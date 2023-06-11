SUP прогулка по реке Оредеж

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Вы когда-нибудь мечтали оказаться в «Изумрудном городе»? Теперь у Вас есть такая возможность! Альпийские луга, холмистая местность, живописные просторы, и отличительная черта реки — выходы красных Девонских песчаников, которые облюбовали ласточки.

Этот маршрут поистине оценит каждый, особенно тот, кто хочет сбежать из города на природу! 3 часа эстетического удовольствия Вам гарантированы!
SUP прогулка по реке Оредеж
SUP прогулка по реке Оредеж
SUP прогулка по реке Оредеж
SUP прогулка по реке Оредеж
SUP прогулка по реке Оредеж
SUP прогулка по реке Оредеж
SUP прогулка по реке Оредеж
Ближайшие даты:
11
июн
17
июн
18
июн
24
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут:

  • 2,5 - 3 часа.
  • Сложность: Легкая.
  • Подходит для новичков.
  • Возраст: 12+.
  • Место встречи: Сиверская ГЭС (на стороне Красная улица).
Место финиша: возле Белогорская ГЭС (ориентир деревня Новосиверская, Заречная улица) 3

Важно знать:

  • Встречаемся за 30 мин до старта.
  • У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
  • На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви. Так же рекомендуем взять сменный комплект одежды и обуви, на случай, если ваша одежда намокнет. Лучше брать с собой головной убор и солнцезащитные очки на случай палящего солнца и дождевик на случай дождя.
  • Дети от 12 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
  • На прогулку не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Возможна индивидуальная прогулка по маршруту (только вы или ваша компания) — от 1 до 5 человек стоимость 15000

Каждая Суббота и Воскресенье 11:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
  • Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
  • Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
  • Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
  • Пикник на месте финиша.
  • Трансфер от финиша до места старта
Что не входит
  • Трансфер до места старта и обратно в город. Возможен за дополнительную плату по запросу
  • Обсуждается до бронирования
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиверская ГЭС (на стороне Красная улица)
Завершение: ГЭС Белогорская
Когда и сколько длится?
Когда: Каждая Суббота и Воскресенье 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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