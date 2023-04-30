«Шепот старого города» Санкт-Петербург

«Шепот старого города» Санкт-Петербург
«Шепот старого города» Санкт-Петербург
«Шепот старого города» Санкт-Петербург
«Шепот старого города» Санкт-Петербург
«Шепот старого города» Санкт-Петербург
«Шепот старого города» Санкт-Петербург
«Шепот старого города» Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Улица Рубинштейна и Графский переулок
  • Дом
  • Где проживал Федор Михайлович Достоевский
  • "Слеза социализма"
  • Ленинградский рок-клуб
  • Толстовский дом
  • Дом Сергея Довлатова
  • Пять углов
  • Доходный дом Иоффа
  • Малый драматический театр
  • Дом Рапунцель
  • Парадные доходных домов и дворы-колодцы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем Вас на атмосферную экскурсию «Шёпот старого города» в сопровождении живой музыки и ароматного чая с горячим печеньем! В центральной части города мы выбрали один из самых живописных маршрутов. Пообщавшись с местными старожилами, мы удивились, сколько необычных людей приютили эти улицы и какие волшебные тайны притаились за резными дверями доходных домов. И теперь мы с удовольствием поделимся с Вами секретами, воспоминаниями и легендами, которые нашептал нам старый город.

По субботам и воскресеньям в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Сопровождение живой музыки - скрипки
  • Интерактив с антикварным реквизитом
  • Посещение парадных и дворов-колодцев
  • Фруктовый чай с ароматным миндальным печеньем
Что не входит
  • Транспортировка на место старта экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская ул. , 2 / 1
Завершение: Загородный просп. , 11
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Меня зовут Александра
  • Я буду Вашим проводником и экскурсоводом! Наша прогулка начнется по адресу: Большая Московская ул.
  • 2/1
  • Санкт-Петербург
  • 191002
  • Станция метро Владимирская. Выйдя из метро
  • Повернете налево
  • Через несколько шагов увидите памятник Федору Михайловичу Достоевскому
  • Где мы будем Вас ожидать! Оставляю также номера для связи: +79514455526 - экскурсовод Александра
  • +79500462945 - ассистентка Екатерина
  • Ей можно позвонить
  • Если опаздываете на экскурсию
  • Она подождет Вас и проводит к остальной группе. До встречи!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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