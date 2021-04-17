Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура

Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови

Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура
Аудиоэкскурсия с билетами в Спас на Крови: мозаики, история и архитектура

Что вы увидите 🤩

  • Спас-на-Крови
  • Итальянский мост
  • Ново-Конюшеннвй мост
  • Канал Грибоедова
Эта экскурсия посвящена самому необычному храму Петербурга – «Спасу-на-Крови». Одно его название чего стоит! Что такое Спас и о чьей крови идет речь? Как собор, построенный в традициях русского храмового зодчества 16-17 веков, появился в нашем «европейском» городе? И, наконец, почему его здание словно «врезается» в гладь канала Грибоедова, русло которого пришлось сузить в этом месте на 8, 5 метров?
На экскурсии вы услышите историю о 7 покушениях на императора Александра II, последнее из которых стало роковым. Сыграла ли здесь роль женитьба монарха на молодой княжне Долгоруковой? Ведь в старой легенде говорится, что никому из рода Романовых нельзя сближаться с женщинами из этой семьи…
Вы осмотрите храм снаружи и узнаете историю его возведения, а затем пройдете внутрь собора и познакомитесь с особенностями его убранства. Послушаете об уникальных мозаиках, о судьбе храма после революции и об испытаниях, выпавших на его долю во время блокады Ленинграда. Также вашему вниманию будут представлены рекомендации по локациям для фотографирования.
Экскурсия подходит для старших школьников, их родителей, бабушек и дедушек.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Итальянский мост (канал Грибоедова)
🏁 Место завершения: Ново-Конюшенный мост (канал Грибоедова)
 Что входит
  • Входные билеты в Спас на Крови
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Билеты в храм действуют в течении 30 минут, поэтому рекомендуем начать экскурсию на 15 минут раньше или точно во время (до входа в храм идет повествование ~ 20 минут)
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме среды
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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