Парадные набережные центральной акватории Невы и знаменитые каналы Северной Венеции в огнях ночной подсветки;
Северные острова дельты Невы – Елагин и Крестовский;
Зеленые парки 🌳 и современная городская архитектура города;
Стадион Зенит-арена и башня Лахта-центра;
Эрмитаж, Петропавловская крепость, Летний сад, Крейсер «Аврора»;
И конечно же главное зрелище невской акватории — развод мостов.
Наш маршрут будет пролегать практически через все водные пути Санкт-Петербурга:
р. Нева — Кронверкская протока — Летний сад — крейсер «Аврора» — р. Большая Невка — Телебашня — р. Малая Невка — р. Ждановка — р. Малая Нева — р. Нева причал и стоянка 10 минут — просмотр разведения мостов — р. Фонтанка — р. Мойка — причал наб. р. Мойки, д. 70.
Организационные детали:
При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет 🎫 будет считаться недействительным;
Уважаемые гости, просим обратить внимание, что рейсы осуществляются без питания на борту, до особого распоряжения по снятию ограничений;
Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций;
Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы. Мы заботимся о вашем здоровье!
Что входит
Путешествие на теплоходе
Аудиогид
Музыкальное сопровождение
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы.
Начало
🚩 Дворцовая наб., причал у Летнего сада
Место завершения
🏁 наб. реки Мойки, 70 (Исаакиевская пл.), причал Синий мост
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 80 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.