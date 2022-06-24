Прогулка по Неве и просмотр салюта «Алые Паруса» на музыкальном теплоходе!

Теплоходы-рестораны расположатся в акватории между Троицким и Литейным мостами, чтобы вы смогли насладиться световым шоу и салютом!

Каждому гостю бокал шампанского!

Обратите внимание! Места на эту экскурсию быстро заканчиваются. Бронируйте заранее, чтобы попасть на кораблик.