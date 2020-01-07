2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Символика масонского Петербурга: групповой тур

Понять символы петербургских фасадов и рассекретить тайные ордены прошлого и настоящего

Владемир
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Владемир – ваш гид
Эта нетривиальная прогулка поможет вам по-новому взглянуть на архитектуру Петербурга и понять её символику, которая намного глубже, чем можно представить.

С моей помощью вы узнаете о природе и сути символизма и его роли в культуре общества, заглянете в дворы-колодцы, откроете секреты тайных орденов прошлого и настоящего, а также отыщете загадочные Главные Врата города.
1250 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Маяковская
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур

Что вас ожидает

Символы в архитектуре Петербурга
Какие знаки наполняют архитектуру Петербурга, и почему их так много? Чтобы разобраться в этом, мы рассмотрим фасады Дома книги и Казанского собора, посетим Гостиный двор и один из дворов-колодцев, прогуляемся по Аничкову мосту и Александровскому саду, исследуем Дом журналиста и Адмиралтейство. Вам откроется тайна города: где находятся Главные Врата Петербурга и как в эти Врата пройти. Шаг за шагом вы поймете, откуда берут начало символы Петербурга, и найдете истоки древних и современных традиций.

Секреты тайных орденов
Вы узнаете, что такое орденские структуры и как применялись в прошлом символические системы орденов. Например, мы разберемся, почему так много масонской символики встречается в литературе, архитектуре, фильмах и детских мультфильмах, и что это может значить.

Управление бессознательным
Вы убедитесь, как тесно архитектура Петербурга связана с коллективным бессознательным ушедшей эпохи. Попробуете понять, какую роль в управлении бессознательным играют символы, наполняющие городское пространство. А затем мы порассуждаем о том, можно ли найти связь между древним шаманизмом и современным управлением матрицами.

Кому подойдёт эта экскурсия

Любознательным путешественникам старше 12 лет, которые интересуются значением символов и историей тайных орденов.

Организационные детали

  • Начинаем прогулку у станции метро «Маяковская», конечный пункт — около станции «Адмиралтейская».
  • Чтобы согреться и немного отдохнуть, мы остановимся в одном из кафе недалеко от Адмиралтейства. Расходы на перекусы в кафе не входят в стоимость экскурсии.
  • Также есть более подробный, индивидуальный вариант экскурсии на 7 — 8 часов: Символика масонского Петербурга .
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур
Символика масонского Петербурга: групповой тур

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 17:00, в среду в 18:00, в субботу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Маяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владемир
Владемир
Экскурсии я стал водить неожиданно для себя. В школе нас часто водили на экскурсии по городу, потом мы с друзьями в течение полутора лет, каждое воскресенье ходили в Русский музей, выбирая по три картины на каждый поход. В итоге, я стал знать о картинах больше экскурсоводов музея (им посвящены мои вебинары). Та же история приключилась и с изучением нашего города. В отрочестве я приезжал в центр города и шёл по одному и тому же маршруту, который потом стал главной моей экскурсией. Заинтересовавшись значением разнородной символики, я понял почему меня притягивали эти места. Получив образование гидролога (вода — символ информации, вот совпадение) и став кандидатом наук, я стал трудиться аналитиком в «Информационно-аналитическом Центре» (ИАЦ) и всё больше и больше накапливал самой разнообразной информации, структурируя её в цельную систему. Знания не должны лежать мёртвым грузом, а должны передаваться в живой беседе, поэтому я решил проводить мои авторские экскурсии по городу, делясь этими знаниями с людьми.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Приехал в Санкт-Петербург впервые, решил посетить экскурсию Владимира по символике города. Попал на сокращённую версию, которая в процессе проведения, общими усилиями, была трансформирована в полную — семичасовую. Хочу сказать, что экскурсия ценна не только содержанием, важен механизм её построения, который обеспечивает высокое качество восприятия этого самого содержания. Он позволяет объединиться ранее незнакомым людям, стремящимся разобраться в вопросе, в коллектив. Этому сопутствует и ведение гидом экскурсии в формате беседы. В зависимости от подготовленности аудитории, тема символики города может послужить трамплином к широкому спектру вопросов, вплоть до филосовско-мировозренческих. Плотность подачи и циркуляции информации очень высока, фотографировать некогда. Скажу, что прошла экскурсия на одном дыхании, очень рекомендую. Благодарю Владимира за труд.
28 сентября 2019
Владемир провел невероятное путешествие в мир символов масонов для нас, за что ему большое спасибо. Очень много интересной информации, казалось бы несвязанной между собой, но к концу экскурсии все складывается в единую картину. Знания Владемира очень обширны, а подача информации в виде диалога. Нам очень понравилось!

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