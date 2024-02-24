Соборная мечеть Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Погрузитесь в мир исламской религии и архитектуры посетив Соборную мечеть Петербурга. Оцените задумку его создателя и «прочитайте» символы, заложенные в стенах святыни.
Соборная мечеть Петербурга
Соборная мечеть Петербурга
Соборная мечеть Петербурга
Ближайшие даты:
24
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Льготный (школьники, студенты, пенсионеры)700 ₽

Описание

Вы узнаете:

  • как появился ислам и во что верят мусульмане;
  • почему возникают религиозные разногласия и как их решают;
  • что такое исламская архитектура и какое значение в ней отводится мечетям;

• в чем заключаются архитектурные и строительные особенности мечети. На экскурсии необходимо соблюдать строгий дресс-код:

  • Закрытая одежда, покрытая голова у женщин.
  • При входе обувь необходимо снять.
  • Внимательно прислушивайтесь к замечаниям и рекомендациям экскурсовода.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кронверкский проспект, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • На экскурсии необходимо соблюдать строгий дресс-код:
  • Закрытая одежда, покрытая голова у женщин.
  • При входе обувь необходимо снять.
  • Внимательно прислушивайтесь к замечаниям и рекомендациям экскурсовода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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