Алексей С. проводит ещё 6 экскурсий

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Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов

Алексей С.
Алексей С. – Гид из Санкт-Петербурга
Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 553 ₽ за человека

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Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
⠀Впервые на карте Санкт Петербурга линии Васильевского острова появились в 1710-х годах. Император Петр Великий приказал выкопать на острове 🏝️ сеть продольных и поперечных каналов. Берега продольных каналов назвали перспективами (проспектами), а берега поперечных - линиями (четная и нечетная стороны канала).
⠀Поговаривают, что раньше можно было проехать дворами сквозь все линии на такси 🚕, мы же с вами сделаем это пешком. Экскурсия ⛳ уникальна, так как в других районах всё больше дворов закрываются решетками, и они становятся доступны только жителям и владельцам частных территорий.
⏰Продолжительность: 2 часа

На экскурсии 🧭 вас ждут:

    ♦️ Легендарные дворы-колодцы
    ♦️ Винтовые лестницы
    ♦️ Двор духов
    ♦️ Самый длинный вестибюль парадной лестницы
    ♦️ Дракон (что? да да, дракон!)
    ... и самые красивые 🤩 парадные
    ⠀А еще расскажем об истории 📖 Васильевского острова, какие сериалы снимали в этих локациях и покажем самые потаенные уголки.
    О них не знают даже жители Васильевского острова! Запасайтесь хорошим настроением, надевайте теплую и удобную обувь и отправляйтесь с нами разгадывать душу Санкт Петербурга на маршруте по Васильевскому острову.
    Начало
    🚩 м. Василеостровская
    Место завершения
    🏁 21 линия Васильевского острова
    Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
    Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
    Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
    Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
    Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов
    Сквозь линии Васильевского острова, романтика проходных дворов

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей С.
    Алексей С.
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