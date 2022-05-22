Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»
Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»! VIP теплоход «Монарх» приглашает насладиться световым шоу и салютом праздника Алые паруса! Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются.
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Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:
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- Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
- Что вы будете делать на экскурсии?
Сделайте описание привлекательным:
- Почему ваша экскурсия интересна?
- В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
- Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Ответы на вопросы
- Что входит
- Просмотр салюта «АЛЫЕ ПАРУСА» с теплохода на Неве
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- причал напротив здания ул. Смольного 6, строение 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: 25 июня в 21:30Экскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
- Важная информация
- Для того чтобы попасть на круиз обязательно прибыть на причал с 19:00 до 21:30 и зарегистрироваться!
- В связи с перекрытием центральных набережных и акваторий в период проведения праздника «Алые паруса» мы вынуждены внести изменения в расписание и маршрут движения ранее заявленных рейсов на просмотр праздничного шоу.
- Мы просим вас отнестись с пониманием к изменениям в ранее заявленные программы. Если вас по каким-либо причинам не устраивают данные изменения, вы вправе осуществить возврат билетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
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