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Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Стрельна — один из прекрасных пригородов Санкт-Петербурга.

В XVIII веке здесь располагалась шведская мыза Стрельна-Хоф, но это место было облюбовано Петром I для строительства своей царской резиденции с фонтанами.

Пока границы закрыты, давайте продолжим исследовать окрестности Санкт-Петербурга.

И будем делать это максимально полезно, интересно и вкусно!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце
Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце

Что вы увидите

  • Константиновский дворец
«Век нынешний и век минувший»
Экскурсия ⛳ в Константиновском дворце в Стрельне, во время которой вы пройдёте по анфиладе парадных залов и гостиных Константиновского дворца (Бельведер, Мраморный, Голубой), зайдёте в официальные апартаменты Президента РФ для встреч в неформальной обстановке, вас познакомят с современной функцией дворца в качестве Дворца Конгрессов. В музейной экспозиции представлены шедевры русского искусства XVIII-XIX веков — живопись и графика, стекло и фарфор, финифть и резная кость.
Дегустация вин
В подвалах Константиновского дворца всегда находилась коллекция вин из Венгрии. Она и сейчас пополняется, поэтому погреб используется по назначению. Мы приглашаем вас на дегустацию вин винодельческих регионов Токай-Tokaj и Массандра с соблюдением винного этикета.

Поучаствовав в винной дегустации, вы сможете:

  • расширить свой кругозор, узнать много нового о виноделии и винах;
  • попробовать новые напитки;
  • составить собственную карту предпочтений и пополнить список своих любимых напитков;
  • получить рекомендации от сомелье по выбору, хранению и употреблению напитков разных стран, различных типов и ценовых категорий.
Если друзья разделяют ваш интерес к вину и виноделию, приходите вместе. Вас ждут удивительные открытия!
Важная информация
  • Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит путешествовать по России и начинает искать альтернативы зарубежному отдыху;
  • Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Экскурсия ⛳ с дегустацией рассчитана на посетителей старше 21 года;
  • Внимание! При посещении музея обязательно иметь при себе документы и средства индивидуальной защиты — маски и перчатки!
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание профессиональным гидом
  • посещение Константиновского дворца
  • входные билеты
  • дегустация вин.
Что не входит
  • личные расходы
  • фото и видеосъёмка во Дворце Конгрессов разрешена на любые устройства, в том числе на мобильные телефоны только при оплате в кассе дворца — 100 руб.
Начало и место завершения
🚩 Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце
Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце
Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце
Стрельна: дегустация вин в Константиновском дворце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
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