2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Стрит-фуд по-петербургски

Побывать в секретных заведениях города и попробовать блюда разных кухонь мира

Иван
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Иван – представитель гидов
Небольшие кафе «для своих» таят в себе не меньше фактов о Петербурге, чем дворцы и музеи.

Я приглашаю вас на прогулку по таким секретным местам, где вы попробуете разные лакомства.

Ленинградские пышки, израильский фалафель, сербская плескавица — вы погрузитесь в гастрономический рай стрит-фуда и откроете, какую роль он играет в жизни петербуржцев.
От 4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Сенная Площадь
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Стрит-фуд по-петербургски
Стрит-фуд по-петербургски

Что вас ожидает

На любой вкус: кухни мира в парадных и подворотнях
Блюда из разных уголков планеты войдут в гастрономическую программу. Вы попробуете угощения китайской, вьетнамской, сербской и греческой кухонь: шаверму, фалафель, плескавицу, гирос и ленинградские пышки. Дегустации пройдут в заведениях, скрытых вывесками на иностранных языках и неизвестных туристам. От типичных питерских парадных в старинных домах до подворотен Лиговского проспекта, о которых пел Высоцкий, — наш маршрут будет не менее интересным, чем вкусовое наполнение экскурсии.

Всё об уличной еде
Cтрит-фуд за свою столетнюю историю успел обрасти выдумками, как и всё в Петербурге. На экскурсии вам откроются увлекательные небылицы и реальные детали об уличной еде. Я объясню, чем отличаются шаурма и шаверма, почему в гирос добавляют только свинину и когда появились пышки и булка с изюмом. Расскажу, как на уличную еду повлияла советская эпоха, что изменили в ней «лихие» девяностые и расцвет субкультур.

Кроме того, вы изучите историю каждого заведения и узнаете о людях, которые работают здесь. А в конце экскурсии мы полюбуемся туристическими локациями Петербурга и поговорим об их судьбе.

Организационные детали

  • Дегустация блюд включена в стоимость экскурсии: блюда заказываются заранее, поэтому очередей не будет даже в час-пик
  • Мы побываем в 8 заведениях и пройдём около 6 километров по центру города. Поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Рекомендую бронировать экскурсии компаниям от трёх до пяти человек
Стрит-фуд по-петербургски
Стрит-фуд по-петербургски
Стрит-фуд по-петербургски
Стрит-фуд по-петербургски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Сенная Площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иван
Иван
Привет! Меня зовут Иван. Вместе с командой гидов, влюбленных в Петербург, провожу экскурсии: мы стараемся максимально неформально и при этом информативно рассказывать о нашем городе. С детства мне доводилось встречаться со старым фондом Петербурга, я родился и вырос в дореволюционном доходном доме. Помимо истории мне интересна литература, городские легенды и архитектура.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Экскурсия длилась 2 часа 20 минут. Посетили 4 места, еду покупали в 3-х, ели в 2-х. В первом месте (палатка на улице) не оказалось приборов, с помощью которых можно было с'есть купленное, в 4-м месте не было мест. Зарезервировать места в этих заведениях в принципе невозможно,они просто на это не рассчитаны. В общем, весь наш "экспириенс" заключился в паре шариков фалафеля, китайской курице в сладком соусе и пончике с кофе. Потом ещё раз перечитала описание экскурсии, поняла, что оно в 2 раза расходится с действительностью. Плюс большие расстояния между этими точками, пришлось брать такси. Увидев, какие расстояния мы проезжали, поняла, что пройти их пешком было бы реально трудно. В общем, экскурсию не рекомендую.
13 декабря 2019
Экскурсия произвела сильное впечатление своей аутентичностью и экзотическим выбором мест, легкостью и непринужденностью. Не покидало ощущение квеста. Вряд ли на некоторые места вы бы могли набрести случайно. Очень правильный темп — не успеваешь устать и есть время оглядеться и прочувствовать атмосферу. Вы узнаете много интересного не только о стрит-фуде, но и о жизни и истории города. Спасибо гиду Александру!

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