Эта экскурсия посвящена самому необычному храму Петербурга – «Спасу-на-Крови». Одно его название чего стоит! Что такое Спас и о чьей крови идет речь? Как собор, построенный в традициях русского храмового зодчества 16-17 веков, появился в нашем «европейском» городе? И, наконец, почему его здание словно «врезается» в гладь канала Грибоедова, русло которого пришлось сузить в этом месте на 8, 5 метров?

На экскурсии вы услышите историю о 7 покушениях на императора Александра II, последнее из которых стало роковым. Сыграла ли здесь роль женитьба монарха на молодой княжне Долгоруковой? Ведь в старой легенде говорится, что никому из рода Романовых нельзя сближаться с женщинами из этой семьи…

Вы осмотрите храм снаружи и узнаете историю его возведения, а затем пройдете внутрь собора и познакомитесь с особенностями его убранства. Послушаете об уникальных мозаиках, о судьбе храма после революции и об испытаниях, выпавших на его долю во время блокады Ленинграда. Также вашему вниманию будут представлены рекомендации по локациям для фотографирования.

Экскурсия подходит для старших школьников, их родителей, бабушек и дедушек.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.