Свято-Юрьев монастырь
Экскурсию ⛳ «Сказания земли Русской» по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Остановка в Свято-Юрьевом монастыре. По преданию, монастырь был основан князем Ярославом Мудрым, в святом крещении носившем имя Георгий, что в русском языке обычно носило форму «Юрий», отсюда и пошло название монастыря. Расположен монастырь на берегу реки Волхов. Монастырь до сих пор считается духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной святыней на этой земле считается Георгиевский собор, в котором сохранились фрески XII века. Осмотр Георгиевского собора (самостоятельно).
Проводы Масленицы
Проводы Масленицы, кульминация всей праздничной недели. Праздник состоится в «Витославлицах» — в одном из интереснейших музеев деревянного зодчества.
Экскурсия ⛳ по Новгородскому Кремлю (1 час)
Экскурсия ⛳ пройдёт с посадницей Евфимией. Экскурсия ⛳ начнётся с дегустации мёда и пряников.
Городской праздник «Проводы Масленицы»
Шествие с Софийской площади на берег Волхова. Здесь пройдет сожжение Масленицы. Свободное время по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁.
В программе празднования Масленицы в Витославлицах:
- Традиционные масленичные обряды и обычаи;
- Балаганные увеселения и аттракционы;
- Театрализованные действа и шуточные сценки;
- Хороводы и игры с народными коллективами;
- Деревенские игрища потехи;
- Предсказания настоящего и будущего;
- Торжественное шествие гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела;
- Масленичный костёр и сжигание Масленицы;
- Все желающие смогут полакомиться горячими блинами, пирогами и чаем в съестных лавках.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие!
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды);
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придётся много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.