – блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых – всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское СелоЦарское СелоЦарское СелоЦарское Село

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение

Двухместный номер

Доп. место

Одноместный номер

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

10 100

10 100

12 960

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

10 600

10 600

13 460

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

13 270

17 950

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

13 565

12 285

18 765

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

12 720

11 520

18 700

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

16 705

12 305

26 845

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

11 850

11 350

16 140

Без проживания и питания

7 300

Скидка для детей до 16 лет – 1 400 руб.

Стоимость на 1 человека за доп. сутки, руб:

Размещение

Двухместный номер

Доп. место

Одноместный номер

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок

Завтрак накрытие

3 055

3 250

4 875

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

3 315

3 770

5 655

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

5 620

6 555

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

6 035

6 865

9 465

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

5 980

5 980

8 190

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

10 140

10 140

12 350

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

4 680

5 070

7 280

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

2 ночи

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Достоевский»

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский»Отель «Достоевский»Отель «Достоевский»Отель «Достоевский»

Отель «Санкт-Петербург»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» – кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»

Отель «Москва»

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»Отель «Москва»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины и завтрак в первый день)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, при выборе тура без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал или аэропорт – гостиница и гостиница – ж/д вокзал или аэропорт)
  • Доп. сутки в гостинице
  • Экскурсия за дополнительную плату (стоимость уточняется):ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
  • Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами»
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
4 апр 2023
Все организовано хорошо. Все вовремя в назначенное месте. Спасибо
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.
Т
20 мар 2023
Отличная организация тура. Экскурсии интересные, все места, которые посетили с экскурсоводом, впечатляют. Особенно захватывает дух конечно в Эрмитаже и Петергофе. Гиды замечательные. Не успевала из-за самолета на экскурсию в первый день, перенесли и организовали посещение.

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Можно с детьми
Многодневные туры
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