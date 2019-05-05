22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Чем пассажирский паровоз отличался от товарного; что означало умение топить «враструску» и почему, выбирая себе помощника, машинист просил его… приготовить яичницу;
Как паровоз может разрушить… пивной ларёк;
Какое отношение будущий граф Витте имеет ко всем известному подстаканнику и почему на железной дороге существует обычай пить чай сразу после отправления со станции;
Как поездка товарища Сталина на Потсдамскую конференцию отразилась на судьбе отечественного тепловозостроения;
Как выглядит отечественный «убийца паровозов»;
Зачем локомотивной бригаде тепловоза танковые шлемы и почему их нельзя было показывать журналистам;
Как единственный раз в советской истории имя В.И.Ленина было присвоено в наказание;
Почему главный вклад в победу над фашизмом внесли не те вагоны, которые мы привыкли видеть в кадрах военной кинохроники.
Коснёмся мы и упоминаний железной дороги в популярных песнях. Вы узнаете, почему в знаменитой песне «Постой паровоз, не стучите колёса!» герой Ю. Никулина просит кондуктора «нажать на тормоза», а в не менее знаменитом «Сиреневом тумане» кондуктор не спешит, проявляя деликатность в момент прощания героя со своей девушкой. А еще поймете, что имеет в виду Б. Гребенщиков, просящий «напиться железнодорожной воды»: разве есть такая в природе, или же это просто поэтический образ? И еще многое, многое другое!
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет — 300 руб. (полный), 100 руб.(школьники, пенсионеры, студенты).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у кассы музея.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Возраст — 48 лет. По образованию — историк и инженер путей сообщения. Гид — хобби, основная работа — педагог.
Специализируясь на темах, связанных с историей железных дорог (в прошлом — научный сотрудник Центрального музея железнодорожного транспорта), а также с историей техники вообще (в частности — военной).
На экскурсиях стараюсь донести до туристов максимум информации в лёгкой, «ненапряжной» форме.
Большое спасибо Валерию за интересную, познавательную экскурсию. Помимо того, что Валерий прекрасный рассказчик, это человек отлично разбирающися в строении паровозов/ тепловозов/ электровозов. В ходе экскурсии мы узнали много интересного не только об истории развития железных дорог и транспорта , но и о развитии инженерной мысли, о факторах ,влиявших на данный процесс. Мы были на экскурсии втроем с сыном подростком, который был увлечен рассказом и остался очень доволен экскурсией. (Родители подростков поймут меня))). Еще раз спасибо Валерию.
Галина
31 марта 2019
Очень интересная экскурсия, отличный музей! Спасибо Валерию за содержательный рассказ! Рекомендую!
Svetlana
25 февраля 2019
Понравилось всем! Спасибо Валерию за увлекательный и познавательный рассказ, не замечаешь как бежит время. Наглядно объяснили как работает паровая Машина - изнутри, работу машиниста, и много-много интересных деталей . Просто кладезь информации-настоящий профессионал! Спасибо большое !
Сергей
4 февраля 2019
Пришли смотреть на карбидный фонарь, чтобы понять, как работает устройство "Фонарь" в игре Фростпанк. А на деле оказалось, что внутри совершенно чумовой музей, плюс Валерий дико разбирается в теме и рассказывает куда круче экскурсоводов, встроенных в музей. И знает много мелких фишек самого музея типа ящика с инструментами, который без него не найти (а он часть экспозиции). Очень рекомендую.
Оксана
29 января 2019
Заказывали экскурсию в подарок родителям, все очень понравилось. Из музея не хотели уходить, большая экспозиция и много интересных интерактивных материалов. Несмотря на то, что родители интересуются железными дорогами отметили, что узнали много нового. Валерий все организовал и провел просто прекрасно, спасибо большое!
Елена
5 января 2019
Исключительно позновательная и необычная по материалу экскурсия. Экскурсовод Валерий доводит информацию вполне доступно и крайне интересно, продуманно со знанием и увлеченностью. Видно,что это тема-его стихия. Огромное ему спасибо!Получили удовльствие.! Рекомендуем Всем одназначно. Елена и Сергей 04 января 2019
Ольга
14 октября 2018
Отличная экскурсия. Для мальчишек от 6-7 лет очень рекомендую. Валерий ведёт диалог, подводит к решению, предлагает подумать. После этой экскурсии пришлось за час до отправления поезда поехать на вокзал и выслушать экскурсию в исполнении сына. Здорово! Рекомендую!
Юлия
17 сентября 2018
Спасибо огромное Валерию за эту экскурсию! Точно знаю, что он эксперт по части паровозов и железнодорожной техники) и не только! Такое количество интересной информации и знаний о развитии жд транспорта я даже не ожидала получить! Всем рекомендую!
Лилиана
26 августа 2018
Гид отличный,просто профи в теме.Прибавьте к этому искреннюю любовь к своему делу.
Музей немного меньше,чем в Люцерне,почти такой же как в Киото до ремонта.
Но-это наш!музей.
Ольга
26 августа 2018
Думаю, что такая экскурсия - это лучший способ знакомства с этим музеем. Валерий очень интересно рассказывает, а количество новой информации, которую сам вряд ли узнаешь, делает экскурсию очень увлекательной и познавательной. Если честно, с удовольствием продлила бы время экскурсии ещё на пару часов. Со мной были дети 13 и 16, которым экскурсия тоже очень понравилась.
Открыть Пушкин с неожиданной стороны и узнать о жизни высших кругов страны на рубеже XIX-XX вв.
Обычно путешественников привлекает в Пушкине Екатерининский дворец и окружающий его парк. Однако мало кто знает, что в период последнего царствования Царское село являлось местом постоянного пребывания августейшего семейства, т.е., по сути, служило неофициальной столицей Российской империи. Моя экскурсия посвящена этой странице истории. Я познакомлю вас с особенностями жизни императорской семьи и исполнения ей своих государственных обязанностей, а также с «технической» стороной её жизни (питание, перемещение, охрана и пр.) и нововведениями, которые ей сопутствовали.
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