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Описание
Приглашаем Вас на атмосферную экскурсию «Шёпот старого города» в сопровождении живой музыки и ароматного чая с горячим печеньем! В центральной части города мы выбрали один из самых живописных маршрутов. Пообщавшись с местными старожилами, мы удивились, сколько необычных людей приютили эти улицы и какие волшебные тайны притаились за резными дверями доходных домов. И теперь мы с удовольствием поделимся с Вами секретами, воспоминаниями и легендами, которые нашептал нам старый город.
По субботам и воскресеньям в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Сопровождение живой музыки - скрипки
Интерактив с антикварным реквизитом
Посещение парадных и дворов-колодцев
Фруктовый чай с ароматным миндальным печеньем
Что не входит
Транспортировка на место старта экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская ул. , 2 / 1
Завершение: Загородный просп. , 11
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Добрый день! Меня зовут Александра
Я буду Вашим проводником и экскурсоводом! Наша прогулка начнется по адресу: Большая Московская ул.
2/1
Санкт-Петербург
191002
Станция метро Владимирская. Выйдя из метро
Повернете налево
Через несколько шагов увидите памятник Федору Михайловичу Достоевскому
Где мы будем Вас ожидать! Оставляю также номера для связи: +79514455526 - экскурсовод Александра
+79500462945 - ассистентка Екатерина
Ей можно позвонить
Если опаздываете на экскурсию
Она подождет Вас и проводит к остальной группе. До встречи!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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