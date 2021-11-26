1 день: Санкт-Петербург – Выборг: обзорная экскурсия – Рыцарский дом – Дом Бюргера – Новогодний банкет
2 день: отель – Выборгский Замок – музей шоколада – “Сказочный мир Рождества” в Круглой Башне - городские гуляния
3 день: отель – парк Монрепо – ранчо “Белый шиповник”: интерактивная программа “Новый Год на Диком Западе” – Санкт-Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мечтали когда-нибудь оказаться в средневековье, где по улицам ходят доблестные рыцари в доспехах и благородные дамы? Если Вы такой же мечтатель, как и мы, то отправляемся в настоящее средневековое приключение с празднованием Нового Года в неповторимом Выборге! Здесь вас ожидает погружение в атмосферу старинных городских легенд, знакомство с многовековыми традициями, костюмированные шоу с рыцарскими сражениями, увлекательные экскурсии, а в заключение приключения совершим еще один бросок во времени и прогуляемся по ковбойскому городу и индейскому поселению!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты и экскурсии включенные в тур
Увлекательные трассовые экскурсии
Обзорная экскурсия по Старому Городу
Входные билеты в “Рыцарский Дом”
Интерактивная программа в “Рыцарском Доме”
Посещение усадьбы Бюргер
Дегустация традиционного кренделя и скандинавского глега
Экскурсия в музее металлургической промышленности
Входные билеты в ландшафтный парк Монрепо
Экскурсия по ландшафтному парку Монрепо
Экскурсия по музею шоколада
Интерактивная праздничная программа в Круглой Башне
Интерактивная программа в ковбойском городе
Интерактивная программа в индейском поселении
Услуги, включенные в тур
Трансфер на комфортабельном автобусе
Сопровождение лучшими гидами, специалистами по данному направлению
Проживание в одном из лучших отелей Выборга (2 ночи)
Завтраки в отеле
Посещение территории Выборгского замка с увеличенным свободным замком (обращаем Ваше внимание: башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию)
Что не входит
Оплачивается обязательно в момент бронирования тура:
Новогодний банкет в ресторане "Трактир на-Ржевском":
Взрослые - 6 500 руб. /чел.
Дети - 3 500 руб. /чел.
Оплачивается по желанию на месте:
Комплексные обеды в туре: диапазон цен: 400 - 500 рублей.
Входные билеты в музейные экспозиции Выборгского замка (постоянные, временные и интерактивные) Выборгского замка: по ценам замка. Полный ассортимент открытых выставок указан в билетной кассе замка и на официальном сайте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский, м. Черная речка
Завершение: м. Черная речка; м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Компания «СканТур» соблюдает все необходимые меры безопасности и профилактики распространения COVID-19 при организации туров.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Обращаем ваше внимание на то, что информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер (включая программы туров и цены), при бронировании менеджер проверяет актуальность предложения.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
СканТур
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