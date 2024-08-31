Хотите оказаться в Средневековой Европе, увидеть королевский замок и ощутить рыцарский дух? Приглашаем в Выборг, где мы познакомим вас с его богатой историей, начиная со времён основания города шведами и по сей день. Вы увидите руины собора и старинные дома.
Узнаете, как жили здесь люди много веков назад, и по желанию полюбуетесь пейзажами скального парка «Монрепо».
Узнаете, как жили здесь люди много веков назад, и по желанию полюбуетесь пейзажами скального парка «Монрепо».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание водной прогулки
Вы прогуляетесь по старому центру Выборга с Круглой башней и домами 16 века. Побываете на Ратушной площади, откуда открывается чудесный вид на Замковый остров. Рассмотрите руины кафедрального собора, лютеранскую церковь, библиотеку Алвара Аалто и другие достопримечательности.
По желанию насладитесь красотой северной природы в скальном парке «Монрепо» и пообедаете в ресторане, который мы заранее для вас забронируем (для этого нужно оформить расширенный билет).
А ещё вы узнаете:
- За что Круглую башню прозвали Толстой Катериной и при чём здесь рогатый скот
- Чем славился город в эпоху Средневековья, какими ремёслами тут занимались и как вели быт
- Как проходили рыцарские турниры в Выборге
Типы билетов
Мы предлагаем два типа билетов на ваш выбор:
- Стандартный: трансфер, экскурсия по Выборгу и страховка на время путешествия
- Расширенный: трансфер, экскурсия по Выборгу, страховка на время путешествия, посещение парка «Монрепо» и обед в ресторане
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Вы также можете посетить «Монрепо» с группой, если не приобрели заранее расширенный билет, купив билет в парк на месте: взрослый — 300 ₽, детский — 150 ₽
- Достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 07:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 390 ₽
|Расширенный билет
|3 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — Организатор в Санкт-Петербурге
Приветствуем! Наше агентство с большим удовольствием проводит экскурсии в Выборге и Рускеале. Наши преимущества: собственный автопарк, опытные водители, профессиональные гиды с профильным педагогическим образованием, обеспечение необходимого уровня безопасности при перевозках и проведении экскурсий, страхование каждого пассажира. А ещё у нас самые интересные цены в городе!Задать вопрос
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