Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу

Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея

4.3
56 отзывов
Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов.

На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох.

Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса.

А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
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Что вас ожидает

Главные архитектурные достопримечательности

Перед тем, как отправиться на встречу с шедеврами знаменитого музея, вы совершите обзорный тур по городу, чтобы познакомиться с его основными памятниками. Во время автобусной экскурсии осмотрите неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля, красивые невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и решетки, а также другие значимые исторические памятники.

Достояние Эрмитажа, или «объять необъятное»

Классический маршрут по главному музею Эрмитажа начнется с величественной Иорданской лестницы, по которой проходили во дворец знатные гости и послы. А далее вы проследуете в залы и галереи, которые стоит посетить и тем, кто впервые в музее, и тем, кто хочет дополнить свои знания об истории Эрмитажа и его великолепных экспонатах.

  • Залы, посвященные военным событиям. Торжественный Фельдмаршальский зал встретит вас росписями, отражающими доблесть отечественного воинства, и портретами выдающихся фельдмаршалов. В Петровском (Малом тронном) зале вы рассмотрите полотна, изображающие героизм Петра Великого в битвах Северной войны, и панно из серебра и лионского бархата. Гербовый зал встретит скульптурами древнерусских воинов со знамёнами и центральной чашей из авантюрина. А в Военной галерее 1812 года вы увидите портреты участников и героев Отечественной войны.
  • Залы, посвященные искусству. В небольшом зале французского прикладного искусства XV-XVII вв. осмотрите керамику Сен-Поршер и Бернара Палисси — образцы необычной техники выполнения. Работы импрессионистов и постимпрессионистов предстанут перед вами на третьем этаже Зимнего дворца. Вы исследуете яркие произведениях всемирно известных художников и узнаете историю их появления в музее. В музее вы также осмотрите две картины Леонардо да Винчи из 14 существующих во всем мире ‒ работы «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». В зале Рембрандта вам предстоит встреча с одной из последних и самых известных картин нидерландского художника — «Блудный сын», а также с другими произведениями мастера — Эрмитаж обладает второй по величине коллекцией картин Рембрандта. В галерее портретов Романовых вы сможете восполнить пробелы в знаниях об императорской династии. И кроме того, в программе будут Лоджии Рафаэля — копия галереи из дворца Папы Римского в Ватикане, воспроизведенная по желанию Екатерины II.
  • Залы, посвященные интерьеру разных веков. Экспозиция «Художественное убранство русского интерьера XIХ — начала ХХ вв.» познакомит вас с жилыми интерьерами — классическими, в стиле историзма, ар-деко и готическими (деревянная двухъярусная библиотека Николая II). В Павильонном зале Малого Эрмитажа вы увидите знаменитые часы с павлином, о причудливом механизме которых мы поговорим на экскурсии. А само оформление зала погрузит вас в послеекатерининский период и мир эклектичного стиля, сочетающего в себе мрамор, хрусталь, золото и мозаику. Вы посетите Георгиевский (Большой тронный) зал, где проходили официальные церемонии и приемы, Александровский зал, посвященный памяти императора-реформатора, а также Белый зал, Малую столовую, Золотую и Малахитовую гостиную.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит билет в Эрмитаж
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
  • Завершение экскурсии — в Эрмитаже, экскурсию здесь проводит гид музея
  • Экскурсия автобусная, поэтому на ее продолжительность могут повлиять пробки
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Для групп от 10 человек перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 56 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
15
3
7
2
2
1
1
О
10 июля 2021
Отличная экскурсия
любовь
13 июня 2021
Экскурсия прошла хорошо,только вот эрмитаж маловато было залов и всё почти вкрации
Виктор
Ответ гида:
Благодарим за отзыв.
Пока ограничительные меры полностью не сняты, в Эрмитаже изменен маршрут, в экскурсии показывают те залы, где может находится группа 10 человек с соблюдением дистанции. Эрмитаж оставляет за собой право менять маршрут в зависимости от требований Роспотребнадзора, не предупреждая заранее нас. Мы, как и все надеемся на скореешее снятие всех ограничений. Будем рады видеть вас на других экскурсиях.
М
13 мар 2020
Все очень понравилось. Единственный минус - телефон, указанный на сайте действительно неактивен, сразу сброс.
Виктор
Ответ гида:
Марина, здравствуйте.
Благодарим за отзыв. Телефоны указанные на сайте и в ваучере работают. Мы не отвечаем на звонки туристов круглосуточно. В ночное время мы отдыхаем. Время работы службы поддержки организатора экскурсии указана в ваучере.
Рады, что вам понравилась экскурсия, будем рады видеть Вас на других экскурсиях.
С уважением,
Ирина
С
3 мар 2020
Обычная экскурсия, ничего сверхъестественного. Если хотите получить больше интересного материала, то вам не на эту экскурсию. Экскурсовод рассказ вела без особого энтузиазма, обзор из автобуса оставляет желать лучшего, не успеваешь за рассказом экскурсовода, пока поймешь о каком здании или памятнике архитектуры речь, его уже проехали и не успеваешь рассмотреть. 5 минутные остановки возле некоторых достопримечательностей. По Эрмитажу экскурсия также "галопом по европам"
Виктор
Ответ гида:
Светлана, здравствуйте.
Благодарим за обратный отзыв. Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия.
Во время экскурсии предусмотрено 3 небольшие остановки с выходами для фото. За 1,5 часа Обзорной экскурсии не возможно остановиться у каждой достопримечательности. По городу оживленное движение, автобус не может ехать 5 км/ч, автобус двигается с максимально минимально разрешенной скоростью. В Эрмитаже мы не обещаем тематическую экскурсию. В Эрмитаже проводит экскурсию гид Эрмитажа, это стандартная Обзорная по музею, которая позволяет ознакомиться туристам с основными залами Эрмитажа.
Мы также организовываем индивидуальные экскурсии, в этом случае мы составляем программу, исходя из Ваших пожеланий. Как правило не все туристы готовы на индивидуальную экскурсию из-за стоимости, предпочитая выбирать групповую экскурсию.
Будем рады видеть вас на других наших экскурсиях.
С уважением,
Ирина
Д
2 мар 2020
Ок
Г
27 фев 2020
Спасибо за организацию экскурсии и особенно гиду Оксане
Н
27 фев 2020
Здравствуйте. Вчера, 26.02.2020, у нас была обзорная экскурсия по городу и посещение Эрмитажа. Это было очень, очень и очень замечательно проведённое время! Экскурсоводы на высоте! От души благодарю за познавательное и красивое, маленькое путешествие по Санкт Петербургу!
А
22 фев 2020
Очень познавательно и просто! Все запомнилось!
В
13 фев 2020
Все было замечательно.
Г
3 фев 2020
Для первого знакомства с Питером очень полезная экскурсия, рекомендую
Т
29 янв 2020
-
O
23 янв 2020
Все очень понравилось! Гид очень интеллигентная дама. Интересный рассказ, спокойный голос, приятная грамотная речь, хороший контакт с группой. Осталось очень приятное впечатление! Мы очень довольны! Ну а про Питер говорить смысла нет- потрясающе! Спасибо!
Е
25 дек 2019
Для лохов
Виктор
Ответ гида:
Уважаемая Елена.
Сожалею, что Вам не понравилась экскурсия, и Вы решили написать свой негативный отзыв о том, что экскурсия рассчитана «Для лохов». Я связалась с Вами, чтобы уточнить детали, что конкретно Вам не понравилось. Вы мне сказали: «Мне просто не понравилась экскурсия, поэтому я так написала» и бросили трубку.
Обращаю Ваше внимание и внимание других путешественников, которые читают этот отзыв, что «Обзорная экскурсия с Эрмитажем» пользуется популярностью среди туристов, на нее сложно попасть в «горячие даты» (школьные каникулы, январские каникулы, майские праздники) и высокий сезон.
Очень неприятно слышать, что Вы всех путешественников обозвали «лохами». С Вами на экскурсии находились другие путешественники, которые покупали также эту экскурсию на Трипстере, жалоб от них не поступало.
С уважением,
Ирина
Я
18 дек 2019
Добрый день, если памятник или здание закрыто лесами, наверное, не стоит про него очень долго рассказывать. И ещё, сама экскурсия началась минут на двадцать пять позже, могли бы за это время увидеть и услышать что-то интересное…
Н
4 дек 2019
Экскурсия началась позднее,информация шаблонная,не запоминается ничего.
Виктор
Ответ гида:
Наталья, здравствуйте.

Благодарим за обратный отзыв. Сожалею, что Вам не понравилась экскурсия. Отправление было задержано на 10 минут, так как 4 туриста опаздывали, мы их и ждали. Я буду Вам очень благодарна, если Вы скажете Вам не понравилось.

С уважением,
Ирина
Ещё 41 отзыв

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