Шоу Алые Паруса с джазового теплохода-ресторана

Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»

Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»! Ресторан на воде приглашает насладиться световым шоу и салютом праздника АЛЫЕ ПАРУСА!
Шоу Алые Паруса с джазового теплохода-ресторана
Шоу Алые Паруса с джазового теплохода-ресторана
Шоу Алые Паруса с джазового теплохода-ресторана
Шоу Алые Паруса с джазового теплохода-ресторана
Шоу Алые Паруса с джазового теплохода-ресторана

Описание

Комфортабельный теплоход-ресторан расположится в акватории между Троицким и Литейным мостами, чтобы вы смогли насладиться световым шоу и салютом!
"ALENKA" - двухпалубный теплоход-ресторан с удобными мягкими диванами и VIP-зоной с отдельным выходом на уединенную часть палубы.

Каждому гостю бокал шампанского!

Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на кораблик.

24 июня в 23:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Просмотр шоу с борта теплохода
  • Бокал шампанского
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Арсенальная набережная
Когда и сколько длится?
Когда: 24 июня в 23:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Важно! Необходимо распечатать билет до начала экскурсии.
  • На причале возможно распечатать не позже, чем за сутки до начала экскурсии.
  • Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • При посадке на корабль необходимо предъявить документы, подтверждающие возраст и льготу пассажира
  • Придите на причал за 1 час до отправления теплохода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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