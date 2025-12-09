Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше поприще и возвышенная страсть- театр, музыка, искусство.



Служение императорскому двору и нарушение правил высшего света - женитьба на крепостной актрисе, сохранение и преумножение владений и художественных коллекций и благотворительность - неисчерпаемые темы на фоне музейных залов Шереметевского дворца, ныне музея Музыки.



Экспонаты, редкие и исторические музыкальные инструменты в интерьерах XIX века, служат наилучшим сопровождением экскурсии. На этой экскурсии пройдем по отреставрированным залам Фонтанного дома — именно так называли дворец его хозяева, шаг за шагом погружаясь в историю графского рода Шереметевых. Слава военная, успехи на государственном

Ирина Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день, кроме вторника, последней пятницы месяца и праздничных дней, когда музей закрыт. 6288 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии "И Шереметев благородный…",- скажет о нем А. С. Пушкин в поэме "Полтава". Первый граф России по воле Петра I -Борис Петрович Шереметев. От царя граф получит во владение участок на берегу Фонтанной реки в строящейся столице. С его правнуком, Дмитрием Шереметевым, великий русский поэт будет знаком лично и, бывая во дворце Шереметевых на Фонтанке, останется для нас в портрете О. А. Кипренского, написанном в одной из его комнат. Богатейшая и знатнейшая семья, девиз жизни которой выражен кратко и ясно на гербе -"Бог сохраняет все". На этой экскурсии пройдем по отреставрированным залам Фонтанного дома — именно так называли дворец его хозяева, шаг за шагом погружаясь в историю графского рода Шереметевых. Слава военная, успехи на государственном поприще и возвышенная страсть- театр, музыка, искусство. Служение императорскому двору и нарушение правил высшего света - женитьба на крепостной актрисе, сохранение и приумножение владений и художественных коллекций и благотворительность - неисчерпаемые темы на фоне музейных залов Шереметевского дворца, ныне музея Музыки. Экспонаты, редкие и исторические музыкальные инструменты в интерьерах XIX века, служат наилучшим сопровождением экскурсии. Важная информация: Дополнительные расходы: билеты во дворец — 400 ₽ взрослый, 150 ₽ дети, пенсионеры, инвалиды I и II гр, экскурсионный сбор — 399 ₽. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды Место встречи Начало экскурсии на набережной реки Фонтанки. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты.

Каждый день, кроме вторника, последней пятницы месяца и праздничных дней, когда музей закрыт. Выбрать дату