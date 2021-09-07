в будние дни в 10:45, в субботу и воскресенье в 10:45 и 14:00

Sup-прогулка к островам Петербурга

Проплыть с веслом в руках от Каменного острова до Крестовского и увидеть зеленые панорамы города

5
2 отзыва
Групповая
Парковые острова — идеальное место, чтобы впервые встать на SUP и провести пару часов, рассматривая с воды непривычно зеленые и тихие набережные Петербурга.

Мы снабдим вас всем необходимым для комфортной прогулки, поможем почувствовать себя уверенно на доске, а по пути сделаем живые фотографии на память о нашем приключении.
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Sup-прогулка к островам Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Приключение с комфортом

Перед стартом прогулки вы получите все необходимые инструкции, чтобы без страха и сомнений взять в руки весло, встать на сап и быстро привыкнуть к доске. На протяжении всего маршрута внимательные инструкторы будут рядом — чтобы помочь вам, если потребуется, и сделать множество ярких и живых фотографий, которые вы получите после прогулки.

Парковые острова: зелень, прохлада и роскошные фасады

Наш зеленый живописный маршрут пройдет от Каменного острова до Крестовского: на сапах мы проплывем по канавкам и под небольшими мостиками, полюбуемся панорамами Елагина острова, Большой и Малой Невки, речки Крестовки. А по пути увидим Елагиноостровский дворец, Лахта-центр и множество изящных особняков — недаром на в имперскую эпоху здесь строили дачи известные петербуржцы.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам старше 11 лет (до 18 лет в сопровождении взрослых). Опыт не важен — даже если вы никогда не стояли на сапе, вам понравится!

Организационные детали

  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно. Место сбора — в 15 минутах от метро «Крестовский остров».
  • Всё оборудование и фотографии включены в стоимость
  • Возьмите с собой запасную одежду (на всякий случай), все вещи можно оставить у инструктора

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Каменном острове
Когда и сколько длится
Когда: в будние дни в 10:45, в субботу и воскресенье в 10:45 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в будние дни в 10:45, в субботу и воскресенье в 10:45 и 14:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
7 сен 2021
Были на данной прогулке с дочкой 13 л. Нам понравилось. Очень подробно ознакомили с оборудованием и как им управлять. Пока не освоились дальше заводи не выплывали.
А
21 авг 2021
Волшебно!

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