Свято-Юрьев монастырь

Экскурсию ⛳ «Сказания земли Русской» по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Остановка в Свято-Юрьевом монастыре. По преданию, монастырь был основан князем Ярославом Мудрым, в святом крещении носившем имя Георгий, что в русском языке обычно носило форму «Юрий», отсюда и пошло название монастыря. Расположен монастырь на берегу реки Волхов. Монастырь до сих пор считается духовным центром Новгородской Руси и усыпальницей новгородских князей. Главной святыней на этой земле считается Георгиевский собор, в котором сохранились фрески XII века. Осмотр Георгиевского собора (самостоятельно).

Проводы Масленицы

Проводы Масленицы, кульминация всей праздничной недели. Праздник состоится в «Витославлицах» — в одном из интереснейших музеев деревянного зодчества.

Экскурсия ⛳ по Новгородскому Кремлю (1 час)

Экскурсия ⛳ пройдёт с посадницей Евфимией. Экскурсия ⛳ начнётся с дегустации мёда и пряников.

Городской праздник «Проводы Масленицы»

Шествие с Софийской площади на берег Волхова. Здесь пройдет сожжение Масленицы. Свободное время по завершении экскурсионной программы. Вы можете перекусить, сделать фото, приобрести сувениры 🎁.

В программе празднования Масленицы в Витославлицах:

Традиционные масленичные обряды и обычаи;

Балаганные увеселения и аттракционы;

Театрализованные действа и шуточные сценки;

Хороводы и игры с народными коллективами;

Деревенские игрища потехи;

Предсказания настоящего и будущего;

Торжественное шествие гостей праздника к месту сожжения масленичного чучела;

Масленичный костёр и сжигание Масленицы;

Все желающие смогут полакомиться горячими блинами, пирогами и чаем в съестных лавках.

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