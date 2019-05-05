22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тайны Витебского вокзала

Перенестись во времена императорского Петербурга и открыть историю железнодорожного дела России

Витебский вокзал, открытый в 1904г., — один из самых «молодых» в Петербурге, уступая в этом лишь Ладожскому, возведённому спустя целое столетие. Однако «железнодорожным» это место стало гораздо раньше: уже с 1837г. отсюда отправлялись поезда по старейшей в России железной дороге, связывающей столицу с императорскими резиденциями в Царском Селе и Павловске. В ходе экскурсии, путешествуя по закоулкам этого красивейшего вокзала, о существовании многих из которых пассажиры зачастую даже не догадываются, я открою вам многочисленные следы, отсылающие к временам Царскосельской дороги и зарождения железнодорожного дела в России.