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Описание
Что вас ожидает
Загадочная аптека
Каким был поход петербуржца в аптеку в прошлые века? Что в ней можно было купить и в каком виде? А что было скрыто от взгляда посетителя и породило неимоверные слухи? Чтобы узнать ответы, мы побываем во всех аптечных пространствах:
1️⃣ В торговом зале вы оцените восстановленные деревянные интерьеры эпохи модерна и увидите более 300 экспонатов разных эпох — химическую утварь, старинные лекарства в гербовых флаконах с оригинальными сигнатурами, рецепты, статьи и рекламные плакаты лекарств 19–20 веков.
2️⃣ В подвалах, где располагалась алхимическая лаборатория, вы погрузитесь в особую атмосферу: осмотрите сакральную алхимическую печь, целебные травы и коренья, а также атанор — главный инструмент учёного-алхимика.
3️⃣ Во дворе аптеки вы увидите трубу лаборатории и узнаете, почему она получила название «Башня Грифонов» и как к ней относились (и относятся) местные жители. Если здесь загадать желание, то таинственные грифоны его обязательно исполнят!
4️⃣ В бомбоубежище времён Великой Отечественной войны, которое находится под аптекой, вы поймёте, как оно функционировало, и осмотрите аутентичные военные экспонаты.
А ещё вы узнаете
Как развивались фармацевтика в России и что изменилось при Петре I
Какой вклад внесла династия Пелей в аптечное дело
Как изготавливались лекарства в 19 веке
Какие опыты проводили В. В. Пель и Д. И. Менделеев в лаборатории и что за легенды они породили
Действительно ли Пели занимались алхимией, производили золото и изобретали философский камень
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительных расходов нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у м. Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Екатерина. Уже несколько лет я вместе со своей командой провожу интересные экскурсии по Петербургу. Мы влюблены в родной город и не перестаём изучать его с разных сторон, создавая новые увлекательные маршруты для наших путешественников. Мы уверены, что наши экскурсии подарят вам только положительные эмоции и яркие воспоминания!