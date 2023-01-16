Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Описание
Что вас ожидает
Увлекательная экскурсия с гидом и скрипачом
Мы за дружеский формат без скучного монолога, поэтому активно общаемся с нашей любознательной аудиторией — задаем вам вопросы, интересуемся вашим мнением. Зимой угощаем согревающим глинтвейном, а летом освежающим лимонадом. На всем пути вас сопровождает обаятельный скрипач: мелодии, которые он исполняет, соответствуют духу тех времен, о которых рассказывает гид.
Новый взгляд на известные уголки города
От метро Достоевская мы пройдем переулками до улицы Рубинштейна и по ней до Пяти углов. Это популярный маршрут, но мы прочитаем его иначе. Особое внимание уделим доходным домам и их жителям. Вы полюбуетесь голубой парадной с богатой лепниной в особняке Каншина, увидите дома, в которых жили Достоевский и Довлатов, а также знаменитый Толстовский дом. Не пропустим пару дворов-колодцев, а закончим прогулку в еще одной парадной.
Запоминающиеся истории из первых уст
Когда мы готовили нашу экскурсию, то не только читали старинные книги и отыскивали архивные источники, но и собирали информацию по дворам и квартирам, расспрашивали старожилов, записывали факты и легенды. Вы узнаете:
Как приготовить любимый напиток Достоевского (расскажем и угостим);
Почему на рок-концертах запрещалось танцевать;
Как «Дом радости» стал «Слезой социализма»;
Каким был агрессивный маркетинг в 19 веке;
Где проходили тайные встречи петербургских масонов;
Кто предсказал Пушкину печальную судьбу;
Цех по вопросам семейной жизни в СССР — миф или реальность;
Что прощали Райкину на Голубом огоньке;
Где находится дом Рапунцель.
Кроме того, мы дадим историю вам в руки: на экскурсии мы используем подлинные предметы быта конца 19 — начала 20 вв.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид Александра из нашей команды, также группу сопровождают скрипач и ассистентка, которая фотографирует гостей
Длительность прогулки — 1 час 20 минут, протяженность маршрута — 1 км 700 м
Экскурсия полностью пешеходная, важно одеться по погоде и выбрать удобную обувь
Наша экскурсия не предполагает дополнительных расходов, но включает приятный комплимент в виде ароматного чая по старинному рецепту и свежайшее печенье
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Цель наших экскурсионных прогулок — познакомить гостей Петербурга с историей города/события/места в лёгком формате. Много сюжетов и минимум сухой справочной информации. Немного дат и много запоминающихся деталей. Интерактив, подлинный исторический реквизит.
Наши экскурсии для всех, кто хочет легко и приятно погрузиться ненадолго в прошлое. Сопровождение живой музыки, угощение ароматным чаем/лимонадом и печеньем не оставят равнодушными даже самых маленьких экскурсантов.