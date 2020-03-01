Необычные маршруты по Санкт-Петербургу

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Узнать о вкусах горожан в прошлом, увидеть знаменитые кафе и кондитерские и попробовать их угощения

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
«Храмы лакомств и мотовства» — так назвал питерские кондитерские Е. И. Расторгуев, автор вышедших в 1846 году очерков «Прогулки по Невскому проспекту».

Сегодня к ним можно отнести и кафе, и рестораны, и магазины, уютно расположившиеся в самом центре.

На моей экскурсии мы осмотрим культовые «вкусные» заведения, поговорим об их прошлом и, конечно, попробуем лучшие лакомства северной столицы.
1200 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Адмиралтейская
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Сладкий Петербург
Сладкий Петербург

Что вас ожидает

Заведения для сладкоежек
Мы прогуляемся по главному проспекту Петербурга и соседним улочкам. Вы увидите кафе, из которого А.С. Пушкин уехал на последнюю дуэль, а также кафе, где звучали стихи поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой и Сергея Есенина. Я покажу, где располагался один из самых дорогих ресторанов дореволюционного Петербурга и где находится самая знаменитая Пышечная современности. Мы поговорим о том, какой ресторан нравился Григорию Распутину и князю Юсупову. Обратим внимание и на магазины — Дом книги, Гостиный двор, Пассаж. За их великолепными фасадами скрывается много интересных историй.

Дворец сладостей
Особого внимания заслуживает знаменитый магазин Купцов Елисеевых. Полюбовавшись его внешним убранством в стиле модерн, мы пройдем в необыкновенный торговый зал с механическим роялем и огромным ананасом в центре. Вы услышите историю создания одного из самых красивых магазинов Петербурга, узнаете о судьбе династии Елисеевых и увидите рестораны «Склад № 5» и «Мезонин» с антикварной мебелью и посудой из муранского стекла. А после вам предложат комплимент от ресторана: десерт от шефа-кондитера или фирменную выпечку к чаю или кофе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят пешеходная прогулка, экскурсия по магазину, а также чай или кофе и угощение.
  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Экскурсия заканчивается в магазине Купцов Елисеевых.
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург
Сладкий Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Адмиралтейская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Историк, профессиональный гид, работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. В нашем арсенале ряд разнообразных экскурсий по Петербургу — мы всегда стараемся грамотно и интересно донести информацию до слушателей и создать дружескую атмосферу. Работаем творчески и с увлечением. Наша цель — сделать так, чтобы, покидая город, путешественники забрали с собой живой образ блистательного Петербурга!
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