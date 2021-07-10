Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов. На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох. Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса. А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.

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Что вас ожидает

Главные архитектурные достопримечательности

Перед тем, как отправиться на встречу с шедеврами знаменитого музея, вы совершите обзорный тур по городу, чтобы познакомиться с его основными памятниками. Во время автобусной экскурсии осмотрите неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, площади Искусств, стрелки Васильевского острова, Марсова поля, красивые невские набережные, величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и решетки, а также другие значимые исторические памятники.

Достояние Эрмитажа, или «объять необъятное»

Классический маршрут по главному музею Эрмитажа начнется с величественной Иорданской лестницы, по которой проходили во дворец знатные гости и послы. А далее вы проследуете в залы и галереи, которые стоит посетить и тем, кто впервые в музее, и тем, кто хочет дополнить свои знания об истории Эрмитажа и его великолепных экспонатах.

Залы, посвященные военным событиям . Торжественный Фельдмаршальский зал встретит вас росписями, отражающими доблесть отечественного воинства, и портретами выдающихся фельдмаршалов. В Петровском (Малом тронном) зале вы рассмотрите полотна, изображающие героизм Петра Великого в битвах Северной войны, и панно из серебра и лионского бархата. Гербовый зал встретит скульптурами древнерусских воинов со знамёнами и центральной чашей из авантюрина. А в Военной галерее 1812 года вы увидите портреты участников и героев Отечественной войны.

. Торжественный Фельдмаршальский зал встретит вас росписями, отражающими доблесть отечественного воинства, и портретами выдающихся фельдмаршалов. В Петровском (Малом тронном) зале вы рассмотрите полотна, изображающие героизм Петра Великого в битвах Северной войны, и панно из серебра и лионского бархата. Гербовый зал встретит скульптурами древнерусских воинов со знамёнами и центральной чашей из авантюрина. А в Военной галерее 1812 года вы увидите портреты участников и героев Отечественной войны. Залы, посвященные искусству . В небольшом зале французского прикладного искусства XV-XVII вв. осмотрите керамику Сен-Поршер и Бернара Палисси — образцы необычной техники выполнения. Работы импрессионистов и постимпрессионистов предстанут перед вами на третьем этаже Зимнего дворца. Вы исследуете яркие произведениях всемирно известных художников и узнаете историю их появления в музее. В музее вы также осмотрите две картины Леонардо да Винчи из 14 существующих во всем мире ‒ работы «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». В зале Рембрандта вам предстоит встреча с одной из последних и самых известных картин нидерландского художника — «Блудный сын», а также с другими произведениями мастера — Эрмитаж обладает второй по величине коллекцией картин Рембрандта. В галерее портретов Романовых вы сможете восполнить пробелы в знаниях об императорской династии. И кроме того, в программе будут Лоджии Рафаэля — копия галереи из дворца Папы Римского в Ватикане, воспроизведенная по желанию Екатерины II.

. В небольшом зале французского прикладного искусства XV-XVII вв. осмотрите керамику Сен-Поршер и Бернара Палисси — образцы необычной техники выполнения. Работы импрессионистов и постимпрессионистов предстанут перед вами на третьем этаже Зимнего дворца. Вы исследуете яркие произведениях всемирно известных художников и узнаете историю их появления в музее. В музее вы также осмотрите две картины Леонардо да Винчи из 14 существующих во всем мире ‒ работы «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». В зале Рембрандта вам предстоит встреча с одной из последних и самых известных картин нидерландского художника — «Блудный сын», а также с другими произведениями мастера — Эрмитаж обладает второй по величине коллекцией картин Рембрандта. В галерее портретов Романовых вы сможете восполнить пробелы в знаниях об императорской династии. И кроме того, в программе будут Лоджии Рафаэля — копия галереи из дворца Папы Римского в Ватикане, воспроизведенная по желанию Екатерины II. Залы, посвященные интерьеру разных веков. Экспозиция «Художественное убранство русского интерьера XIХ — начала ХХ вв.» познакомит вас с жилыми интерьерами — классическими, в стиле историзма, ар-деко и готическими (деревянная двухъярусная библиотека Николая II). В Павильонном зале Малого Эрмитажа вы увидите знаменитые часы с павлином, о причудливом механизме которых мы поговорим на экскурсии. А само оформление зала погрузит вас в послеекатерининский период и мир эклектичного стиля, сочетающего в себе мрамор, хрусталь, золото и мозаику. Вы посетите Георгиевский (Большой тронный) зал, где проходили официальные церемонии и приемы, Александровский зал, посвященный памяти императора-реформатора, а также Белый зал, Малую столовую, Золотую и Малахитовую гостиную.

Организационные детали