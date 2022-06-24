Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»
Незабываемый просмотр праздника «АЛЫЕ ПАРУСА»! Ресторан на воде приглашает насладиться световым шоу и салютом праздника Алые Паруса. Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на кораблик.
Описание
Прогулка по Неве и просмотр салюта «Алые Паруса» на музыкальном теплоходе!
Теплоходы-рестораны расположатся в акватории между Троицким и Литейным мостами, чтобы вы смогли насладиться световым шоу и салютом!
Каждому гостю бокал шампанского!
Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на кораблик.
25 июня в 23:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Просмотр шоу "Алые Паруса" и праздничного салюта с борта теплохода
- Музыкальная программа
- Бокал шампанского
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Арсенальная набережнаяЗавершение: Арсенальная набережная (напротив Финляндского вокзала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: 25 июня в 23:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Важно! Необходимо самостоятельно распечатать билет до начала экскурсии.
- На причале возможно распечатать не позже, чем за сутки до начала экскурсии.
- Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- При посадке на корабль необходимо предъявить документы, подтверждающие возраст и льготу пассажира
- Придите на причал за 1 час до отправления теплохода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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