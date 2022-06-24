Комфортабельный теплоход-ресторан расположится в акватории между Троицким и Литейным мостами, чтобы вы смогли насладиться световым шоу и салютом!

"ALENKA" - двухпалубный теплоход-ресторан с удобными мягкими диванами и VIP-зоной с отдельным выходом на уединенную часть палубы.

Каждому гостю бокал шампанского!

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