Готовы отправиться в мир загадок и открытий? Аптека Пеля встретит вас не только любопытными экспонатами и мебелью эпохи модерна, но и удивительными историями. Какие необычные лекарства изобретал в своей алхимической лаборатории доктор? Что за башню он построил во дворе, почему соседи жаловались на грифонов и как функционировало убежище в подвалах аптеки? Покажем и расскажем!

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Описание

Что вас ожидает

Загадочная аптека

Каким был поход петербуржца в аптеку в прошлые века? Что в ней можно было купить и в каком виде? А что было скрыто от взгляда посетителя и породило неимоверные слухи? Чтобы узнать ответы, мы побываем во всех аптечных пространствах:

1️⃣ В торговом зале вы оцените восстановленные деревянные интерьеры эпохи модерна и увидите более 300 экспонатов разных эпох — химическую утварь, старинные лекарства в гербовых флаконах с оригинальными сигнатурами, рецепты, статьи и рекламные плакаты лекарств 19–20 веков.

2️⃣ В подвалах, где располагалась алхимическая лаборатория, вы погрузитесь в особую атмосферу: осмотрите сакральную алхимическую печь, целебные травы и коренья, а также атанор — главный инструмент учёного-алхимика.

3️⃣ Во дворе аптеки вы увидите трубу лаборатории и узнаете, почему она получила название «Башня Грифонов» и как к ней относились (и относятся) местные жители. Если здесь загадать желание, то таинственные грифоны его обязательно исполнят!

4️⃣ В бомбоубежище времён Великой Отечественной войны, которое находится под аптекой, вы поймёте, как оно функционировало, и осмотрите аутентичные военные экспонаты.

А ещё вы узнаете

Как развивались фармацевтика в России и что изменилось при Петре I

Какой вклад внесла династия Пелей в аптечное дело

Как изготавливались лекарства в 19 веке

Какие опыты проводили В. В. Пель и Д. И. Менделеев в лаборатории и что за легенды они породили

Действительно ли Пели занимались алхимией, производили золото и изобретали философский камень

И многое другое!

Организационные детали