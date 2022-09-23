Пройти по мощеным улочкам времен шведского владычества, увидеть средневековый замок и побывать в скальном парке — сделать все это можно совсем недалеко от Петербурга, в старинном Выборге! В группе до 16 человек вы проведете целый день среди северных европейских фасадов, мшистых скал и колоритных таверн. А рассказы гида наполнят жизнью каждый уголок древнего города.

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Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия. В дороге к старинному городу вам не придется скучать: еще в автомобиле наш гид расскажет о пригородах Санкт-Петербурга и Сестрорецком Разливе, поделится историями Карельского перешейка и его коренных жителей.

Прогулка по древнему Выборгу. Вы пройдете по мощеным улочкам и мостовым старого города, увидите следы шведской и финской эпох города. Полюбуетесь элегантной Часовой башней, найдете «старейший жилой дом в России» и погрузитесь в хитросплетения выборгской истории. В программе рассказы о «Выборгском Громе», захватывающем походе на город Петра I и местном деликатесе — кренделе. Также мы прогуляемся по территории Выборгского замка и увидим вблизи легендарную башню Св. Олафа.

По тропам парка Монрепо. Изящные беседки, мостики и дорожки, бережно вписанные в суровый северный ландшафт — Монрепо полюбится вам с первых минут. Неторопливо пройдемся под сенью сосен в обрамлении мшистых скал. А заодно поговорим о Людвиге Николаи, талантливом поэте и создателе этого удивительно гармоничного парка.

Программа экскурсии

8.00 — старт в центре города

8.00 — 10.00 дорога до Выборга, путевая экскурсия

10.00 — 12.00 пешеходная прогулка

12.00 — 14.00 свободное время

14.30 — 15.30 прогулка по парку Монрепо

16.00 — 18.00 обратная дорога до Петербурга

Организационные детали