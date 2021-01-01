«Век нынешний и век минувший»

Экскурсия ⛳ в Константиновском дворце в Стрельне, во время которой вы пройдёте по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца (Бельведер, Мраморный, Голубой), зайдёте в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке, вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов. В музейной экспозиции представлены шедевры русского искусства XVIII-XIX веков — живопись и графика, стекло и фарфор, финифть и резная кость.

Дегустация вин

В подвалах Константиновского дворца всегда находилась коллекция вин из Венгрии. Она и сейчас пополняется, поэтому погреб используется по назначению. Мы приглашаем вас на дегустацию вин винодельческих регионов Токай-Tokaj и Массандра с соблюдением винного этикета.

Поучаствовав в винной дегустации, вы сможете:

расширить свой кругозор, узнать много нового о виноделии и винах;

попробовать новые напитки;

составить собственную карту предпочтений и пополнить список своих любимых напитков;

получить рекомендации от сомелье по выбору, хранению и употреблению напитков разных стран, различных типов и ценовых категорий.

Если друзья разделяют ваш интерес к вину и виноделию, приходите вместе. Вас ждут удивительные открытия!

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