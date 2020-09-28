49 отзывов оставили туристы

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Спас на Крови: снаружи и внутри

Погрузиться в атмосферу XIX столетия, знакомясь с историей уникального мозаичного собора

4.8
49 отзывов
Мария
Мария – представитель из Санкт-Петербурга
Изящный мозаичный храм в центре Петербурга — не просто символ города, но и немой свидетель целой эпохи.

Вы оцените архитектурное разнообразие собора и осмотрите его великолепное убранство, познакомитесь с историей 📖 строительства комплекса и его непростой судьбой, а также услышите старинные легенды и предания.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 590 ₽ за человека

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Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри

Что вас ожидает

Следами героев былых времен
Мы встретимся на живописной площади Искусств, у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, который стал главным героем своей эпохи. Через его биографию мы проследуем к собору, по дороге рисуя портрет человека блестящего XIX века. Поговорим о декабристском движении и настроениях общества, личности императора Александра II и отношений к нему фрейлин, придворных и простых людей.

Собор Воскресения Христова
Собор распахнет свои двери и откроет взору сокровища: вы осмотрите старинные мозаики русских мастеров, созданных по эскизам В. М. Васнецова и М. В. Нестерова, и ажурные резные иконостасы. Я проведу вас к месту, где совершилось последнее покушение на Императора-освободителя, и расскажу о судьбе храма в годы Блокады и войны. Вы разберетесь в символике собора и прикоснетесь к тайнам, сокрытым в мельчайших деталях. Далее рассказ направит нас в сторону Марсова поля, где вечный огонь напоминает о событиях 17 года и их исключительном значении для Российской Империи.

Организационные детали

  • Билеты в Спас на Крови оплачиваются дополнительно: 350 руб. /взрослый, 100 руб. /посетители от 7 до 18 лет, 100 руб. /пенсионеры и студенты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Искусств
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри
Спас на Крови: снаружи и внутри

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
С детства я рассказывала истории, и мир вокруг оживал: каменные статуи говорили со мной, мостовые шептали о тех, кто по ним прошел, а в каждом доме я видела отголоски прекрасного прошлого. Уже тогда я поняла, что хочу рассказывать истории и работа гидом — это моя главная мечта. День, когда я получила свой диплом гида-экскурсовода, стал одним из самых счастливых!. Петербург — мой родной любимый город, и делиться историями моего Дома — честь для меня. Со временем спрос на мои туры вырос, и я собрала команду гидов. Мои коллеги — профессионалы своего дела со всеми необходимыми лицензиями в основные музеи города, но главное, что объединяет их всех — страсть к городу, к работе и к жизни. Вместе мы творим свою историю и хотим разделить ее с вами через наши экскурсии.
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49 отзывов оставили туристы

28 сентября 2020
Спасибо гиду Владимиру за увлекательную, историческую экскурсию !
25 сентября 2020
Экскурсия прошла великолепно, несмотря на погоду. Большое спасибо гиду, интересный рассказ и подача материала! Мои клиенты - люди в возрасте - остались очень довольны !
17 сентября 2020
Экскурсия понравилась. Всего было в меру: истории, архитектуры и хорошего настроения!
9 сентября 2020
Экскурсия 06. 09. 2020. Владимир очень интересно провел экскурсию, легко, время пролетело не заметно, познавательно, узнали много чего нового, его рассказы про историю Санкт-Петербурга и особенно про храм Спаса на Крови, молодой человек талантище своего дела, с удовольствием буду рекомендовать его своим друзьям и знакомым, огромное спасибо Владимир!!!
8 сентября 2020
Экскурсия была очень интересная, гид Мария знает свое дело. Спасибо.
7 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия! Супер интересно было ! Рекомендую )
4 сентября 2020
Отличная экскурсия, насыщенная фактами истории и выстраивающая паралель трех революций в единую параллель. Отдельное спасибо нашему гиду. Мы не заметили дождь и 2 часа пролетели на едином дыхании.
3 сентября 2020
Здравствуйте, ходили на экскурсию "Спас на крови".. вместе с внучкой 15 лет. Понравилось обеим.. Экскурсовод Владимир великолепно владеет материалом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Сам собор потясающе красив и снаружи, и внутри и историю о нем мы узнали очень интересную. Рекомендую, сходите на эту экскурсию, не пожалеете!
1 сентября 2020
Были на экскурсии с сыном. Нашим гидом был Владимир. Очень чуткий, деликатный молодой человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Владимир очень подробно и увлекательно рассказывал о прошлом, погружаясь нас в то время. Ждем ещё больше экскурсий и обязательно приедем еще.
30 августа 2020
Очень понравилась экскурсия! Красиво, живо, интересно! Готова повторить:) Отдельное спасибо экскурсоводу и команде! Приедем к вам еще!
28 августа 2020
Так получилось, что было два экскурсовода. Снаружи - Мария и внутри собора - работник музея. Оба экскурсовода владеют информацией, но работник музея говорила очень тихо и не эмоционально. Мария начала свою экскурсию с памятника Пушкину. Мы так и не поняли для чего была информация, которая никак не связана с названием/темой экскурсии. И лишь придя к собору, Мария начала свой рассказ о самом соборе. Может быть надо поменять тему экскурсии? Расширить ее.
28 августа 2020
Экскурсия интересная. К сожалению вчера был дождь, а большую часть времени мы были на улице. Многие замёрзли. Может быть в зависимости от погоды, менять маршрут. Т е иметь в запасе другой.
25 августа 2020
Прекрасная экскурсия и грамотный экскурсовод Владимир. Очень повезло с экскурсоводом внутри.
25 августа 2020
Владимир очень увлечённо рассказал нам историю. Слушать его было увлекательно и познавательно. Благодарим организаторов данной экскурсии.
24 августа 2020
Нашим гидом был Владимир. В целом, понравилось - освежил знания, но ничего экстраординарного. Так что, если не сможете записаться на экскурсию, просто прочтите информацию в интернете. В самом соборе другой гид от собора и тут уж, как повезёт. Нам повезло, была девушка, увлечённо рассказывавшая нам о соборе внутри.
Ещё 34 отзыва

Мария проводит ещё 4 экскурсии

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