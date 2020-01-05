2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На любой вкус: кухни мира в парадных и подворотнях

Блюда из разных уголков планеты войдут в гастрономическую программу. Вы попробуете угощения китайской, вьетнамской, сербской и греческой кухонь: шаверму, фалафель, плескавицу, гирос и ленинградские пышки. Дегустации пройдут в заведениях, скрытых вывесками на иностранных языках и неизвестных туристам. От типичных питерских парадных в старинных домах до подворотен Лиговского проспекта, о которых пел Высоцкий, — наш маршрут будет не менее интересным, чем вкусовое наполнение экскурсии.

Всё об уличной еде

Cтрит-фуд за свою столетнюю историю успел обрасти выдумками, как и всё в Петербурге. На экскурсии вам откроются увлекательные небылицы и реальные детали об уличной еде. Я объясню, чем отличаются шаурма и шаверма, почему в гирос добавляют только свинину и когда появились пышки и булка с изюмом. Расскажу, как на уличную еду повлияла советская эпоха, что изменили в ней «лихие» девяностые и расцвет субкультур.

Кроме того, вы изучите историю каждого заведения и узнаете о людях, которые работают здесь. А в конце экскурсии мы полюбуемся туристическими локациями Петербурга и поговорим об их судьбе.