Выборг: обзорная экскурсия – Рыцарский дом – Дом Бюргера – Новогодний банкет– Выборгский Замок – Бастион Панцерлакс – Круглая башня: новогодняя интерактивная программа – парк Монрепо – ранчо “Белый шиповник”: интерактивная программа “Новый Год на Диком Западе”
Мечтали когда-нибудь оказаться в средневековье, где по улицам ходят доблестные рыцари в доспехах и благородные дамы? Если Вы такой же мечтатель, как и мы, то отправляемся в настоящее средневековое приключение с празднованием Нового Года в неповторимом Выборге! Здесь вас ожидает погружение в атмосферу старинных городских легенд, знакомство с многовековыми традициями, костюмированные шоу с рыцарскими сражениями, увлекательные экскурсии 🧭, а в заключение приключения совершим еще один бросок во времени и прогуляемся по ковбойскому городу и индейскому поселению!
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе Премиум-класса
⬤ Проживание в отеле “Северная Корона” (2 ночи)
⬤ Посещение Усадьбы бюргера
⬤ Дегустация традиционного кренделя и скандинавского глега
⬤ Завтраки в отеле
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Обзорная экскурсия по Старому Городу
⬤ Интерактивная программа в ковбойском городе
⬤ Экскурсия по Бастиону Панцерлас
⬤ Посещение территории Выборгского замка
⬤ Сопровождение лучшими гидами, специалистами по данному направлению
⬤ Входные билеты в парк Монрепо
⬤ Экскурсия в Музее Шоколада
⬤ Интерактивная программа в Круглой Башне
⬤ Интерактивная программа в индейском поселении
Что не входит
Оплачивается по желанию при заказе тура:
⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Домино”. Cтоимость на 1 взрослого составит 5 500 р., на 1 ребенка до 14 лет - 4 500 р.
⬤ Проживание в номере "Повышенной комфортности". Доплата за 1 человека при размещении в двухместном номере - 2 000 р. /чел. доплата за 1 человека при размещении в одноместном номере - 3 600 р. /чел.
Оплачивается по желанию на месте:
⬤ Комплексные обеды: от 400 р. /чел.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский, м. Черная речка
Место завершения
🏁 м. Черная речка; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.