  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Средневековая сказка в Выборге

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Средневековая сказка в Выборге
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 13 550 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Средневековая сказка в Выборге
Средневековая сказка в Выборге

Что вы увидите

  • Выборг: обзорная экскурсия – Рыцарский дом – Дом Бюргера – Новогодний банкет– Выборгский Замок – Бастион Панцерлакс – Круглая башня: новогодняя интерактивная программа – парк Монрепо – ранчо “Белый шиповник”: интерактивная программа “Новый Год на Диком Западе”
Мечтали когда-нибудь оказаться в средневековье, где по улицам ходят доблестные рыцари в доспехах и благородные дамы? Если Вы такой же мечтатель, как и мы, то отправляемся в настоящее средневековое приключение с празднованием Нового Года в неповторимом Выборге! Здесь вас ожидает погружение в атмосферу старинных городских легенд, знакомство с многовековыми традициями, костюмированные шоу с рыцарскими сражениями, увлекательные экскурсии 🧭, а в заключение приключения совершим еще один бросок во времени и прогуляемся по ковбойскому городу и индейскому поселению!
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе Премиум-класса
  • ⬤ Проживание в отеле “Северная Корона” (2 ночи)
  • ⬤ Посещение Усадьбы бюргера
  • ⬤ Дегустация традиционного кренделя и скандинавского глега
  • ⬤ Завтраки в отеле
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Обзорная экскурсия по Старому Городу
  • ⬤ Интерактивная программа в ковбойском городе
  • ⬤ Экскурсия по Бастиону Панцерлас
  • ⬤ Посещение территории Выборгского замка
  • ⬤ Сопровождение лучшими гидами, специалистами по данному направлению
  • ⬤ Входные билеты в парк Монрепо
  • ⬤ Экскурсия в Музее Шоколада
  • ⬤ Интерактивная программа в Круглой Башне
  • ⬤ Интерактивная программа в индейском поселении
Что не входит
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Домино”. Cтоимость на 1 взрослого составит 5 500 р., на 1 ребенка до 14 лет - 4 500 р.
  • ⬤ Проживание в номере "Повышенной комфортности". Доплата за 1 человека при размещении в двухместном номере - 2 000 р. /чел. доплата за 1 человека при размещении в одноместном номере - 3 600 р. /чел.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Комплексные обеды: от 400 р. /чел.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский, м. Черная речка
Место завершения
🏁 м. Черная речка; м. Площадь Восстания
Средневековая сказка в Выборге
Средневековая сказка в Выборге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

СканТур проводит ещё 5 экскурсий

Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
15 990
72 часа
Гастрономическое новогоднее путешествие в Псков
Царский Новый Год в Карелии
26 900
96 часов
Царский Новый Год в Карелии
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
14 550
72 часа
Новогодние приключения на Русском Севере на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
23 900
72 часа
Новогодняя сказка в "Рускеала" на автобусах Ecolines
Новогодние хиты Карелии
26 400
120 часов
Новогодние хиты Карелии

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
850
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2071 отзыв
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1516 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва