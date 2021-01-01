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Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Где весело 🥳 и атмосферно отпраздновать Масленицу? Приглашаем вас в Великий Новгород 🏙️ на вкусный и добрый масленичный праздник из Санкт–Петербурга! Поездка будет очень насыщенной и интересной! Основные мероприятия празднования Масленицы пройдут 14 марта 2021 года как в самом Великом Новгороде, так и в музее деревянного зодчества «Витославицы».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 450 ₽ за человека

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Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021
Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021

Что вы увидите

  • Свято-Юрьев монастырь
  • Витославлицы
  • Софийская площадь
Свято-Юрьев монастырь
Экскурсию ⛳ «Сказания земли Русской» по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Остановка в Свято-Юрьевом монастыре. По преданию, монастырь был основан князем Ярославом Мудрым, в святом крещении носившем имя Георгий, что в русском языке обычно носило форму «Юрий», отсюда и пошло название монастыря. Расположен монастырь на берегу реки Волхов. Монастырь до сих пор считается духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной святыней на этой земле считается Георгиевский собор, в котором сохранились фрески XII века. Осмотр Георгиевского собора (самостоятельно).
Проводы Масленицы
Проводы Масленицы, кульминация всей праздничной недели. Праздник состоится в «Витославлицах» — в одном из интереснейших музеев деревянного зодчества.
Экскурсия ⛳ по Новгородскому Кремлю (1 час)
Экскурсия ⛳ пройдёт с посадницей Евфимией. Экскурсия ⛳ начнётся с дегустации мёда и пряников.
Городской праздник «Проводы Масленицы»
Шествие с Софийской площади на берег Волхова. Здесь пройдет сожжение Масленицы. Свободное время по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁.

В программе празднования Масленицы в Витославлицах:

  • Традиционные масленичные обряды и обычаи;
  • Балаганные увеселения и аттракционы;
  • Театрализованные действа и шуточные сценки;
  • Хороводы и игры с народными коллективами;
  • Деревенские игрища потехи;
  • Предсказания настоящего и будущего;
  • Торжественное шествие гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела;
  • Масленичный костёр и сжигание Масленицы;
  • Все желающие смогут полакомиться горячими блинами, пирогами и чаем в съестных лавках.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие!
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды);
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, ведь придётся много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсия по трассе
  • экскурсия по центру Великого Новгорода
  • остановка у Свято-Юрьева монастыря
  • праздник «Проводы Масленицы» в Витославлицах, обряды сожжения Масленицы.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021
Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021
Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021
Широкая Масленица в Великом Новгороде 2021

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
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