Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга

Разобраться в течениях, техниках и трендах нового искусства и посетить 3 выставки в центре города

5
3 отзыва
«Мазня», «так и ребёнок сможет», «они просто зарабатывают деньги» — можно долго перечислять стереотипы о современном искусстве, но гораздо интереснее их разрушать! Приготовьтесь к полному погружению: в компании искусствоведа вы окажетесь в трех интереснейших галереях Петербурга, научитесь распознавать новые шедевры и ориентироваться в техниках и приёмах.
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга
Современное искусство: арт-поход по галереям Петербурга

Что вас ожидает

Подобрать ключ к современному искусству

Мы встретимся у метро и после небольшого знакомства и отправимся на поиски сокровищниц современного искусства в центре Петербурга. Вас ждет понятная и захватывающая беседа с профессиональным искусствоведом о том, что такое искусство сегодня, где оно обитает и как его понимать. А проиллюстрируют рассказ экспозиции трех интереснейших галерей, Anna Nova, MYTH и KGallery, а также выставки-инсталляции прямо на улицах, в маленьких двориках и секретных парадных Петербурга!

Арт-медиация в большом городе

Современное искусство требует современного подхода! Поэтому мы отойдем от формата классической экскурсии: вместо этого вас ждет настоящая арт-медиация, где гид выступает посредником («медиатором») между вами и арт-объектом, а каждый участник может не только созерцать, но и по-своему интерпретировать увиденное. На примере трёх разных выставок вы научитесь слышать и слушать, о чём говорят картины. Разберетесь как в классике — композиции, цвете и свете, так и в современных техниках, перфомансе, аудио- и видеоарте.

Основные локации маршрута

  • KGallery
  • MYTH Gallery
  • Anna Nova gallery
  • Галерея-Борей
  • Галерея-сарай

Организационные детали

  • Маршрут по центру города, вокруг станции метро Чернышевская
  • На периоды переустановки экспозиции маршрут может быть изменен и включать другие локации в центре
  • Экскурсию для вас проведет гид-искусствовед из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в райне станции метро Чернышевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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3 настоящих отзыва от туристов

О
29 авг 2021
Всем привет) моим гидом был Арсений. Чудесный маршрут для тех, кто готов понять и принять современное искусство, ну или хотя бы попытаться это сделать🤓. Интерактивный формат, и надо отдать должное Арсению, он его всячески пушит в течение экскурсии. У меня было 3 локации, перформанс и в качестве десерта книжный магазин, который без наводки Арсения я бы прошла мимо. Рекомендую.
Н
23 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид Арсений прекрасно владеет темой, интересно и необычно даёт информацию, сочетая свободный рассказ с беседой, акцентируя внимание на важных деталях. Время пролетело очень быстро, появилось желание дополнительно найти материал. Обязательно вернёмся в Санкт-Петербург и посетим новые маршруты
С
15 июля 2021
СПАСИБО вам огромное за работу! от всей семьи.
За очень интересную прогулку, за глубокие размышления, за такую красоту. Никогда бы не думала, что современное искусство так многогранно. Увлекательный маршрут в самом центре, современные галереи искусств и формат, новый для меня (никогда не была на медиациях) оказался гораздо интересней классической экскурсии. Осталось много глубоких мыслей, однозначно советую посетить, если уже были в Эрмитаже и Русском Музее, или хотите попробовать более необычный формат экскурсии) Отдельно хочу отметить компетентность и обаятельность наших гидов.
В общем, ОЧЕНЬ рекомендуем!

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