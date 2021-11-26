Мечтали когда-нибудь оказаться в средневековье, где по улицам ходят доблестные рыцари в доспехах и благородные дамы? Если Вы такой же мечтатель, как и мы, то отправляемся в настоящее средневековое приключение с празднованием Нового Года в неповторимом Выборге! Здесь вас ожидает погружение в атмосферу старинных городских легенд, знакомство с многовековыми традициями, костюмированные шоу с рыцарскими сражениями, увлекательные экскурсии, а в заключение приключения совершим еще один бросок во времени и прогуляемся по ковбойскому городу и индейскому поселению!

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