в будние дни в 10:45, в субботу и воскресенье в 10:45 и 14:00

Что вас ожидает

Приключение с комфортом

Перед стартом прогулки вы получите все необходимые инструкции, чтобы без страха и сомнений взять в руки весло, встать на сап и быстро привыкнуть к доске. На протяжении всего маршрута внимательные инструкторы будут рядом — чтобы помочь вам, если потребуется, и сделать множество ярких и живых фотографий, которые вы получите после прогулки.

Парковые острова: зелень, прохлада и роскошные фасады

Наш зеленый живописный маршрут пройдет от Каменного острова до Крестовского: на сапах мы проплывем по канавкам и под небольшими мостиками, полюбуемся панорамами Елагина острова, Большой и Малой Невки, речки Крестовки. А по пути увидим Елагиноостровский дворец, Лахта-центр и множество изящных особняков — недаром на в имперскую эпоху здесь строили дачи известные петербуржцы.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 11 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!

Организационные детали