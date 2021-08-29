Что вас ожидает

Подобрать ключ к современному искусству

Мы встретимся у метро и после небольшого знакомства и отправимся на поиски сокровищниц современного искусства в центре Петербурга. Вас ждет понятная и захватывающая беседа с профессиональным искусствоведом о том, что такое искусство сегодня, где оно обитает и как его понимать. А проиллюстрируют рассказ экспозиции трех интереснейших галерей, Anna Nova, MYTH и KGallery, а также выставки-инсталляции прямо на улицах, в маленьких двориках и секретных парадных Петербурга!

Арт-медиация в большом городе

Современное искусство требует современного подхода! Поэтому мы отойдем от формата классической экскурсии: вместо этого вас ждет настоящая арт-медиация, где гид выступает посредником («медиатором») между вами и арт-объектом, а каждый участник может не только созерцать, но и по-своему интерпретировать увиденное. На примере трёх разных выставок вы научитесь слышать и слушать, о чём говорят картины. Разберетесь как в классике — композиции, цвете и свете, так и в современных техниках, перфомансе, аудио- и видеоарте.

Основные локации маршрута

KGallery

MYTH Gallery

Gallery Anna Nova gallery

Галерея-Борей

Галерея-сарай

Организационные детали