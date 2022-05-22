Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Монарх

Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»

Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»! VIP теплоход «Монарх» приглашает насладиться световым шоу и салютом праздника Алые паруса! Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются.

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Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Монарх
Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Монарх
Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Монарх
Шоу Алые Паруса с борта VIP теплохода Монарх

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

Напишите о деталях

  • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
  • Что вы будете делать на экскурсии?

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  • Почему ваша экскурсия интересна?
  • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
  • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр салюта «АЛЫЕ ПАРУСА» с теплохода на Неве
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
причал напротив здания ул. Смольного 6, строение 1
Когда и сколько длится?
Когда: 25 июня в 21:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Для того чтобы попасть на круиз обязательно прибыть на причал с 19:00 до 21:30 и зарегистрироваться!
  • В связи с перекрытием центральных набережных и акваторий в период проведения праздника «Алые паруса» мы вынуждены внести изменения в расписание и маршрут движения ранее заявленных рейсов на просмотр праздничного шоу.
  • Мы просим вас отнестись с пониманием к изменениям в ранее заявленные программы. Если вас по каким-либо причинам не устраивают данные изменения, вы вправе осуществить возврат билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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