Алексей С. проводит ещё 6 экскурсий

⠀Впервые на карте Санкт Петербурга линии Васильевского острова появились в 1710-х годах. Император Петр Великий приказал выкопать на острове 🏝️ сеть продольных и поперечных каналов. Берега продольных каналов назвали перспективами (проспектами), а берега поперечных - линиями (четная и нечетная стороны канала).

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⠀Поговаривают, что раньше можно было проехать дворами сквозь все линии на такси 🚕, мы же с вами сделаем это пешком. Экскурсия ⛳ уникальна, так как в других районах всё больше дворов закрываются решетками, и они становятся доступны только жителям и владельцам частных территорий.

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⏰Продолжительность: 2 часа

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На экскурсии 🧭 вас ждут:

♦️ Легендарные дворы-колодцы

♦️ Винтовые лестницы

♦️ Двор духов

♦️ Самый длинный вестибюль парадной лестницы

♦️ Дракон (что? да да, дракон!)

... и самые красивые 🤩 парадные

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⠀А еще расскажем об истории 📖 Васильевского острова, какие сериалы снимали в этих локациях и покажем самые потаенные уголки.

О них не знают даже жители Васильевского острова! Запасайтесь хорошим настроением, надевайте теплую и удобную обувь и отправляйтесь с нами разгадывать душу Санкт Петербурга на маршруте по Васильевскому острову.