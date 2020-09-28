49 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Следами героев былых времен

Мы встретимся на живописной площади Искусств, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который стал главным героем своей эпохи. Через его биографию мы проследуем к собору, по дороге рисуя портрет человека блестящего XIX века. Поговорим о декабристском движении и настроениях общества, личности императора Александра II и отношений к нему фрейлин, придворных и простых людей.

Собор Воскресения Христова

Собор распахнет свои двери и откроет взору сокровища: вы осмотрите старинные мозаики русских мастеров, созданных по эскизам В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, и ажурные резные иконостасы. Я проведу вас к месту, где совершилось последнее покушение на Императора-освободителя, и расскажу о судьбе храма в годы Блокады и войны. Вы разберетесь в символике собора и прикоснетесь к тайнам, сокрытым в мельчайших деталях. Далее рассказ направит нас в сторону Марсова поля, где вечный огонь напоминает о событиях 17 года и их исключительном значении для Российской Империи.

Организационные детали