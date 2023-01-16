Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой

По-новому взглянуть на доходные дома и открыть необычные истории под живую музыку

С нами вы легко погрузитесь в атмосферу прошлых веков Петербурга — для вас интерактивный формат, красочные рассказы гида, угощения и звуки итальянской скрипки.

Вы погуляете по улице Рубинштейна и ее окрестностям, увидите доходные дома, заглянете в парадные и дворы-колодцы, услышите сюжеты и факты, которые не найти в интернете, а еще буквально прикоснетесь к истории.
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Шёпот старого Петербурга. Экскурсия со скрипкой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательная экскурсия с гидом и скрипачом

Мы за дружеский формат без скучного монолога, поэтому активно общаемся с нашей любознательной аудиторией — задаем вам вопросы, интересуемся вашим мнением. Зимой угощаем согревающим глинтвейном, а летом освежающим лимонадом. На всем пути вас сопровождает обаятельный скрипач: мелодии, которые он исполняет, соответствуют духу тех времен, о которых рассказывает гид.

Новый взгляд на известные уголки города

От метро Достоевская мы пройдем переулками до улицы Рубинштейна и по ней до Пяти углов. Это популярный маршрут, но мы прочитаем его иначе. Особое внимание уделим доходным домам и их жителям. Вы полюбуетесь голубой парадной с богатой лепниной в особняке Каншина, увидите дома, в которых жили Достоевский и Довлатов, а также знаменитый Толстовский дом. Не пропустим пару дворов-колодцев, а закончим прогулку в еще одной парадной.

Запоминающиеся истории из первых уст

Когда мы готовили нашу экскурсию, то не только читали старинные книги и отыскивали архивные источники, но и собирали информацию по дворам и квартирам, расспрашивали старожилов, записывали факты и легенды. Вы узнаете:

  • Как приготовить любимый напиток Достоевского (расскажем и угостим);
  • Почему на рок-концертах запрещалось танцевать;
  • Как «Дом радости» стал «Слезой социализма»;
  • Каким был агрессивный маркетинг в 19 веке;
  • Где проходили тайные встречи петербургских масонов;
  • Кто предсказал Пушкину печальную судьбу;
  • Цех по вопросам семейной жизни в СССР — миф или реальность;
  • Что прощали Райкину на Голубом огоньке;
  • Где находится дом Рапунцель.

Кроме того, мы дадим историю вам в руки: на экскурсии мы используем подлинные предметы быта конца 19 — начала 20 вв.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид Александра из нашей команды, также группу сопровождают скрипач и ассистентка, которая фотографирует гостей
  • Длительность прогулки — 1 час 20 минут, протяженность маршрута — 1 км 700 м
  • Экскурсия полностью пешеходная, важно одеться по погоде и выбрать удобную обувь
  • Наша экскурсия не предполагает дополнительных расходов, но включает приятный комплимент в виде ароматного чая по старинному рецепту и свежайшее печенье

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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