Погрузитесь в мир исламской религии и архитектуры посетив Соборную мечеть Петербурга. Оцените задумку его создателя и «прочитайте» символы, заложенные в стенах святыни.
Ближайшие даты:
24
фев
фев
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Льготный (школьники, студенты, пенсионеры)
|700 ₽
Описание
Вы узнаете:
- как появился ислам и во что верят мусульмане;
- почему возникают религиозные разногласия и как их решают;
- что такое исламская архитектура и какое значение в ней отводится мечетям;
• в чем заключаются архитектурные и строительные особенности мечети. На экскурсии необходимо соблюдать строгий дресс-код:
- Закрытая одежда, покрытая голова у женщин.
- При входе обувь необходимо снять.
- Внимательно прислушивайтесь к замечаниям и рекомендациям экскурсовода.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Кронверкский проспект, 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- На экскурсии необходимо соблюдать строгий дресс-код:
- Закрытая одежда, покрытая голова у женщин.
- При входе обувь необходимо снять.
- Внимательно прислушивайтесь к замечаниям и рекомендациям экскурсовода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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