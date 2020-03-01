Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

Заведения для сладкоежек

Мы прогуляемся по главному проспекту Петербурга и соседним улочкам. Вы увидите кафе, из которого А.С. Пушкин уехал на последнюю дуэль, а также кафе, где звучали стихи поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой и Сергея Есенина. Я покажу, где располагался один из самых дорогих ресторанов дореволюционного Петербурга и где находится самая знаменитая Пышечная современности. Мы поговорим о том, какой ресторан нравился Григорию Распутину и князю Юсупову. Обратим внимание и на магазины — Дом книги, Гостиный двор, Пассаж. За их великолепными фасадами скрывается много интересных историй.

Дворец сладостей

Особого внимания заслуживает знаменитый магазин Купцов Елисеевых. Полюбовавшись его внешним убранством в стиле модерн, мы пройдем в необыкновенный торговый зал с механическим роялем и огромным ананасом в центре. Вы услышите историю создания одного из самых красивых магазинов Петербурга, узнаете о судьбе династии Елисеевых и увидите рестораны «Склад № 5» и «Мезонин» с антикварной мебелью и посудой из муранского стекла. А после вам предложат комплимент от ресторана: десерт от шефа-кондитера или фирменную выпечку к чаю или кофе.