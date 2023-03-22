Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии

Увидеть атмосферные интерьеры и услышать легенды, которыми обросло это таинственное место

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Готовы отправиться в мир загадок и открытий? Аптека Пеля встретит вас не только любопытными экспонатами и мебелью эпохи модерна, но и удивительными историями.

Какие необычные лекарства изобретал в своей алхимической лаборатории доктор? Что за башню он построил во дворе, почему соседи жаловались на грифонов и как функционировало убежище в подвалах аптеки? Покажем и расскажем!
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Старинная аптека доктора Пеля + бомбоубежище на групповой экскурсии
Ближайшие даты:
26
мар
1
апр
2
апр
8
апр
15
апр
22
апр
30
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Загадочная аптека

Каким был поход петербуржца в аптеку в прошлые века? Что в ней можно было купить и в каком виде? А что было скрыто от взгляда посетителя и породило неимоверные слухи? Чтобы узнать ответы, мы побываем во всех аптечных пространствах:

1️⃣ В торговом зале вы оцените восстановленные деревянные интерьеры эпохи модерна и увидите более 300 экспонатов разных эпох — химическую утварь, старинные лекарства в гербовых флаконах с оригинальными сигнатурами, рецепты, статьи и рекламные плакаты лекарств 19–20 веков.

2️⃣ В подвалах, где располагалась алхимическая лаборатория, вы погрузитесь в особую атмосферу: осмотрите сакральную алхимическую печь, целебные травы и коренья, а также атанор — главный инструмент учёного-алхимика.

3️⃣ Во дворе аптеки вы увидите трубу лаборатории и узнаете, почему она получила название «Башня Грифонов» и как к ней относились (и относятся) местные жители. Если здесь загадать желание, то таинственные грифоны его обязательно исполнят!

4️⃣ В бомбоубежище времён Великой Отечественной войны, которое находится под аптекой, вы поймёте, как оно функционировало, и осмотрите аутентичные военные экспонаты.

А ещё вы узнаете

  • Как развивались фармацевтика в России и что изменилось при Петре I
  • Какой вклад внесла династия Пелей в аптечное дело
  • Как изготавливались лекарства в 19 веке
  • Какие опыты проводили В. В. Пель и Д. И. Менделеев в лаборатории и что за легенды они породили
  • Действительно ли Пели занимались алхимией, производили золото и изобретали философский камень
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Подземные
Мифы и легенды
Необычные дома
Аптека Пеля
Популярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Истории и легенды аптеки доктора Пеля
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Марина
Марина
138 отзывов
Истории и легенды аптеки доктора Пеля
Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов
7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы
Сегодня
Завтра
24 мар
25 мар
от 2 600 за всё до 2 чел.
Легенды Петербурга
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Роза
Роза
55 отзывов
Легенды Петербурга
Проехать по парадному городу, открывая его историю, легенды и мифы
у метро Гостиный двор
Сегодня
Завтра
24 мар
25 мар
1 000 за человека
Легенды и байки Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Артем
Артем
250 отзывов
Легенды и байки Петербурга
Услышать самые веселые и загадочные истории города и по-новому взглянуть на знаменитые здания
в районе метро Невский проспект
3 апр
4 апр
5 апр
6 апр
от 1 600 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ