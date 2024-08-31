Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)

Прогуляться по старинным мощёным улочкам и узнать, почему Круглую башню называют Толстой Катериной
Хотите оказаться в Средневековой Европе, увидеть королевский замок и ощутить рыцарский дух? Приглашаем в Выборг, где мы познакомим вас с его богатой историей, начиная со времён основания города шведами и по сей день. Вы увидите руины собора и старинные дома.

Узнаете, как жили здесь люди много веков назад, и по желанию полюбуетесь пейзажами скального парка «Монрепо».
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание водной прогулки

Вы прогуляетесь по старому центру Выборга с Круглой башней и домами 16 века. Побываете на Ратушной площади, откуда открывается чудесный вид на Замковый остров. Рассмотрите руины кафедрального собора, лютеранскую церковь, библиотеку Алвара Аалто и другие достопримечательности.

По желанию насладитесь красотой северной природы в скальном парке «Монрепо» и пообедаете в ресторане, который мы заранее для вас забронируем (для этого нужно оформить расширенный билет).

А ещё вы узнаете:

  • За что Круглую башню прозвали Толстой Катериной и при чём здесь рогатый скот
  • Чем славился город в эпоху Средневековья, какими ремёслами тут занимались и как вели быт
  • Как проходили рыцарские турниры в Выборге

Типы билетов

Мы предлагаем два типа билетов на ваш выбор:

  • Стандартный: трансфер, экскурсия по Выборгу и страховка на время путешествия
  • Расширенный: трансфер, экскурсия по Выборгу, страховка на время путешествия, посещение парка «Монрепо» и обед в ресторане

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Вы также можете посетить «Монрепо» с группой, если не приобрели заранее расширенный билет, купив билет в парк на месте: взрослый — 300 ₽, детский — 150 ₽
  • Достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 07:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 390 ₽
Расширенный билет3 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
1069 отзывов
4 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
Пешая
скидка
20%
486 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
В тренде
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13501 080 за человека
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
На машине
21 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 400 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам