Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

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Севкабель Порт: северный курорт

Увидеть новую звезду Васильевского острова с древней историей и узнать секреты строительства города

Елизавета
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Елизавета – представитель гидов
Мы отправимся туда, где зарождался Петербург — на загадочный Васильевский остров 🏝️.

Несколько лет назад на исторической территории завода «Севкабель» открылось новое общественное пространство с живописной современной набережной.

Какие секреты хранит это место? Давайте разбираться!

1500 за человека

Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт

Что вас ожидает

Русская Венеция
Мы встретимся на углу 8 линии В.О., где по плану Петра I должны были пролегать каналы. Я расскажу, какой мост стал первым постоянным (это не Дворцовый!), объясню, что имел в виду Доминико Трезини под «типовым жильем для богатого класса» и поделюсь преданиями островных жителей — от нищих и моряков до купцов и художников. Мы порассуждаем о самом главном коррупционере петровских времен и его дворце, а также поговорим о том, почему противоположный берег прозвали «русской Рублёвкой». Вы осмотрите портовые кварталы и фабрики, доходные дома и больницы, монастыри и дома призрения. Мы вспомним историю русского флота, проходя мимо Морского кадетского корпуса и ледокола «Красин», увидим Музей-институт семьи Рерихов и старинную пожарную часть, где сохранились поилки для лошадей.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута – 4 км
  • Каждому участнику экскурсии выдается радиогид и индивидуальные наушники, которые позволят держать безопасную дистанцию
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт
Севкабель Порт: северный курорт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на наб. Лейтенанта Шмидта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
История – это настоящее, опрокинутое в прошлое. Из нее надо извлекать то, что созвучно сегодняшнему дню и находит живой отклик в сердцах и умах наших современников. Наша команда — за нескучное просвещение! Для тех, кто не доверяет академическим и телевизионным шаблонам и хочет видеть прошлое и настоящее живыми — такими, как они есть. Мы стараемся затрагивать темы и сюжеты, по которым не водят экскурсии и не читают общедоступные лекции.
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Исторические экскурсии по Санкт-Петербургу

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590 за человека
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Для нас, петербуржцев, Исаакиевский собор — как отец, как златокупольный страж, который защитит от любой беды. У его стен вас ждут блистательный 19 век и великие имена прошлого: императоры, художники, писатели. История собора, что стал домом для детей блокадного Ленинграда и сокровищ России. Вы изучите архитектуру Исаакия, а еще — откроете его тайны и пророчества.
Грани Васильевского: дорогами островитянГрани Васильевского: дорогами островитянГрани Васильевского: дорогами островитян
скидка10%
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скидка10%
944 ₽
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Петропавловская крепость — сердце Российской империиПетропавловская крепость — сердце Российской империиПетропавловская крепость — сердце Российской империи
2500 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
Знакомство с Петербургом лучше всего начинать с Петропавловской крепости, ведь именно здесь заложили первый камень в основании города. Тонкости строительства крепости и первых жилых домов, истории знаменитых узников и царской семьи, всё о тайных ходах и системе батардо — наш рассказ будет посвящен самым примечательным и необычным фактам из прошлого.
По Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитекторомПо Петербургу с архитектором
скидка20%
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3520 за экскурсию
2.5 часа
24 отзыва
По-новому взглянуть на облик города и разобраться в переплетении его стилей, эпох и историй
Каждое здание Петербурга может рассказать немало историй — и на этой прогулке вы научитесь их слышать! Шаг за шагом мы разберемся в архитектурных тонкостях эклектики и ампира, прогуляемся по историческому центру от русского барокко до современного стрит-арта, отыщем исчезнувшие дома и по-настоящему погрузимся в прошлое Петербурга.

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