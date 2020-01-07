2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы в архитектуре Петербурга

Какие знаки наполняют архитектуру Петербурга, и почему их так много? Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство. Вам откроется тайна города: где находятся Главные Врата Петербурга и как в эти Врата пройти. Шаг за шагом вы поймете, откуда берут начало символы Петербурга, и найдете истоки древних и современных традиций.

Секреты тайных орденов

Вы узнаете, что такое орденские структуры и как применялись в прошлом символические системы орденов. Например, мы разберемся, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах, и что это может значить.

Управление бессознательным

Вы убедитесь, как тесно архитектура Петербурга связана с коллективным бессознательным ушедшей эпохи. Попробуете понять, какую роль в управлении бессознательным играют символы, наполняющие городское пространство. А затем мы порассуждаем о том, можно ли найти связь между древним шаманизмом и современным управлением матрицами.

Кому подойдёт эта экскурсия

Любознательным путешественникам старше 12 лет, которые интересуются значением символов и историей тайных орденов.