Вы когда-нибудь мечтали оказаться в «Изумрудном городе»? Теперь у Вас есть такая возможность! Альпийские луга, холмистая местность, живописные просторы, и отличительная черта реки — выходы красных Девонских песчаников, которые облюбовали ласточки.
Этот маршрут поистине оценит каждый, особенно тот, кто хочет сбежать из города на природу! 3 часа эстетического удовольствия Вам гарантированы!
Этот маршрут поистине оценит каждый, особенно тот, кто хочет сбежать из города на природу! 3 часа эстетического удовольствия Вам гарантированы!
Ближайшие даты:
11
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут:
- 2,5 - 3 часа.
- Сложность: Легкая.
- Подходит для новичков.
- Возраст: 12+.
- Место встречи: Сиверская ГЭС (на стороне Красная улица).
Место финиша: возле Белогорская ГЭС (ориентир деревня Новосиверская, Заречная улица) 3
Важно знать:
- Встречаемся за 30 мин до старта.
- У нас есть мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Перед отплытием проводится вводный инструктаж по технике безопасности, а так же, как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
- На прогулку рекомендуем выходить в удобной одежде, не стесняющей движения и спортивной обуви. Так же рекомендуем взять сменный комплект одежды и обуви, на случай, если ваша одежда намокнет. Лучше брать с собой головной убор и солнцезащитные очки на случай палящего солнца и дождевик на случай дождя.
- Дети от 12 до 18 лет допускаются в сопровождении родителей.
- На прогулку не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Возможна индивидуальная прогулка по маршруту (только вы или ваша компания) — от 1 до 5 человек стоимость 15000
Каждая Суббота и Воскресенье 11:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Необходимый инвентарь: SUP-доска, облегченное весло, лиш (страховочный поводок на ногу), чехол для телефона и спасательный жилет.
- Услуги сертифицированного инструктора по SUP, по совместительству, спасателя на воде.
- Мобильная раздевалка, где Вы можете переодеться до сплава и после.
- Вводный инструктаж по технике безопасности, а так же как пользоваться SUP-бордом и с первого раза овладеть новым навыком.
- Пикник на месте финиша.
- Трансфер от финиша до места старта
- Что не входит
- Трансфер до места старта и обратно в город. Возможен за дополнительную плату по запросу
- Обсуждается до бронирования
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сиверская ГЭС (на стороне Красная улица)Завершение: ГЭС Белогорская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждая Суббота и Воскресенье 11:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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