Хотите оказаться в Средневековой Европе, увидеть королевский замок и ощутить рыцарский дух? Приглашаем в Выборг, где мы познакомим вас с его богатой историей, начиная со времён основания города шведами и по сей день. Вы увидите руины собора и старинные дома. Узнаете, как жили здесь люди много веков назад, и по желанию полюбуетесь пейзажами скального парка «Монрепо».

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Описание водной прогулки

Вы прогуляетесь по старому центру Выборга с Круглой башней и домами 16 века. Побываете на Ратушной площади, откуда открывается чудесный вид на Замковый остров. Рассмотрите руины кафедрального собора, лютеранскую церковь, библиотеку Алвара Аалто и другие достопримечательности.

По желанию насладитесь красотой северной природы в скальном парке «Монрепо» и пообедаете в ресторане, который мы заранее для вас забронируем (для этого нужно оформить расширенный билет).

А ещё вы узнаете:

За что Круглую башню прозвали Толстой Катериной и при чём здесь рогатый скот

Чем славился город в эпоху Средневековья, какими ремёслами тут занимались и как вели быт

Как проходили рыцарские турниры в Выборге

Типы билетов

Мы предлагаем два типа билетов на ваш выбор:

Стандартный: трансфер, экскурсия по Выборгу и страховка на время путешествия

Расширенный: трансфер, экскурсия по Выборгу, страховка на время путешествия, посещение парка «Монрепо» и обед в ресторане

Организационные детали