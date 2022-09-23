Средневековый Выборг в мини-группе

Открыть истории древнего города и прогуляться по парку Монрепо (билеты включены в стоимость)

Пройти по мощеным улочкам времен шведского владычества, увидеть средневековый замок и побывать в скальном парке — сделать все это можно совсем недалеко от Петербурга, в старинном Выборге! В группе до 16 человек вы проведете целый день среди северных европейских фасадов, мшистых скал и колоритных таверн. А рассказы гида наполнят жизнью каждый уголок древнего города.
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
Средневековый Выборг в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия. В дороге к старинному городу вам не придется скучать: еще в автомобиле наш гид расскажет о пригородах Санкт-Петербурга и Сестрорецком Разливе, поделится историями Карельского перешейка и его коренных жителей.

Прогулка по древнему Выборгу. Вы пройдете по мощеным улочкам и мостовым старого города, увидите следы шведской и финской эпох города. Полюбуетесь элегантной Часовой башней, найдете «старейший жилой дом в России» и погрузитесь в хитросплетения выборгской истории. В программе рассказы о «Выборгском Громе», захватывающем походе на город Петра I и местном деликатесе — кренделе. Также мы прогуляемся по территории Выборгского замка и увидим вблизи легендарную башню Св. Олафа.

По тропам парка Монрепо. Изящные беседки, мостики и дорожки, бережно вписанные в суровый северный ландшафт — Монрепо полюбится вам с первых минут. Неторопливо пройдемся под сенью сосен в обрамлении мшистых скал. А заодно поговорим о Людвиге Николаи, талантливом поэте и создателе этого удивительно гармоничного парка.

Программа экскурсии

8.00 — старт в центре города
8.00 — 10.00 дорога до Выборга, путевая экскурсия
10.00 — 12.00 пешеходная прогулка
12.00 — 14.00 свободное время
14.30 — 15.30 прогулка по парку Монрепо
16.00 — 18.00 обратная дорога до Петербурга

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в мини-группе до 16 человек на комфортабельном Мерседесе Спринтере
  • Обратите внимание: на территории замка бывает ветрено, стоит запастись теплой одеждой. Также башня св. Олафа временно закрыта на реконструкцию.
  • Вы можете либо взять с собой обед либо в свободное время перекусить в кафе или ресторане Выборга
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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