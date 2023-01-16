Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

С нами вы легко погрузитесь в атмосферу прошлых веков Петербурга — для вас интерактивный формат, красочные рассказы гида, угощения и звуки итальянской скрипки. Вы погуляете по улице Рубинштейна и ее окрестностям, увидите доходные дома, заглянете в парадные и дворы-колодцы, услышите сюжеты и факты, которые не найти в интернете, а еще буквально прикоснетесь к истории.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательная экскурсия с гидом и скрипачом

Мы за дружеский формат без скучного монолога, поэтому активно общаемся с нашей любознательной аудиторией — задаем вам вопросы, интересуемся вашим мнением. Зимой угощаем согревающим глинтвейном, а летом освежающим лимонадом. На всем пути вас сопровождает обаятельный скрипач: мелодии, которые он исполняет, соответствуют духу тех времен, о которых рассказывает гид.

Новый взгляд на известные уголки города

От метро Достоевская мы пройдем переулками до улицы Рубинштейна и по ней до Пяти углов. Это популярный маршрут, но мы прочитаем его иначе. Особое внимание уделим доходным домам и их жителям. Вы полюбуетесь голубой парадной с богатой лепниной в особняке Каншина, увидите дома, в которых жили Достоевский и Довлатов, а также знаменитый Толстовский дом. Не пропустим пару дворов-колодцев, а закончим прогулку в еще одной парадной.

Запоминающиеся истории из первых уст

Когда мы готовили нашу экскурсию, то не только читали старинные книги и отыскивали архивные источники, но и собирали информацию по дворам и квартирам, расспрашивали старожилов, записывали факты и легенды. Вы узнаете:

Как приготовить любимый напиток Достоевского (расскажем и угостим);

Почему на рок-концертах запрещалось танцевать;

Как «Дом радости» стал «Слезой социализма»;

Каким был агрессивный маркетинг в 19 веке;

Где проходили тайные встречи петербургских масонов;

Кто предсказал Пушкину печальную судьбу;

Цех по вопросам семейной жизни в СССР — миф или реальность;

Что прощали Райкину на Голубом огоньке;

Где находится дом Рапунцель.

Кроме того, мы дадим историю вам в руки: на экскурсии мы используем подлинные предметы быта конца 19 — начала 20 вв.

Организационные детали