Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Русская Венеция

Мы встретимся на углу 8 линии В.О., где по плану Петра I должны были пролегать каналы. Я расскажу, какой мост стал первым постоянным (это не Дворцовый!), объясню, что имел в виду Доминико Трезини под «типовым жильем для богатого класса» и поделюсь преданиями островных жителей — от нищих и моряков до купцов и художников. Мы порассуждаем о самом главном коррупционере петровских времен и его дворце, а также поговорим о том, почему противоположный берег прозвали «русской Рублёвкой». Вы осмотрите портовые кварталы и фабрики, доходные дома и больницы, монастыри и дома призрения. Мы вспомним историю русского флота, проходя мимо Морского кадетского корпуса и ледокола «Красин», увидим Музей-институт семьи Рерихов и старинную пожарную часть, где сохранились поилки для лошадей.