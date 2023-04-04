мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Экскурсия «Шедевры Северной столицы»
Самостоятельный заезд до 11:00.
Размещение в гостинице после 14:00.
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» познакомит вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы, самыми известными памятниками монументальной скульптуры и удивительными панорамами невских берегов.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит вас с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей самой крепости, бывшей политической тюрьмы и уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с посещением Нижнегопарка Петергоф – драгоценная жемчужина и старейшая загородная царская резиденция.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф.
Праздник открытия фонтанов с фейерверком и костюмированным представлением на Большом каскаде.
Возвращение в город.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
Упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.
У вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе.
Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца – блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых – всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение
Двухместный номер
Доп. место
|Одноместный номер
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
10 100
10 100
12 960
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
10 600
10 600
13 460
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
13 270
–
17 950
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
13 565
12 285
18 765
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
12 720
11 520
18 700
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА
Завтрак шведский стол
16 705
12 305
26 845
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
11 850
11 350
16 140
Без проживания и питания
|7 300
Скидка для детей до 16 лет – 1 400 руб.
Стоимость на 1 человека за доп. сутки, руб:
Размещение
Двухместный номер
Доп. место
|Одноместный номер
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок
Завтрак накрытие
3 055
3 250
4 875
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
3 315
3 770
5 655
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
5 620
6 555
–
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
6 035
6 865
9 465
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
5 980
5 980
8 190
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА
Завтрак шведский стол
10 140
10 140
12 350
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
4 680
5 070
7 280
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Отель «Достоевский»
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Отель «Санкт-Петербург»
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» – кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Москва»
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины и завтрак в первый день)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Питание, при выборе тура без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал или аэропорт – гостиница и гостиница – ж/д вокзал или аэропорт)
- Доп. сутки в гостинице
- Экскурсия за дополнительную плату (стоимость уточняется):ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами».
- Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами»
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.