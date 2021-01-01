«Век нынешний и век минувший»
Экскурсия ⛳ в Константиновском дворце в Стрельне, во время которой вы пройдёте по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца (Бельведер, Мраморный, Голубой), зайдёте в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке, вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов. В музейной экспозиции представлены шедевры русского искусства XVIII-XIX веков — живопись и графика, стекло и фарфор, финифть и резная кость.
Дегустация вин
В подвалах Константиновского дворца всегда находилась коллекция вин из Венгрии. Она и сейчас пополняется, поэтому погреб используется по назначению. Мы приглашаем вас на дегустацию вин винодельческих регионов Токай-Tokaj и Массандра с соблюдением винного этикета.
Поучаствовав в винной дегустации, вы сможете:
- расширить свой кругозор, узнать много нового о виноделии и винах;
- попробовать новые напитки;
- составить собственную карту предпочтений и пополнить список своих любимых напитков;
- получить рекомендации от сомелье по выбору, хранению и употреблению напитков разных стран, различных типов и ценовых категорий.
Если друзья разделяют ваш интерес к вину и виноделию, приходите вместе. Вас ждут удивительные открытия!
Важная информация
- Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит путешествовать по России и начинает искать альтернативы зарубежному отдыху;
- Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Экскурсия ⛳ с дегустацией рассчитана на посетителей старше 21 года;
- Внимание! При посещении музея обязательно иметь при себе документы и средства индивидуальной защиты — маски и перчатки!
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.