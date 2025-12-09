На этой экскурсии пройдем по отреставрированным залам Фонтанного дома — именно так называли дворец его хозяева, шаг за шагом погружаясь в историю графского рода Шереметевых. Слава военная, успехи на государственном
Описание экскурсии"И Шереметев благородный…",- скажет о нем А. С. Пушкин в поэме "Полтава". Первый граф России по воле Петра I -Борис Петрович Шереметев. От царя граф получит во владение участок на берегу Фонтанной реки в строящейся столице. С его правнуком, Дмитрием Шереметевым, великий русский поэт будет знаком лично и, бывая во дворце Шереметевых на Фонтанке, останется для нас в портрете О. А. Кипренского, написанном в одной из его комнат. Богатейшая и знатнейшая семья, девиз жизни которой выражен кратко и ясно на гербе -"Бог сохраняет все". На этой экскурсии пройдем по отреставрированным залам Фонтанного дома — именно так называли дворец его хозяева, шаг за шагом погружаясь в историю графского рода Шереметевых. Слава военная, успехи на государственном поприще и возвышенная страсть- театр, музыка, искусство. Служение императорскому двору и нарушение правил высшего света - женитьба на крепостной актрисе, сохранение и приумножение владений и художественных коллекций и благотворительность - неисчерпаемые темы на фоне музейных залов Шереметевского дворца, ныне музея Музыки. Экспонаты, редкие и исторические музыкальные инструменты в интерьерах XIX века, служат наилучшим сопровождением экскурсии. Важная информация: Дополнительные расходы: билеты во дворце — 400 ₽ взрослый, 150 ₽ дети, пенсионеры, инвалиды I и II гр, экскурсионный сбор — 399 ₽. Место встречи Начало экскурсии на набережной реки Фонтанки.
Каждый день, кроме вторника, последней пятницы месяца и праздничных дней, когда музей закрыт.
- Услуги гида
- Билеты во дворец - 400 ₽ взрослый, 150 ₽ дети, пенсионеры, инвалиды I и II гр, экскурсионный сбор - 399 ₽
Набережная Фонтанки, 34
Когда: Каждый день, кроме вторника, последней пятницы месяца и праздничных дней, когда музей закрыт.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Начало экскурсии на набережной реки Фонтанки. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
